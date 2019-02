Genesis Open: Tee times for first round at Riviera Country Club

Dustin Johnson is the highest-ranked player in action in California

Tee times for the opening round of the Genesis Open at Riviera Country Club in California, where Rory McIlroy and Tiger Woods both feature.

USA unless stated; all times GMT; (a) denotes amateurs

1440 Tyler Duncan, Jason Kokrak, Sungjae Im (Kor)

1450 Sung Kang (Kor), Tom Hoge, Keith Mitchell

1501 Scott Stallings, Brian Gay, Patrick Rodgers

1511 Andrew Putnam, Charles Howell III, Tony Finau

1522 Kevin Tway, Paul Casey (Eng), Brian Harman

1532 Marc Leishman (Aus), Pat Perez, Adam Hadwin (Can)

1543 Russell Henley, Adam Long, Danny Willett (Eng)

1553 Ryan Armour, Brendan Steele, Hudson Swafford

1604 Bill Haas, Martin Laird (Sco), Rafael Cabrera-Bello (Spa)

1614 Harold Varner III, Hunter Mahan, JT Poston

1625 Alex Cejka (Ger), Joel Dahmen, Joaquin Niemann (Chi)

1635 Kramer Hickok, Kyoung-hoon Lee (Kor), Michael Block

1940 Peter Malnati, Ryan Moore, Shawn Stefani

1950 Luke List, Anirban Lahiri (Ind), Sam Saunders

2001 Charl Schwartzel (Rsa), Ernie Els (Rsa), Kiradech Aphibarnrat (Tha)

2011 Bryson DeChambeau, Matt Kuchar, Jon Rahm (Spa)

2022 Tiger Woods, Justin Thomas, Rory McIlroy (NIrl)

McIlroy plays alongside Woods and Thomas for the second year running

2032 Jhonattan Vegas (Ven), Jonas Blixt (Swe), Adam Scott (Aus)

2043 Jim Furyk, Davis Love III, Fred Couples

2053 Andrew Landry, Jason Dufner, Si Woo Kim (Kor)

2104 Kevin Streelman, Scott Brown, J.J. Spaun

2114 Cheng-Tsung Pan (Tai), Aaron Baddeley (Aus), Sam Ryder

2125 Carlos Oritz (Mex), Max Homa, Jim Knous

2135 Seth Reeves, Curtis Luck (Aus), Lukas Euler (Ger)

Starting at hole 10

1440 Bud Cauley, Charley Hoffman, Ollie Schniederjans

1450 Robert Garrigus, Louis Oosthuizen (Rsa), Brandon Harkins

1501 Branden Grace (Rsa), Freddie Jacobson (Swe), Peter Uihlein

1511 Dustin Johnson, Cameron Champ, Bubba Watson

1522 Phil Mickelson, Xander Schauffele, Jordan Spieth

1532 Hideki Matsuyama (Jpn), Martin Kaymer (Ger), Kyung Ju Choi (Kor)

1543 Vijay Singh (Fij), Jimmy Walker, Tommy Fleetwood (Eng)

1553 Cameron Smith (Aus), D.A. Points, Rod Pampling (Aus)

1604 Nick Taylor (Can), Morgan Hoffmann, Kelly Kraft

1614 John Huh, Michael Thompson, Ryan Blaum

1625 Denny McCarthy, Chase Wright, Anders Albertson

1635 Kyle Jones, Cameron Davis (Aus), Tae Hee Lee (Kor)

1940 Whee Kim (Kor), Danny Lee (Nzl), Tyrrell Hatton (Eng)

1950 Brian Stuard, Robert Streb, Seamus Power (Irl)

2001 John Senden (Aus), Harris English, Beau Hossler

2011 Sergio Garcia (Spa), Keegan Bradley, Sangmoon Bae (Kor)

Garcia makes his first start since being disqualified from the Saudi International

2022 Kyle Stanley, Cody Gribble, Chez Reavie

2032 Chris Stroud, Michael Kim, Mackenzie Hughes (Can)

2043 Ted Potter, Jr., Aaron Wise, Grayson Murray

2053 Kevin Na, Satoshi Kodaira (Jpn), Patrick Cantlay

2104 Vaughn Taylor, James Hahn, Scott Langley

2114 J.B. Holmes, Abraham Ancer (Mex), Bronson Burgoon

2125 Sam Burns, Adam Schenk, Stephan Jaeger (Ger)

