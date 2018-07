Tee times for the final round of The 147th Open at Carnoustie

Pairings and tee times for the fourth and final round of The 147th Open at Carnoustie. Watch live on Sky Sports The Open.

Players GB & Irl unless stated - all times BST (* denotes amateur):

08.00 Beau Hossler (USA)

08.10 Rafa Cabrera Bello (Esp), Kiradech Aphibarnrat (Tha)

08.20 Si-Woo Kim (Kor), Bryson DeChambeau (USA)

08.30 Bradley Keegan (USA), Luke List (USA)

08.40 Brendan Steele (USA), Cameron Smith (Aus)

08.50 Paul Dunne, Tyrrell Hatton

09.00 Brooks Koepka (USA), Cameron Davis (Aus)

09.10 Kevin Na (USA), Brett Rumford (Aus)

09.20 Paul Casey, Henrik Stenson (Swe)

Paul Casey will be playing alongside fellow Ryder Cup hopeful Henrik Stenson on Sunday

09.30 Ryan Fox (Nzl), Gavin Green (Mal)

09.45 Gary Woodland (USA), Shubhankar Sharma (Ind)

09.55 Masahiro Kawamura (Jpn), * Sam Locke

10.05 Rhys Enoch, Matthew Southgate

10.15 Jason Day (Aus), Marcus Kinhult (Swe)

10.25 Yuta Ikeda (Jpn), Adam Hadwin (Can)

10.35 Brandon Stone (Rsa), Sung Kang (Kor)

10.45 Stewart Cink (USA), Thomas Pieters (Bel)

10.55 Julian Suri (USA), Lee Westwood

Lee Westwood is due off at 10.55 am on Sunday

11.05 Marc Leishman (Aus), Tom Lewis

11.15 Jason Dufner (USA), Ross Fisher

11.30 Patrick Reed (USA), Rickie Fowler (USA)

11.40 Eddie Pepperell, Phil Mickelson (USA)

11.50 Bernhard Langer (Ger), Pat Perez (USA)

12.00 Patrick Cantlay (USA), Michael Kim (USA)

12.10 Lucas Herbert (Aus), Shaun Norris (Rsa)

12.20 Louis Oosthuizen (Rsa), Sean Crocker (USA)

12.30 Satoshi Kodaira (Jpn), Thorbjorn Olesen (Den)

12.40 Danny Willett, Ryan Moore (USA)

Danny Willett will be paired with American Ryan Moore

12.50 Kyle Stanley (USA), Haotong Li (Chn)

13.00 Byeong Hun An (Kor), Chris Wood

13.15 Yusaku Miyazato (Jpn), Erik van Rooyen (Rsa)

13.25 Tony Finau (USA), Zander Lombard (Rsa)

13.35 Charley Hoffman (USA), Adam Scott (Aus)

13.45 Austin Cook (USA), Justin Rose

Justin Rose will be able to have a lie-in after his early start on Saturday

13.55 Zach Johnson (USA), Tommy Fleetwood

14.05 Rory McIlroy, Matt Kuchar (USA)

14.15 Alex Noren (Swe), Webb Simpson (USA)

14.25 Tiger Woods (USA), Francesco Molinari (Ita)

Tiger Woods will tee off at 2.25pm in the final round

14.35 Kevin Chappell (USA), Kevin Kisner (USA)

14.45 Xander Schauffele (USA), Jordan Spieth (USA)