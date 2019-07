The Open: Groups and tee times for second round at Royal Portrush

Groups and starting times for the second round of The 148th Open at Royal Portrush. Watch live on Sky Sports The Open.

Players GB & Ire unless stated - all times BST:

0635 T Lehman (USA), J Niemann (Chl), M A Jimenez (Esp)

0646 Byeong Hun An (Kor), J Campillo (Esp), C Wood

0657 J Dahmen (USA), A Arnaus (Esp), D Papadatos (Aus)

0708 S Cink (USA), R Sabbatini (Svk), Innchoon Hwang (Kor)

0719 E Van Rooyen (Rsa), K Kitayama (USA), J McLeod (Aus)

0730 R Fox (Nzl), S Norris (Rsa), Dongkyu Jang (Kor)

0741 T Hatton, K Mitchell (USA), T Pieters (Bel)

0752 T Fleetwood, J Thomas (USA), T Olesen (Den)

Brooks Koepka is among the early starters on Friday

0803 B Koepka (USA), L Oosthuizen (Rsa), S Sharma (Ind)

0814 B Horschel (USA), J Janewattananond (Tha), A Wise (USA)

0825 J Spieth (USA), M Leishman (Aus), D Willett

0836 C Smith (Aus), A Hadwin (Can), D Lipsky (USA)

0847 P Lawrie, C Reavie (USA), J Harding (Rsa)

0903 (a) T Kanaya (Jpn), T Lewis, B Stone (Rsa)

0914 L Glover (USA), J Luiten (Ned), N Bertasio (Ita)

0925 E Els (Rsa), JB Holmes (USA), A Ancer (Mex)

0936 B Snedeker (USA), L Westwood, B Harman (USA)

0947 T Finau (USA), L Bjerregaard (Den), J Rose

0958 D Johnson (USA), J Day (Aus), K Bradley (USA)

Tiger Woods will be out at 10.09pm in the second round

1009 T Woods (USA), M Wallace, P Reed (USA)

1020 J Rahm (Esp), M Kuchar (USA), P Cantlay (USA)

1031 K Streelman (USA), D Redman (USA), R Rock

1042 A Otaegui (Esp), Y Ikeda (Jpn), I Benitez (Mex)

1053 P Kizzire (USA), Sang Hyun Park (Kor), Y Inamori (Jpn)

1104 Y Fujimoto (Jpn), Doyeob Mun (Kor), A Wilson

1115 G Charoenkul (Tha), Y Asaji (Jpn), A Turner

1136 D Clarke, (a) J Sugrue, C Hoffman (USA)

1147 E Grillo (Arg), Sung Kang (Kor), (a) T Thurloway

1158 A Sullivan, C Bezuidenhout (Rsa), A Levy (Fra)

1209 C Kim (USA), Z Lombard (Rsa), (a) B Wu (USA)

1220 R Sterne (Rsa), R Langasque (Fra), (a) M Schmid (Ger)

1231 P Harrington, M Fitzpatrick, A Putnam (USA)

1242 B Watson (USA), E Pepperell, R Cabrera Bello (Esp)

Phil Mickelson will tee-off at 12.53pm on Friday

1253 P Mickelson (USA), S Lowry, B Grace (Rsa)

1304 A Noren (Swe), M Lorenzo-Vera (Fra), S Locke

1315 W Simpson (USA), S Garcia (Esp), CT Pan (Tpe)

1326 R Palmer (USA), A Pavan (Ita), D Frittelli (Rsa)

1337 K Stanley (USA), R MacIntyre, A Johnston

1348 M Korhonen (Fin), O Wilson, (a) C Knipes

1404 I Poulter, Sunjae Im (Kor), K Aphibarnrat (Tha)

1415 H Stenson (Swe), X Schauffele (USA), G McDowell

1426 Li Haotong (Chn), R Knox, B Wiesberger (Aut)

1437 J Kokrak (USA), C Syme, A Connelly (Can)

1448 Z Johnson (USA), D Duval (USA), C Conners (Can)

Francesco Molinari will continue the defence of his title at 2.59pm

1459 F Molinari (Ita), A Scott (Aus), B DeChambeau (USA)

1510 R McIlroy, P Casey, G Woodland (USA)

1521 H Matsuyama (Jpn), R Fowler (USA), Kevin Kisner (USA)

1532 J Furyk (USA), Si Woo Kim (Kor), J Walker (USA)

1543 L List (USA), A Bjork (Swe), P Waring

1554 S Imahara (Jpn), N Lashley (USA), B Hebert (Fra)

1605 M Horikawa (Jpn), C Shinkwin, G Porteous

1616 P Meesawat (Tha), M Baldwin, J Senior