Sky Sports British Masters: Final round tee times at Walton Heath

Matt Fitzpatrick is a former winner of the British Masters

Tee times for the final round of the Sky Sports British Masters at Walton Heath, hosted by Justin Rose.

Starting at hole 1

0740 Haydn Porteous (Rsa), Richard McEvoy

0749 Gregory Bourdy (Fra), David Drysdale

0758 Andrew Dodt (Aus), Marcus Fraser (Aus)

0807 Brett Rumford (Aus), Stephen Gallacher

0816 Thomas Aiken (Rsa), Soren Kjeldsen (Den)

0825 Pablo Larrazabal (Esp), Francesco Molinari (Ita)

Francesco Molinari bogeyed three of his last four holes on Saturday

0834 Matthew Southgate, Paul Waring

0843 Mike Lorenzo-Vera (Fra), James Morrison

0852 Matteo Manassero (Ita), Dean Burmester (Rsa)

0906 Mikko Korhonen (Fin), Romain Wattel (Fra)

0915 Aaron Rai, David Lipsky (USA)

0924 Robert Rock, Carlos Pigem (Esp)

0933 Zander Lombard (Rsa), Marc Warren

0942 Padraig Harrington (Irl), Shane Lowry (Irl)

Shane Lowry made a hole-in-one earlier in the week

0951 Darren Fichardt (Rsa), Richie Ramsay

1000 Ricardo Gouveia (Por), Oliver Farr

1009 Paul Dunne (Irl), Andrew Johnston

1018 Chris Hanson, Edoardo Molinari (Ita)

1032 Scott Jamieson, Alexander Levy (Fra)

1041 Joakim Lagergren (Swe), Haotong Li (Chn)

1050 Matthias Schwab (Aut), Clement Sordet (Fra)

1059 Lee Slattery, Marcel Siem (Ger)

1108 Marcus Kinhult (Ger), Sam Horsfield

1117 Ross Fisher, Robert Karlsson (Swe)

1126 Gavin Green (Mas), Gonzalo Fernandez-Castano (Esp)

1135 Austin Connelly (Can), Justin Rose

Justin Rose is eight shots off the pace

1144 Gregory Havret (Fra), Richard Sterne (Rsa)

1158 Andy Sullivan, Steven Brown

1207 Lucas Herbert (Aus), Tom Lewis

1216 Wade Ormsby (Aus), Tommy Fleetwood

Tommy Fleetwood is looking to close the gap on Francesco Molinari in the Race to Dubai standings

1225 Jeunghun Wang (Kor), Lucas Bjerregaard (Den)

1234 Matt Fitzpatrick, Trever Immelman (Rsa)

1243 Adrien Saddier (Fra), Matt Wallace

1252 Andrea Pavan (Ita), Jordan Smith

1301 Julien Guerrier (Fra), Julian Suri (USA)

1310 Eddie Pepperell, Alexander Bjork (Swe)

