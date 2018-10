Sky Sports British Masters: Tee times for the opening round at Walton Heath

Defending champion Paul Dunne will play with former winner Matt Fitzpatrick and tournament host Justin Rose

Tee times for the opening round of the Sky Sports British Masters at Walton Heath. Watch live on Thursday from 9.30am on Sky Sports Golf.

Gbr & Irl unless stated, all times BST. (x) denotes amateurs.

Starting at hole 1

0740 Jaco Van Zyl (Rsa), Gonzalo Fernandez-Castano (Spa), Hideto Tanihara (Jpn)

0750 Clement Sordet (Fra), Richard Bland, Marcus Kinhult (Swe)

0800 Austin Connelly (Can), Gregory Bourdy (Fra), Matthieu Pavon (Fra)

Thorbjorn Olesen will play with Ryder Cup team-mates Tommy Fleetwood and Francesco Molinari

0810 Lasse Jensen (Den), Richard Sterne (Rsa), Erik Van Rooyen (Rsa)

0820 Jason Norris (Aus), Jens Dantorp (Swe), Julian Suri (USA)

0830 Phachara Khongwatmai (Tha), Lee Slattery, Mike Lorenzo-Vera (Fra)

0840 Brett Rumford (Aus), Edoardo Molinari (Ita), Wade Ormsby (Aus)

0850 Renato Paratore (Ita), Romain Wattel (Fra), Joakim Lagergren (Swe)

0900 Nicolas Colsaerts (Bel), Aaron Rai, Matthew Southgate

0910 Gavin Green (Mal), Ryan Evans, Julien Guerrier (Fra)

0920 Chase Koepka (USA), Paul O'Hara, Pelle Edberg (Swe)

1205 Scott Jamieson, Daniel Brooks, James Morrison

1215 Martin Kaymer (Ger), Robert Karlsson (Swe), Lucas Bjerregaard (Den)

'Moliwood' will be reunited from 12.25pm on Thursday

1225 Thorbjorn Olesen (Den), Tommy Fleetwood, Francesco Molinari (Ita)

1235 Sam Horsfield, Luke Donald, Eddie Pepperell

1245 Daniel Willett, Andrew Johnston, Ross Fisher

1255 Paul Waring, Shane Lowry, Tom Lewis

1305 Chris Wood, Haotong Li (Chn), Ryan Fox (Nzl)

1315 Andrea Pavan (Ita), David Howell, Alexander Levy (Fra)

Live British Masters: Pro-Am Live on

1325 Gregory Havret (Fra), Nino Bertasio (Ita), Robert Coles

1335 Richie Ramsay, Ricardo Gouveia (Por), Ashley Chesters

Starting at hole 10

0740 Soomin Lee (Kor), Sam Brazel (Aus), Matteo Manassero (Ita)

0750 Dean Burmester (Rsa), Marcus Fraser (Aus), Mikko Korhonen (Fin)

0800 Richard McEvoy, Jordan Smith, Brandon Stone (Rsa)

0810 Andrew Sullivan, Oliver Fisher, Matt Wallace

0820 Justin Rose, Paul Dunne, Matthew Fitzpatrick

Tournament host Justin Rose is off from hole 10 at 8.20am

0830 Thomas Bjorn (Den), Padraig Harrington, Lee Westwood

0840 Thongchai Jaidee (Tha), Charl Schwartzel (Rsa), Trevor Immelman (Rsa)

0850 Adrian Otaegui (Spa), Stephen Gallacher, Alexander Bjork (Swe)

0900 Carlos Pigem (Spa), Soren Kjeldsen (Den), Benjamin Hebert (Fra)

0910 Pablo Larrazabal (Spa), Pedro Oriol (Spa), Lucas Herbert (Aus)

0920 Chris Hanson, Jason Scrivener (Aus), Maximilian Kieffer (Ger)

1205 Oliver Farr, Peter Hanson (Swe), Thomas Detry (Bel)

1215 Thomas Aiken (Rsa), David Lipsky (USA), Nacho Elvira (Spa)

Luke Donald returned to action at the Alfred Dunhill Links after six months out injured

1225 Raphael Jacquelin (Fra), Marc Warren, Robert Rock

1235 Harold Varner III (USA), Marcel Siem (Ger), Haydn Porteous (Rsa)

1245 Callum Shinkwin, Bradley Neil, Bradley Dredge

1255 Mikko Ilonen (Fin), Zander Lombard (Rsa), Darren Fichardt (Rsa)

1305 Johan Edfors (Swe), Tapio Pulkkanen (Fin), Matthias Schwab (Aut)

1315 Alvaro Quiros (Spa), Scott Hend (Aus), George Coetzee (Rsa)

Live European Tour Golf Live on

1325 David Horsey, Andrew Dodt (Aus), David Drysdale

1335 Daniel Im (USA), Steven Brown, Jeunghun Wang (Kor)

Watch the Sky Sports British Masters throughout the week live on Sky Sports. Live coverage begins on Thursday from 9.30am on Sky Sports Golf.