Gambrinus Czech Darts Open: Draw, schedule, results for European Tour event

Find out the draw, schedule and latest results from the Gambrinus Czech Darts Open; Luke Humphries defends his title, as Luke Littler and Michael van Gerwen were also in action

Sunday 7 September 2025 22:01, UK

Luke Humphries, Premier League Darts 2025
Image: Luke Humphries defended his Czech Darts Open title

Luke Humphries returned to European Tour action at the Gambrinus Czech Darts Open in Prague where he successfully defended his title.

The world No 1 won the £30,000 top prize at PVA Expo from September 5-7, as world No 1 Humphries went back-to-back in the Czech capital.

Humphries beat Kim Huybrechts in Prague last year and also lifted the trophy back in 2022 after an 8-5 win over Rob Cross.

Now he's won for a third time with victory over Josh Rock in the final, full results below...

Gambrinus Czech Darts Open results

Friday September 5

First round
Ricardo Pietreczko 4-6 Benjamin Pratnemer
Madars Razma 6-4 Lukas Unger
Andrew Gilding 6-5 Darius Labanauskas
Cameron Menzies 6-3 Ian White
Jermaine Wattimena 6-4 Brendan Dolan
Ryan Joyce 6-3 Karel Sedlacek
Luke Woodhouse 5-6 William O'Connor
Wessel Nijman 6-5 Richard Veenstra
Dirk van Duijvenbode 6-4 Cor Dekker
Ryan Searle 6-2 Filip Manak
Daryl Gurney 4-6 Kevin Doets
Gian van Veen 6-3 Maik Kuivenhoven
Raymond van Barneveld 1-6 Krzysztof Ratajski
Nathan Aspinall 6-0 Jiri Brejcha
Mike De Decker 6-3 Ritchie Edhouse
Joe Cullen 5-6 Niko Springer

Saturday September 6

Second round
Ross Smith 6-4 Andrew Gilding
Martin Schindler 6-3 Madars Razma
Damon Heta 5-6 Wessel Nijman
Chris Dobey 2-6 Jermaine Wattimena
Danny Noppert 2-6 Gian van Veen
Dave Chisnall 4-6 Ryan Searle
Peter Wright 6-2 Benjamin Pratnemer
Jonny Clayton 6-2 Ryan Joyce
Rob Cross 6-1 Krzysztof Ratajski
Gerwyn Price 6-2 Niko Springer
Stephen Bunting 6-4 Kevin Doets
James Wade 6-3 Nathan Aspinall
Luke Humphries 6-4 Dirk van Duijvenbode
Luke Littler 6-2 Cameron Menzies
Michael van Gerwen 6-0 Mike De Decker
Josh Rock 6-2 William O'Connor

Sunday September 7

Third round
Luke Humphries 6-3 Martin Schindler
Rob Cross 3-6 Wessel Nijman
Stephen Bunting 6-5 Peter Wright
James Wade 6-4 Ross Smith
Luke Littler 4-6 Gian van Veen
Gerwyn Price 6-4 Jonny Clayton
Michael van Gerwen 4-6 Josh Rock
Jermaine Wattimena 6-3 Ryan Searle

Quarter-finals
Luke Humphries 6-5 Wessel Nijman
Stephen Bunting 5-6 James Wade
Gian van Veen 6-0 Gerwyn Price
Josh Rock 6-1 Jermaine Wattimena

Semi-finals
Luke Humphries 7-1 James Wade
Gian van Veen 3-7 Josh Rock

Final
Luke Humphries 8-5 Josh Rock

Gambrinus Czech Darts Open Prize Money

  • First round: £1,250
  • Second round: £2,500
  • Last 16: £4,000
  • Quarter-finals: £6,000
  • Semi-finals: £8,500
  • Runner-up: £12,000
  • Champion: £30,000

