European Masters: Tee times for opening round at Crans-sur-Sierre

Tommy Fleetwood will play alongside Sergio Garcia for the first two rounds at the European Masters

Tee times for the opening round of the Omega European Masters at Crans-sur-Sierre in Switzerland.

Gbr & Irl unless stated; all times BST

Starting at hole 1

0640 Ashley Chesters, Mathias Eggenberger (Swi), Joachim B. Hansen (Den)

0650 Bradley Dredge, Kristoffer Reitan (Nor), Darren Fichardt (Rsa)

0700 Kalle Samooja (Fin), Jason Scrivener (Aus), Ben Evans

0710 Jack Singh Brar, Matthias Schwab (Aut), S.S.P Chawrasia (Ind)

0720 Oliver Fisher, Stuart Manley, Trevor Immelman (Rsa)

0730 Nacho Elvira (Spa), Sam Brazel (Aus), Fabrizio Zanotti (Pry)

0740 Brett Rumford (Aus), Soren Kjeldsen (Den), Niklas Lemke (Swe)

0750 Dean Burmester (Rsa), Alejandro Canizares (Spa), Victor Perez (Fra)

0800 Deyen Lawson (Aus), Sebastian Soderberg (Swe), Joel Girrbach (Swi)

0810 Ricardo Gouveia (Por), Matthieu Pavon (Fra), David Drysdale

0820 Pedro Figueiredo (Por), Richard Sterne (Rsa), Gonzalo Fernandez-Castano (Spa)

0830 Jens Dantorp (Swe), Benjamin Rusch (Swi), Louis De Jager (Rsa)

0840 Kim Koivu (Fin), Jake McLeod (Aus), Filippo Bergamaschi (Ita)

1140 Romain Langasque (Fra), Gavin Green (Mal), Gaganjeet Bhullar (Ind)

1150 Joakim Lagergren (Swe), Alexander Bjork (Swe), Guido Migliozzi (Spa)

1200 Aaron Rai, Mike Lorenzo-Vera (Fra), Andy Sullivan

1210 Thomas Bjorn (Den), Rory Sabbatini (Svk), Chris Wood

1220 Padraig Harrington, Robert Macintyre, Lucas Bjerregaard (Den)

1230 Tommy Fleetwood, Sergio Garcia (Spa), Matthew Fitzpatrick

Fitzpatrick is a back-to-back champion in Switzerland

1240 Bernd Wiesberger (Aut), Danny Willett, Erik Van Rooyen (Rsa)

1250 Brandon Stone (Rsa), Kurt Kitayama (USA), Scott Hend (Aus)

1300 Thomas Detry (Bel), Alexander Levy (Fra), Benjamin Hebert (Fra)

1310 Masahiro Kawamura (Jpn), Nicolas Colsaerts (Bel), Adri Arnaus (Spa)

1320 Sean Crocker (USA), Justin Walters (Rsa), Raphael De Sousa (Swi)

1330 Daniel Gavins, (a) Giovanni Manzoni (Ita), Max Schmitt (Ger)

1340 Bernd Ritthammer (Ger), Anton Karlsson (Swe), (a) Ronan Kleu (Swi)

Starting at hole 10

0640 Jaco Van Zyl (Rsa), Sam Horsfield, David Horsey

0650 Richard McEvoy, Ashun Wu (Chn), Marcus Kinhult (Swe)

0700 Paul Dunne, Mikko Korhonen (Fin), Adrian Otaegui (Spa)

0710 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Joost Luiten (Ned), Troy Merritt (USA)

0720 Alex Noren (Swe), Jorge Campillo (Spa), Eddie Pepperell

0730 Lee Westwood, Rory McIlroy, Matt Wallace

McIlroy is looking for a first European Tour victory since 2016

0740 Ryan Fox (Nzl), Thomas Pieters (Bel), Andrea Pavan (Ita)

0750 Robert Karlsson (Swe), Luke Donald, Miguel Angel Jimenez (Spa)

0800 Edoardo Molinari (Ita), Julian Suri (USA), Stephen Gallacher

0810 Jamie Donaldson, Jeunghun Wang (Kor), Marc Warren

0820 Zander Lombard (Rsa), James Morrison, Nino Bertasio (Ita)

0830 Sihwan Kim (Kor), (a) Eugenio Lopez-Chacarra (Spa), Jacques Kruyswijk (Rsa)

0840 Nick Cullen (Aus), (a) Nicola Gerhardsen (Swi), Hyo-won Park (Kor)

1140 Clement Sordet (Fra), (a) Alessandro Noseda (Swi), Lee Slattery

1150 Scott Jamieson, Gavin Moynihan, Yusaku Miyazato (Jpn)

1200 David Borda (Spa), Steven Brown, Richie Ramsay

1210 David Law, Romain Wattel (Fra), Pablo Larrazabal (Spa)

1220 Andres Romero (Arg), Ross Fisher, Andrew Johnston

1230 Wade Ormsby (Aus), Chris Paisley, Jordan Smith

1240 David Howell, Renato Paratore (Ita), Victor Dubuisson (Fra)

1250 Alvaro Quiros (Spa), Lucas Herbert (Aus), Min Woo Lee (Aus)

1300 Wilco Nienaber (Rsa), Liam Johnston, Matthew Southgate

1310 Haydn Porteous (Rsa), Oliver Wilson, Hideto Tanihara (Jpn)

1320 Grant Forrest, Tapio Pulkkanen (Fin), Raphael Jacquelin (Fra)

1330 Per Langfors (Swe), Eduardo De La Riva (Spa), Gregory Molteni (Ita)

1340 Hugo Leon (Chi), Lorenzo Gagli (Ita), (a) Loris Schupbach (Swi)

