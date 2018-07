Wimbledon Order of Play - All England Lawn Tennis Championship

Details of the Order of Play at Wimbledon for the sixth day on Saturday.

(All times BST, seeds in brackets)

Centre Court

13:00: Alex De Minaur (Aus) v (2) Rafael Nadal (Spa), (11) Angelique Kerber (Ger) v (18) Naomi Osaka (Jpn), (21) Kyle Edmund (Gbr) v (12) Novak Djokovic (Ser)

Court 1

13:00: (1) Simona Halep (Rou) v Su-Wei Hsieh (Tpe), Ernests Gulbis (Lat) v (4) Alexander Zverev (Ger), (15) Nick Kyrgios (Aus) v (24) Kei Nishikori (Jpn)

Court 2

11:30: (5) Juan Martin Del Potro (Arg) v Benoit Paire (Fra), Dominika Cibulkova (Svk) v (15) Elise Mertens (Bel), Matthew Ebden (Aus) & Taylor Harry Fritz (USA) v (5) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra)

Court 3

11:30: (17) Ashleigh Barty (Aus) v (14) Daria Kasatkina (Rus), (12) Jelena Ostapenko (Lat) v Vitalia Diatchenko (Rus), Jiri Vesely (Cze) v (19) Fabio Fognini (Ita), (15) Marcelo Demoliner (Bra) & Maria Jose Martinez Sanchez (Spa) v Jack Sock (USA) & Sloane Stephens (USA), Roman Jebavy (Cze) & Lucie Hradecka (Cze) v Jamie Murray (Gbr) & Victoria Azarenka (Blr)

Court 7

11:30: Petra Martic (Cro) & Magdalena Rybarikova (Svk) v (4) Andreja Klepac (Slo) & Maria Jose Martinez Sanchez (Spa), (3) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze) v Lara Arruabarrena (Spa) & Arantxa Parra Santonja (Spa), N.Sriram Balaji (Ind) & Vishnu Vardhan (Ind) v (14) Ben McLachlan (Jpn) & Jan-Lennard Struff (Ger), Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) & Arantxa Parra Santonja (Spa) v (3) Ivan Dodig (Cro) & Latisha Chan (Tpe)

Court 8

12:30: (15) Irina-Camelia Begu (Rom) & Mihaela Buzarnescu (Rom) v Ana Bogdan (Rom) & Kaitlyn Christian (USA), Federico Delbonis (Arg) & Miguel Angel Reyes-Varela (Mex) v Leonardo Mayer (Arg) & Joao Sousa (Por), Bethanie Mattek-Sands (USA) & Lucie Safarova (Cze) v Kaia Kanepi (Est) & Andrea Petkovic (Ger)

Court 12

11:30: Alison Van Uytvanck (Bel) v (28) Anett Kontaveit (Est), Dennis Novak (Aut) v (13) Milos Raonic (Can), (27) Carla Suarez Navarro (Spa) v Belinda Bencic (Swi), Karen Khachanov (Rus) v Frances Tiafoe (USA)

Court 14

11:30: (9) Kiki Bertens (Ned) & Johanna Larsson (Swe) v Anastasia Rodionova (Aus) & Maryna Zanevska (Bel), Marcelo Arevalo (Esa) & Hans Podlipnik-Castillo (Chi) v (13) Raven Klaasen (Rsa) & Michael Venus (Nzl), (4) Pierre-Hugues Herbert (Fra) & Nicolas Mahut (Fra) v Philipp Petzschner (Ger) & Tim Puetz (Ger), Andrei Vasilevski (Blr) & Anastasia Rodionova (Aus) v (9) Michael Venus (Nzl) & Katarina Srebotnik (Slo)

Court 15

12:30: (1) Timea Babos (Hun) & Kristina Mladenovic (Fra) v Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Anastasia Rodionova (Aus), Harriet Dart (Gbr) & Katy Dunne (Gbr) v (2) Andrea Sestini Hlavackova (Cze) & Barbora Zahlavova Strycova (Cze), (10) Juan Sebastian Cabal (Col) & Abigail Spears (USA) v Marcus Daniell (Nzl) & Nadiia Kichenok (Ukr)

Court 17

11:30: Georgina Garcia Perez (Spa) & Fanny Stollar (Hun) v (12) Nicole Melichar (USA) & Kveta Peschke (Cze), Julio Peralta (Chi) & Horacio Zeballos (Arg) v Divij Sharan (Ind) & Artem Sitak (Nzl), (4) Jean-Julien Rojer (Ned) & Demi Schuurs (Ned) v James Cerretani (USA) & Renata Voracova (Cze), Marcin Matkowski (Pol) & Mihaela Buzarnescu (Rom) v Divij Sharan (Ind) & Alicja Rosolska (Pol)

Court 18

11:30: Gilles Simon (Fra) v Matthew Ebden (Aus), (26) Daria Gavrilova (Aus) v Aliaksandra Sasnovich (Blr)

TBA

Liam Broady (Gbr) & Scott Clayton (Gbr) v Maximo Gonzalez & Nicolas Jarry, (12) Matwe Middelkoop & Johanna Larsson v Neal Skupski & Naomi Broady, Ken Skupski & Anna Smith v (11) Alexander Peya & Nicole Melichar

We have Wimbledon covered from all angles via our website skysports.com/tennis then click through to our dedicated section skysports.com/tennis/wimbledon. On the move? Head to our app for mobile devices and iPad, or follow our Twitter account @SkySportsTennis to join in the conversation.

Our next tennis action comes from the German Open in Hamburg. Watch the action live on Sky Sports Arena from Monday, July 23 from 10am.

Never miss the big kick-off or have to deal with interrupted games or low-quality streams with a NOW TV Sky Sports Pass this summer. You'll get exclusive coverage of the 147th Open from Carnoustie, The Ryder Cup, ATP Tour, World Darts Matchplay, and loads more starting from just £7.99. No contract.