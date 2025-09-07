Gambrinus Czech Darts Open: Draw, schedule, results for European Tour event
Find out the draw, schedule and latest results from the Gambrinus Czech Darts Open; Luke Humphries defends his title, as Luke Littler and Michael van Gerwen were also in action
Sunday 7 September 2025 22:01, UK
Luke Humphries returned to European Tour action at the Gambrinus Czech Darts Open in Prague where he successfully defended his title.
The world No 1 won the £30,000 top prize at PVA Expo from September 5-7, as world No 1 Humphries went back-to-back in the Czech capital.
Humphries beat Kim Huybrechts in Prague last year and also lifted the trophy back in 2022 after an 8-5 win over Rob Cross.
Now he's won for a third time with victory over Josh Rock in the final, full results below...
Gambrinus Czech Darts Open results
Friday September 5
First round
Ricardo Pietreczko 4-6 Benjamin Pratnemer
Madars Razma 6-4 Lukas Unger
Andrew Gilding 6-5 Darius Labanauskas
Cameron Menzies 6-3 Ian White
Jermaine Wattimena 6-4 Brendan Dolan
Ryan Joyce 6-3 Karel Sedlacek
Luke Woodhouse 5-6 William O'Connor
Wessel Nijman 6-5 Richard Veenstra
Dirk van Duijvenbode 6-4 Cor Dekker
Ryan Searle 6-2 Filip Manak
Daryl Gurney 4-6 Kevin Doets
Gian van Veen 6-3 Maik Kuivenhoven
Raymond van Barneveld 1-6 Krzysztof Ratajski
Nathan Aspinall 6-0 Jiri Brejcha
Mike De Decker 6-3 Ritchie Edhouse
Joe Cullen 5-6 Niko Springer
Saturday September 6
Second round
Ross Smith 6-4 Andrew Gilding
Martin Schindler 6-3 Madars Razma
Damon Heta 5-6 Wessel Nijman
Chris Dobey 2-6 Jermaine Wattimena
Danny Noppert 2-6 Gian van Veen
Dave Chisnall 4-6 Ryan Searle
Peter Wright 6-2 Benjamin Pratnemer
Jonny Clayton 6-2 Ryan Joyce
Rob Cross 6-1 Krzysztof Ratajski
Gerwyn Price 6-2 Niko Springer
Stephen Bunting 6-4 Kevin Doets
James Wade 6-3 Nathan Aspinall
Luke Humphries 6-4 Dirk van Duijvenbode
Luke Littler 6-2 Cameron Menzies
Michael van Gerwen 6-0 Mike De Decker
Josh Rock 6-2 William O'Connor
Sunday September 7
Third round
Luke Humphries 6-3 Martin Schindler
Rob Cross 3-6 Wessel Nijman
Stephen Bunting 6-5 Peter Wright
James Wade 6-4 Ross Smith
Luke Littler 4-6 Gian van Veen
Gerwyn Price 6-4 Jonny Clayton
Michael van Gerwen 4-6 Josh Rock
Jermaine Wattimena 6-3 Ryan Searle
Quarter-finals
Luke Humphries 6-5 Wessel Nijman
Stephen Bunting 5-6 James Wade
Gian van Veen 6-0 Gerwyn Price
Josh Rock 6-1 Jermaine Wattimena
Semi-finals
Luke Humphries 7-1 James Wade
Gian van Veen 3-7 Josh Rock
Final
Luke Humphries 8-5 Josh Rock
Gambrinus Czech Darts Open Prize Money
- First round: £1,250
- Second round: £2,500
- Last 16: £4,000
- Quarter-finals: £6,000
- Semi-finals: £8,500
- Runner-up: £12,000
- Champion: £30,000
