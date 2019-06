US Open 2019: Tee times for third round at Pebble Beach

Justin Rose is in the final pairing of the day

Groups and starting times for the third round of the 119th US Open at Pebble Beach in California.

(Players USA unless stated - all times BST):

1536 J Walters (Rsa)

1547 R Enoch (Wal), P Reed

Tommy Fleetwood plays with compatriot Tyrrell Hatton

1558 T Hatton (Eng), T Fleetwood (Eng)

1609 M Kaymer (Ger), S Lowry (Ire)

1620 N Taylor (Can), K Stanley

1631 T Hoge, A Arnaus (Esp)

1642 E Van Rooyen (Rsa), C Sordet (Fra)

1653 A Prugh, B Wiesberger (Aut)

1704 P Cantlay, A Putnam

1715 R Cabrera Bello (Esp), B Snedeker

1726 C McDaniel, (a) M Thorbjornsen

1737 M Kinhult (Swe), B Stuard

1748 A Pope, C Morikawa

1759 J Day (Aus), C Smith (Aus)

Rickie Fowler endured a disappointing second round

1810 B DeChambeau, R Fowler

1821 M Leishman (Aus), K Kisner

1832 B Hurley III, B Horschel

1843 R Sabbatini (Svk), D Berger

1854 H Matsuyama (Jpn), A Ancer (Mex)

1905 L Donald (Eng), D Willett (Eng)

1916 (a) C Eaton, E Grillo (Arg)

Tiger Woods is nine off the lead at halfway

1927 B H An (Kor), T Woods

1938 W Simpson, (a) V Hovland (Nor)

1949 C Howell III, P Casey (Eng)

2000 P Mickelson, C Danielson

2011 J Dufner, Li Haotong (Chn)

Live US Open Golf Live on

2022 N Lashley, J Spieth

2033 (a) B Wu, H English

2044 C Ortiz (Mex), D Johnson

2055 M Fitzpatrick (Eng), S Straka (Aut)

2106 J Furyk, F Molinari (Ita)

2117 S Garcia (Esp), X Schauffele

2128 Z Johnson, G McDowell (NIrl)

2139 S Piercy, J Rahm (Esp)

2150 H Stenson (Swe), A Scott (Aus)

2201 B Koepka, M Wallace (Eng)

Rory McIlroy goes out in the third-last pair

2212 C Hadley, M Kuchar

2223 R McIlroy (NIrl), C Reavie

2234 L Oosthuizen (Rsa), A Wise

2245 G Woodland, J Rose (Eng)