The 149th Open: Groups and tee times for the first round at Royal St George's

Groups and starting times for Thursday's first round of The 149th Open Championship at Royal St George's in Sandwich.

All times BST - Gbr and Irl unless stated - (x) denotes amateur

0635 R Bland, A Sullivan, M Armitage

0646 Chan Kim (USA), J Harding (Rsa), Haotong Li (Chn)

0657 M Lorenzo-Vera (Fra), G Fernandez-Castano (Esp), x-A Gallegos (Arg)

0708 A Noren (Swe), JC Ritchie (Rsa), R Mansell

0719 D Burmester (Rsa), D Willett, x-L Shepherd

0730 C Bezuidenhout (Rsa), S Horsfield, Min Woo Lee (Aus)

0741 V Hovland (Nor), R Palmer (USA), T Detry (Bel)

0752 P Casey, A Ancer (Mex), I Poulter

Paul Casey will be among the early starters on Thursday

0803 B Koepka (USA), J Kokrak (USA), G Higgo (Rsa)

0814 D Berger (USA), J Niemann (Chl), J Dahmen (USA)

0825 D Clarke, B Wiesberger (Aut), x-J Long

0836 C Kirk (USA), M Kinhult (Swe), J Senior

0847 T Gooch (USA), CT Pan (Tpe), J Thomson

0903 E Els (Rsa), G Woodland (USA), x-C Hammer (USA)

0914 S Burns (USA, L Herbert (Aus), J Campillo (Esp)

0925 J Spieth (USA), B DeChambeau (USA), B Grace (Rsa)

Bryson DeChambeau will tee off at 9.25am on Thursday

0936 B Harman (USA), M Hughes (Can), D Frittelli (Rsa)

0947 V Perez (Fra), K Streelman (USA), G Migliozzi (Ita)

0958 S Lowry, J Rahm (Esp), L Oosthuizen (Rsa)

1009 S Cink (USA), L Westwood, M Kaymer (Ger)

1020 D Johnson (USA), W Zalatoris (USA), J Rose

1031 S Scheffler (USA), S Garcia (Esp), x-Yuxin Lin (Chn)

1042 H English (USA), E Van Rooyen (Rsa), C Reavie (USA)

1053 L Glover (USA), Byeong Hun An (Kor), B Snedeker (USA)

1104 C Tringale (USA), T Kanaya (Jpn), M Schneider (Ger)

1115 L Griffin (USA), R Hoshino (Jpn), C Worsdall

1136 A Rai, P Waring, D Croft

1147 D van Tonder (Rsa), J Janewattananond (Tha), x-C Bring (Den)

1158 H Varner III (USA), B Steele (USA), x-M Schmid (Ger)

1209 T Merritt (USA), A Long (USA), J Ahlers (Rsa)

1220 J Day (Aus), J Luiten (Ned), J Veerman (USA)

1231 J Catlin (USA), R Langasque (Fra), A Pike (Aus)

1242 P Harrington, B Kennedy (Aus), S Forgan

1253 T Finau (USA), B Horschel (USA), A Hadwin (Can)

1304 P Cantlay (USA, M Fitzpatrick, R Fox (Nzl)

Matt Fitzpatrick missed out in a play-off at the Scottish Open last week

1315 F Molinari (Ita), M Leishman (Aus), M Wallace

1326 C Morikawa (USA), C Conners (Can), S Munoz (Col)

1337 J Scrivener (Aus), K Mitchell (USA), x-S Bairstow

1348 C Hoffman (USA), E Grillo (Arg), B Hebert (Fra)

1404 K Bradley (USA), R T Lee (Can), R Cabrera Bello (Esp)

1415 C Ortiz (Mex), B Todd (USA), M Schwab (Aut)

1426 W Simpson (USA), R Henley (USA), S Norris (Rsa)

1437 M Jones (Aus), D Hillier (Nzl), M Siem (Ger)

1448 P Mickelson (USA), T Hatton, K Kisner (USA)

Tyrrell Hatton will play alongside Phil Mickelson and Kevin Kisner in the first two rounds

1459 X Schauffele (USA), R MacIntyre, R Fowler (USA)

1510 J Thomas (USA), T Fleetwood, A Scott (Aus)

1521 R McIlroy, P Reed (USA), C Smith (Aus)

1532 H Stenson (Swe), M Homa (USA), M Kuchar (USA)

1543 A Rozner (Fra), R Kinoshita (Jpn), B Hutchinson

1554 K Kitayama (USA), D Lawson (Aus), P Saksansin (Tha)

1605 Y Inamori (Jpn), J Walker (USA), R Celia (Col)

1616 R Karlberg (Swe), R Nagano (Jpn), N Poppleton