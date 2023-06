This 996x47px strip goes underneath the navigation on the watch section homepage, channel pages and TV Guide page

Change the link in the Index Title field above when changing the strip image below.

Default DTH clickthrough URL:

http://www.sky.com/shop/tv/sports?dcmp=bac-SScom_WatchStripL

NOW TV clickthrough URL:

http://www.nowtv.com/sports?DCMP=ilc_2015_skysports_watch_stripbanner

F1

https://www.sky.com/shop/tv/sports/f1?dcmp=bac-SScom_WatchStripL