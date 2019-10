WGC-HSBC Champions: Tee times for second round in Shanghai

Groups and starting times for the second round of the WGC-HSBC Champions in China. Watch live on Sky Sports Golf.

Players GB and Ire unless stated - all times GMT:

Starting at hole 1

0045 Francesco Molinari (Ita), Ian Poulter, Louis Oosthuizen (Rsa)

0055 Bubba Watson (USA), Matt Wallace, Danny Willett

0105 Kevin Kisner (USA), Robert Macintyre, Billy Horschel (USA)

0115 Matthew Fitzpatrick, Phil Mickelson (USA), Haotong Li (Chn)

0125 Shane Lowry, Bernd Wiesberger (Aut), Tony Finau (USA)

0135 Xander Schauffele (USA), Rory McIlroy, Justin Rose

0145 Tyrrell Hatton, Adam Hadwin (Can), Lucas Glover (USA)

0155 Erik Van Rooyen (Rsa), Corey Conners (Can), Jason Kokrak (USA)

0205 Byeong-Hun An (Kor), Keegan Bradley (USA), Kurt Kitayama (USA)

0215 Ashun Wu (Chn), Chez Reavie (USA), Rafael Cabrera-Bello (Spa)

0225 Patrick Reed (USA), Sergio Garcia (Spa), Sungjae Im (Kor)

0235 Paul Casey, Hideki Matsuyama (Jpn), Jordan Spieth (USA)

0245 Henrik Stenson (Swe), Tommy Fleetwood, Adam Scott (Aus)

Starting at hole 10

0050 Mikumu Horikawa (Jpn), Richard Sterne (Rsa), Paul Waring

0100 Masahiro Kawamura (Jpn), Andrea Pavan (Ita), Justin Harding (Rsa)

0110 Mike Lorenzo-Vera (Fra), Zheng kai Bai (Chn), Romain Langasque (Fra)

0120 Jorge Campillo (Spa), Kevin Tway (USA), Victor Perez (Fra)

0130 Benjamin Hebert (Fra), Yi-Keun Chang (Kor), Andrew Putnam (USA)

0140 Abraham Ancer (Mex), Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Charles Howell III (USA)

0150 Xinjun Zhang (Chn), Bryce Easton (Rsa), Matthew Millar (Aus)

0200 Zander Lombard (Rsa), Chan Kim (USA), Jake McLeod (Aus)

0210 Jbe Kruger (Rsa), Jazz Janewattananond (Tha), Yechun Yuan (Chn)

0220 Ryo Ishikawa (Jpn), Joost Luiten (Ned), Daniel Nisbet (Aus)

0230 Zecheng Dou (Chn), Neil Schietekat (Rsa), JT Poston (USA)

0240 Yosuke Asaji (Jpn), Cameron Smith (Aus), Matthias Schwab (Aut)

0250 Scott Hend (Aus), Tae Hee Lee (Kor), Wen-chong Liang (Chn)

Watch the WGC-HSBC Champions throughout the week live on Sky Sports. Live coverage continues on Friday from 2am on Sky Sports Golf.