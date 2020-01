Semi-finals will take centre stage on the Rod Laver Arena

Australian Open: Order of Play for January 30.

Rod Laver Arena:

11:00: (4) Ivan Dodig (Cro) & Filip Polasek (Svk) vs Max Purcell (Aus) & Luke Saville (Aus), (1) Ashleigh Barty (Aus) vs (14) Sofia Kenin (USA), (4) Simona Halep (Rom) vs Garbine Muguruza (Spa), (3) Roger Federer (Swi) vs (2) Novak Djokovic (Ser)

Margaret Court Arena:

11:00: (11) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr) vs Alexander Bublik (Kaz) & Mikhail Kukushkin (Kaz), (5) Barbora Krejcikova (Cze) & Nikola Mektic (Cro) vs Nadiia Kichenok (Ukr) & Rohan Bopanna (Ind), (6) Latisha Chan (Tpe) & Ivan Dodig (Cro) vs (3) Gabriela Dabrowski (Can) & Henri Kontinen (Fin)

