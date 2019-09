BMW PGA Championship: Tee times for third round at Wentworth

Tee times for the third round of the European Tour's BMW PGA Championship at Wentworth.

Gbr & Irl unless stated

Starting at hole 1

0815 Gavin Green (Mal), Andy Sullivan

0826 Padraig Harrington, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood

0837 Edoardo Molinari (Ita), Scott Jamieson, Julien Guerrier (Fra)

0848 Chris Wood, Robert Coles, Alexander Bjork (Swe)

0859 Julian Suri (USA), Trevor Immelman (Rsa), Kiradech Aphibarnrat (Tha)

0910 Ashun Wu (Chn), Sebastian Soderberg (Swe), Matthias Schwab (Aut)

0921 David Law, Benjamin Hebert (Fra), Thomas Pieters (Bel)

0932 Andrea Pavan (Ita), Branden Grace (Rsa), Erik Van Rooyen (Rsa)

0943 Tapio Pulkkanen (Fin), Soren Kjeldsen (Den), Alvaro Quiros (Spa)

0954 Steven Brown, Martin Kaymer (Ger), Matthew Fitzpatrick

1005 Ernie Els (Rsa), Yusaku Miyazato (Jpn), Romain Langasque (Fra)

1016 Miguel Angel Jimenez (Spa), Haotong Li (Chn), Shane Lowry

1027 Gonzalo Fernandez-Castano (Spa), Ross Fisher, Ian Poulter

1038 Ashley Chesters, Renato Paratore (Ita), Richard Sterne (Rsa)

1049 Sam Horsfield, Marcus Kinhult (Swe), Kurt Kitayama (USA)

1100 Robert Macintyre, Matt Wallace, Bernd Wiesberger (Aut)

1116 Alex Noren (Swe), Joakim Lagergren (Swe), Paul Waring

1127 Jordan Smith, Aaron Rai, Mike Lorenzo-Vera (Fra)

1138 Mikko Korhonen (Fin), George Coetzee (Rsa), Joost Luiten (Ned)

1149 Patrick Reed (USA), Russell Knox, Francesco Molinari (Ita)

1200 Richie Ramsay, Andrew Johnston, Rafael Cabrera-Bello (Spa)

1211 Tony Finau (USA), Nicolas Colsaerts (Bel), Viktor Hovland (Nor)

1222 Shubhankar Sharma (Ind), Paul Casey, Andrew Putnam (USA)

1233 Billy Horschel (USA), Justin Rose, Henrik Stenson (Swe)

1244 Danny Willett, Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Jon Rahm (Spa)