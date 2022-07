Ciarraí i gcoinne na Gaillimhe: Cogadh dearg i ndán dúinn i gcluiche ceannais na hÉireann

Tá sé i bhfad ró-fhada ó a tháinig Corn Mhic Uidhir ar cuairt chun na Ríochta, dar le muintir Chiarraí.

Ní cheapfadh contae ar bith eile gur 'gorta' atá i gceist le hocht mbliana, ach síltear gur ganntanas fada deacair atá ann san iar-dheisceart.

I gcaitheamh na mblianta sin, agus Áth Cliath i mbarr a réime, bhí sé soiléir go raibh foireann á tógáil i gCiarraí. I ndiaidh cúig Chraobh na hÉireann a bhuachaint as a chéile sa ghrád na mionúr, bhíodar ag súil go dtiocfaidís chun cinn ag leibhéal na sinsir go luath.

Tá an méid sin tar éis tarlú, ach ní go tapa a thit sé amach.

Nuair a thug dream óg fé stiúir Peter Keane an-dúshlán d'Áth Cliath i 2019, bhí go leor ag tnúth go mbeadh siad in ann deireadh a chur le crá an chontae an bhliain dár gcionn.

Tá an ré nua taghta

Ach theip orthu le dhá bhliain anuas, in ainneoin a gcuid forbartha sa tsraith náisiúnta. Bhíodar draíochtúil i gcaitheamh an Earraigh, agus bhíodar ró láidir do chontae ar bith eile. Ach fuair Corcaigh agus Tír Eoghain an lámh in uachtar orthu i 2020 agus 2021 faoi seach.

Thuig gach mac máthar sa chontae go raibh an dream óg théis teacht in aois, ach níor éirigh leo an chéim dheireadh a ghlacadh.

I ndiaidh an bua stairiúil i gcoinne na bpríomhchathrach coicís ó shin, nuair a sheas Seán O'Shea chun cinn in am an ghátair, tá creideamh sa chontae go bhfuil lá an Phaoraigh tagtha. Agus níl ach cluiche amháin eatarthu agus deireadh a bhfeithimh.

Cé acu a bheidh Corn Mhic Uidhir tráthnóna an Domhnaigh?

Ní raibh Gaillimh chomh cóngarach le blianta anuas, áfach.

Nuair a bhí a gcomharsa Connachta, Maigh Eo, san iomaíocht beagnach gach aon bhliain, bhí Gaillimh ag streachailt.

Ach ní rud nua é seo don chontae.

I rith na nóchaidí, shuigh siad go leath-taobh nuair a shroich 'an glas agus dearg' cluichí ceannais na hÉireann i 1996 agus 1997. Dar ndóigh, ní raibh Maigh Eo in ann a mallacht a shárú. Ach bhí Gaillimh breá in ann an deis a thapú an bhliain ina dhiaidh.

An dtarlóidh an rud céana i 2022? Tar éis an méid a chaill Maigh Eo ar an lá mór dhá bhliain as a chéile, an rachaidh Sam Mac Uidhir trasna na Sionnaine, ach go Gaillimh?

Tá grúpa nua tógtha ag Pádraic Joyce le trí bliana.

Ón bhfoireann a d'imir i gcoinne Dhoire an mhí seo, ní raibh ach triúir fágtha ón taobh a thug aghaidh ar Áth Cliath i 2018: Johnny Heaney, Damien Comer agus Shane Walsh.

Tar éis dhá shéasúr díomách, tá réabhlóid an tSeoighigh ag bláthú fé dheireadh. Tá ré nua óg ag teacht in aois, agus ochtar ón dream a bhain Craobh na hÉireann fé 20 i 2020 tar éis áit a ghlacadh sa phainéal sinsir.

Tá siadsan ag nascadh leo siúd a bhfuil taithí acu, leithéidí Comer, Walsh agus Paul Conroy.

Tá foireann nua forbaithe ag Joyce

Tá cuma ar an scéal gur meascán cumasach atá ann.

Tá an fhoireann nua seo ag tabhairt aghaidh ar Pháirc an Chrócaigh, lán le sean-mhuinín na Gaillimhe.

Agus tá cath mór i ndán dúinn ar an Domhnach.

Beidh Ciarraí in aghaidh na Gaillimhe beo ar Sky Sports Arena ó 14:30, Dé Domhnaigh.