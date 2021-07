The 149th Open: Groups and tee times for the second round at Royal St George's

Dustin Johnson will tee-off at 3.21pm on Friday alongside Justin Rose and Will Zalatoris

Groups and starting times for Friday's second round of The 149th Open Championship at Royal St George's in Sandwich.

All times BST - Gbr and Irl unless stated - (x) denotes amateur

0635 A Rai, P Waring, D Croft

0646 D van Tonder (Rsa), J Janewattananond (Tha), x-C Bring (Den)

0657 H Varner III (USA), B Steele (USA), x-M Schmid (Ger)

0708 T Merritt (USA), A Long (USA), J Ahlers (Rsa)

0719 J Day (Aus), J Luiten (Ned), J Veerman (USA)

0730 J Catlin (USA), R Langasque (Fra), A Pike (Aus)

0741 P Harrington, B Kennedy (Aus), S Forgan

0752 T Finau (USA), B Horschel (USA), A Hadwin (Can)

0803 P Cantlay (USA, M Fitzpatrick, R Fox (Nzl)

0814 F Molinari (Ita), M Leishman (Aus), M Wallace

2018 champion Francesco Molinari tees off at 8.14am on Friday

0825 C Morikawa (USA), C Conners (Can), S Munoz (Col)

0836 J Scrivener (Aus), K Mitchell (USA), x-S Bairstow

0847 C Hoffman (USA), E Grillo (Arg), B Hebert (Fra)

0903 K Bradley (USA), R T Lee (Can), R Cabrera Bello (Esp)

0914 C Ortiz (Mex), B Todd (USA), M Schwab (Aut)

0925 W Simpson (USA), R Henley (USA), S Norris (Rsa)

0936 M Jones (Aus), D Hillier (Nzl), M Siem (Ger)

0947 P Mickelson (USA), T Hatton, K Kisner (USA)

0958 X Schauffele (USA), R MacIntyre, R Fowler (USA)

1009 J Thomas (USA), T Fleetwood, A Scott (Aus)

1020 R McIlroy, P Reed (USA), C Smith (Aus)

Rory McIlroy will get his second round under way at 10.20am on Friday

1031 H Stenson (Swe), M Homa (USA), M Kuchar (USA)

1042 A Rozner (Fra), R Kinoshita (Jpn), B Hutchinson

1053 K Kitayama (USA), D Lawson (Aus), P Saksansin (Tha)

1104 Y Inamori (Jpn), J Walker (USA), R Celia (Col)

1115 R Karlberg (Swe), R Nagano (Jpn), N Poppleton

1136 R Bland, A Sullivan, M Armitage

1147 Chan Kim (USA), J Harding (Rsa), Haotong Li (Chn)

1158 M Lorenzo-Vera (Fra), G Fernandez-Castano (Esp), x-A Gallegos (Arg)

1209 A Noren (Swe), JC Ritchie (Rsa), R Mansell

1220 D Burmester (Rsa), D Willett, x-L Shepherd

1231 C Bezuidenhout (Rsa), S Horsfield, Min Woo Lee (Aus)

1242 V Hovland (Nor), R Palmer (USA), T Detry (Bel)

1253 P Casey, A Ancer (Mex), I Poulter

1304 B Koepka (USA), J Kokrak (USA), G Higgo (Rsa)

1315 D Berger (USA), J Niemann (Chl), J Dahmen (USA)

1326 D Clarke, B Wiesberger (Aut), x-J Long

1337 C Kirk (USA), M Kinhult (Swe), J Senior

1348 T Gooch (USA), CT Pan (Tpe), J Thomson

1404 E Els (Rsa), G Woodland (USA), x-C Hammer (USA)

1415 S Burns (USA), L Herbert (Aus), J Campillo (Esp)

1426 J Spieth (USA), B DeChambeau (USA), B Grace (Rsa)

Jordan Spieth has been grouped with Bryson DeChambeau and Branden Grace in the first two rounds

1437 B Harman (USA), M Hughes (Can), D Frittelli (Rsa)

1448 V Perez (Fra), K Streelman (USA), G Migliozzi (Ita)

1459 S Lowry, J Rahm (Esp), L Oosthuizen (Rsa)

1510 S Cink (USA), L Westwood, M Kaymer (Ger)

1521 D Johnson (USA), W Zalatoris (USA), J Rose

1532 S Scheffler (USA), S Garcia (Esp), x-Yuxin Lin (Chn)

1543 H English (USA), E Van Rooyen (Rsa), C Reavie (USA)

1554 L Glover (USA), Byeong Hun An (Kor), B Snedeker (USA)

1605 C Tringale (USA), T Kanaya (Jpn), M Schneider (Ger)

1616 L Griffin (USA), R Hoshino (Jpn), C Worsdall