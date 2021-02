Australian Open: Order of Play for Thursday with Serena Williams and Novak Djokovic in action

The Rod Laver Arena will see spectators in attendance throughout the Australian Open

Order of Play for day 11 at the Australian Open with Naomi Osaka, Serena Williams and world No 1 Novak Djokovic in action.

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

11:00: Hayley Carter (USA) & Sander Gille (Bel) v Samantha Stosur (Aus) & Matthew Ebden (Aus), (3) Naomi Osaka (Jpn) v (10) Serena Williams (USA), (25) Karolina Muchova (Cze) v (22) Jennifer Brady (USA), (1) Novak Djokovic (Ser) v Aslan Karatsev (Rus)

Margaret Court Arena

12:00: Desirae Krawczyk (USA) & Joe Salisbury (Gbr) v Andreja Klepac (Slo) & Neal Skupski (Gbr), (6) Barbora Krejcikova (Cze) & Rajeev Ram (USA) v Storm Sanders (Aus) & Marc Polmans (Aus), (9) Ivan Dodig (Cro) & Filip Polasek (Svk) v (2) Nikola Mektic (Cro) & Mate Pavic (Cro)

