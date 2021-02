Australian Open: Order of Play for Friday with Daniil Medvedev up against Stefanos Tsitsipas

The Rod Laver Arena will see spectators in attendance throughout the Australian Open

Order of Play for day 12 at the Australian Open with Daniil Medvedev up against Stefanos Tsitsipas in the second men's semi-final.

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

13:00: (6) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra) v (5) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), (3) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze) v (2) Elise Mertens (Bel) & Aryna Sabalenka (Blr), (4) Daniil Medvedev (Rus) v (5) Stefanos Tsitsipas (Gre)

Court 3

15:00: Samantha Stosur (Aus) & Matthew Ebden (Aus) v Desirae Krawczyk (USA) & Joe Salisbury (Gbr)

