US Open 2022: Men's Draw with Nick Kyrgios, Carlos Alcaraz through; Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Andy Murray, Cameron Norrie all out

The full draw, and results, from the men's singles event at the 2022 US Open at Flushing Meadows in New York.

Men's Singles Draw (Seedings in brackets) British players in bold

Quarter-finals

Top Half

(23) Nick Kyrgios (Aus) vs (27) Karen Khachanov (Rus)

(13) Matteo Berrettini vs (5) Casper Ruud (Nor)

Bottom Half

(11) Jannik Sinner (Ita) vs (3) Carlos Alcaraz (Spa)

(9) Andrey Rublev (Rus) vs (22) Frances Tiafoe (USA)

Fourth Round

Top Half

(23) Nick Kyrgios (Aus) bt (1) Daniil Medvedev (Rus) 7-6 (13-11) 3-6 6-3 6-2

(27) Karen Khachanov (Rus) bt (12) Pablo Carreno Busta (Esp) 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3

(13) Matteo Berrettini (Ita) bt Alejandro Davidovich Fokina (Esp) 3-6 7-6 (7-2) 6-3 4-6 6-2

(5) Casper Ruud (Nor) bt Corentin Moutet (Fra) 6-1 6-2 6-7 (7-4) 6-2

Bottom Half

(11) Jannik Sinner (Ita) bt Ilya Ivashka (Blr) 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3

(15) Marin Cilic (Cro) vs (3) Carlos Alcaraz (Esp) 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3

(9) Andrey Rublev (Rus) bt (7) Cameron Norrie (Gbr) 6-4 6-4 6-4

(22) Frances Tiafoe (USA) bt (2) Rafael Nadal (Esp) 6-4 4-6 6-4 6-3

Third Round

Top Half

(1) Daniil Medvedev (Rus) bt Yibing Wu (Chn) 6-4 6-2 6-2

(23) Nick Kyrgios (Aus) bt JJ Wolf (USA) 6-4 6-2 6-3

(12) Pablo Carreno Busta (Esp) bt (18) Alex de Minaur (Aus) 6-1 6-1 3-6 7-6 (7-5)

(27) Karen Khachanov (Rus) bt Jack Draper (Gbr) 6-3 4-6 6-5 (ret)

Alejandro Davidovich Fokina (Esp) bt Daniel Elahi Galan (Col) 6-4 5-7 6-4 6-4

(13) Matteo Berrettini (Ita) bt Andy Murray (Gbr) 6-4 6-4 6-7 (7-1) 6-3

Corentin Moutet (Fra) bt Pedro Cachin (Arg) 6-3 4-6 6-2 7-5

(5) Casper Ruud (Nor) bt (29) Tommy Paul (USA) 7-6 (7-3) 6-7 (7-5) 7-6 (7-2) 5-7 6-0

Bottom Half

Ilya Ivashka (Blr) bt (26) Lorenzo Musetti (Ita) 6-4 3-6 6-2 6-3

(11) Jannik Sinner (Ita) bt Brandon Nakashima (USA) 3-6 6-4 6-1 6-2

(15) Marin Cilic (Cro) bt (20) Dan Evans (Gbr) 7-6 (13-11) 6-7 (7-3) 6-2 7-5

(3) Carlos Alcaraz (Esp) bt Jenson Brooksby (USA) 6-3 6-3 6-3

(7) Cameron Norrie (Gbr) bt (28) Holger Rune (Den) 7-5 6-4 6-1

(9) Andrey Rublev (Rus) bt (19) Denis Shapovalov (Can) 6-4 2-6 6-7 (7-3) 6-4 7-6 (10-7)

(22) Frances Tiafoe (USA) bt (14) Diego Schwartzman (Arg) 7-6 (9-7) 6-4 6-4

(2) Rafael Nadal (Esp) bt (32) Richard Gasquet (Fra) 6-0 6-1 7-5

Second Round

Top Half

(1) Daniil Medvedev (Rus) bt Arthur Rinderknech (Fra) 6-2 7-5 6-3

Yibing Wu (Chn) bt Nuno Borges (Por) 6-7 (7-3) 7-6 (7-4) 4-6 6-4 6-4

(23) Nick Kyrgios (Aus) bt Benjamin Bonzi (Fra) 7-6 (7-3) 6-4 4-6 6-4

JJ Wolf (USA) bt Alejandro Tabilo (Chi) 4-6 7-5 6-4 6-3

(12) Pablo Carreno Busta (Esp) bt Alexander Bublik (Kaz) 4-6 6-4 6-3 7-6 (7-5)

(18) Alex de Minaur (Aus) bt Cristian Garin (Chi) 6-3 6-0 4-6 6-2

(27) Karen Khachanov (Rus) bt Thiago Monteiro (Bra) 6-3 6-3

Jack Draper (Gbr) bt (6) Felix Auger-Aliassime (Can) 6-4 6-4 6-4

Daniel Elahi Galan (Col) bt Jordan Thompson (Aus) 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3

Alejandro Davidovich Fokina (Esp) bt Marton Fucsovics (Hun) 7-6 (7-3) 5-7 3-6 6-0 7-6 (10-3)

Andy Murray (Gbr) bt Emilio Nava (USA) 5-7 6-3 6-1 6-0

(13) Matteo Berrettini (Ita) bt Hugo Grenier (Fra) 2-6 6-1 7-6 (7-4) 7-6 (9-7)

Pedro Cachin (Arg) bt Brandon Holt (USA) 1-6 2-6 6-1 7-6 (7-1) 7-6 (10-6)

Corentin Moutet (Fra) bt (21) Botic Van de Zandschulp (Ned) 6-4 1-6 6-2 6-4

(29) Tommy Paul (USA) bt Sebastian Korda (USA) 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4

(5) Casper Ruud (Nor) bt Tim van Rijthoven (Ned) 6-7 (7-4) 6-4 6-4 6-4

Bottom Half

Ilya Ivashka (Blr) bt (8) Hubert Hurkacz (Pol) 6-4 4-6 7-6 6-3

(26) Lorenzo Musetti (Ita) bt Gijs Brouwer (Ned) 6-7 (7-1) 6-3 6-4 6-2

Brandon Nakashima (USA) bt (17) Grigor Dimitrov (Bul) 7-6 (7-5) 7-5 6-3

(11) Jannik Sinner (Ita) bt Christopher Eubanks (USA) 6-4 7-6 (10-8) 6-2

(15) Marin Cilic (Cro) bt Albert Ramos-Vinolas (Esp) 6-3 7-6 (7-4) 6-3

(20) Dan Evans (Gbr) bt James Duckworth (Aus) 6-3 6-2 4-6 6-4

Jenson Brooksby (USA) bt (25) Borna Coric (Cro) 6-4 7-6 (12-10) 6-1

(3) Carlos Alcaraz (Esp) bt Federico Coria (Arg) 6-2 6-1 7-5

(7) Cameron Norrie (Gbr) bt Joao Sousa (Por) 6-4 6-4 7-6 (7-4)

(28) Holger Rune (Den) bt John Isner (USA) (Walkover)

(19) Denis Shapovalov (Can) bt Roberto Carballes Baena (Esp) 6-4 4-6 6-3 6-2

(9) Andrey Rublev (Rus) bt Soonwoo Kwon (Kor) 6-3 6-0 6-4

(14) Diego Schwartzman (Arg) bt Alexei Popyrin (Aus) 7-6 7-5 7-6

(22) Frances Tiafoe (USA) bt Jason Kubler (Aus) 7-6 7-5 7-6

Richard Gasquet (Fra) bt (32) Miomir Kecmanovic (Ser) 6-2 6-4 4-6 6-4

(2) Rafael Nadal (Esp) bt Fabio Fognini (Ita) 2-6 6-4 6-2 6-1

First Round

Top Half

(1) Daniil Medvedev (Rus) bt Stefan Kozlov (USA) 6-2 6-4 6-0

Arthur Rinderknech (Fra) bt Quentin Halys (Fra) 4-6 7-6 (7-4) 6-3 6-2

Nuno Borges (Por) bt Ben Shelton (USA) 7-6 (8-6) 3-6 7-6 (7-5) 6-7 (10-8) 6-3

Yibing Wu (Chn) bt (31) Nikoloz Basilashvili (Geo) 6-3 6-4 6-0

(23) Nick Kyrgios (Aus) bt Thanasi Kokkinakis (Aus) 6-3 6-4 7-6 (7-4)

Benjamin Bonzi (Fra) bt Ugo Humbert (Fra) 7-6 (7-1) 6-1 5-7 3-6 6-2

Alejandro Tabilo (Chi) bt Kamil Majchrzak (Pol) 6-1 6-4 6-7 (7-3) 6-1

JJ Wolf (USA) bt (16) Roberto Bautista Agut (Esp) 6-4 6-4 6-4

(12) Pablo Carreno Busta (Esp) bt Dominic Thiem (Aut) 7-5 6-1 5-7 6-3

Alexander Bublik (Kaz) bt Hugo Gaston (Fra) 6-4 6-4 6-4

Cristian Garin (Chi) bt Jiri Lehecka (Cze) 3-6 7-6 (7-3) 7-5 6-1

(18) Alex de Minaur (Aus) vs Filip Krajinovic (Ser) 7-5 6-2 6-3

(27) Karen Khachanov (Rus) bt Denis Kudla (USA) 3-6 6-1 6-2 6-2

Thiago Monteiro (Bra) bt Alex Molcan (Svk) 6-4 4-6 6-4 6-1

Jack Draper (Gbr) bt Emil Ruusuvuori (Fin) 6-4 6-3 6-3

(6) Felix Auger-Aliassime (Can) bt Alexander Ritschard (Sui) 6-3 6-4 3-6 6-3

Daniel Elahi Galan (Col) bt (4) Stefanos Tsitsipas (Gre) 6-0 6-1 3-6 7-5

Jordan Thompson (Aus) bt Lorenzo Sonego (Ita) 2-6 1-6 6-2 6-4 6-4

Alejandro Davidovich Fokina (Esp) bt Yoshihito Nishioka (Jpn) 6-3 7-5 6-3

Marton Fucsovics (Hun) bt (30) Maxime Cressy (USA) 6-7 (7-4) 7-5 5-1 (ret)

Andy Murray (Gbr) bt (24) Francisco Cerundolo (Arg) 7-5 6-3 6-3

Emilio Nava (USA) bt John Millman (Aus) 7-6 (9-7) 4-6 6-7 (7-4) 1-6 6-1

Hugo Grenier (Fra) bt Tomas Martin Etcheverry (Arg) 4-6 6-2 6-3 6-4

(13) Matteo Berrettini (Ita) bt Nicolas Jarry (Chi) 6-2 6-3 6-3

Brandon Holt (USA) bt (10) Taylor Fritz (USA) 6-7 (3-7) 7-6 (7-1) 6-3 6-4

Pedro Cachin (Arg) bt Aljaz Bedene (Slo) 6-4 6-3 5-7 1-6 7-6 (10-6)

Corentin Moutet (Fra) bt Stan Wawrinka (Sui) 6-4 7-6 (9-7) (ret)

(21) Botic Van de Zandschulp (Ned) bt Tomas Machac (Cze) 3-6 7-6 (7-3) 6-1 3-6 7-5

(29) Tommy Paul (USA) bt Bernabe Zapata Miralles (Esp) 4-6 6-3 2-6 6-0 7-5

Sebastian Korda (USA) bt Facundo Bagnis (Arg) 5-7 7-6 (7-3) 7-5 6-1

Tim van Rijthoven (Ned) bt Zhizhen Zhang (Chn) 3-6 6-7 (7-4) 7-6 (11-9) 6-1 6-4

(5) Casper Ruud (Nor) bt Kyle Edmund (Gbr) 6-3 7-5 6-2

Bottom Half

(8) Hubert Hurkacz (Pol) bt Oscar Otte (Ger) 6-4 6-2 6-4

Ilya Ivashka (Blr) bt Sam Querrey (USA) 4-6 6-4 7-6 (10-8) 6-3

Gijs Brouwer (Ned) bt Adrian Mannarino (Fra) 6-3 6-4 6-4

(26) Lorenzo Musetti (Ita) bt David Goffin (Bel) 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (11-9)

(17) Grigor Dimitrov (Bul) bt Steve Johnson (USA) 6-3 6-2 6-2

Brandon Nakashima (USA) bt Pavel Kotov (Rus) 7-6 (7-4) 6-2 6-2

Christopher Eubanks (USA) bt Pedro Martinez (Esp) 7-5 6-3 7-6 (7-3)

(11) Jannik Sinner (Ita) bt Daniel Altmaier (Ger) 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1

(15) Marin Cilic (Cro) bt Maximilian Marterer (Ger) 6-3 6-2 7-5

Albert Ramos-Vinolas (Esp) bt Norbert Gombos (Svk) 6-3 6-4 7-5

James Duckworth (Aus) bt Christopher O'Connell (Aus) 4-6 7-6 (7-0) 6-2 6-3

(20) Dan Evans (Gbr) bt Jiri Vesely (Cze) 6-4 6-1 6-1

(25) Borna Coric (Cro) bt Enzo Couacaud (Fra) 6-2 7-6 (7-5) 3-6 4-6 7-5

Jenson Brooksby (USA) bt Dusan Lajovic (Ser) 6-2 6-0 3-0 (ret)

Federico Coria (Arg) bt Tallon Griekspoor (Ned) 7-5 6-4 6-3

(3) Carlos Alcaraz (Esp) bt Sebastian Baez (Arg) 7-5 7-5 2-0 (ret)

(7) Cameron Norrie (Gbr) bt Benoit Paire (Fra) 6-0 7-6 (7-1) 6-0

Joao Sousa (Por) bt Mackenzie McDonald (USA) 1-6 7-6 (7-4) 7-6 (7-4) 6-3

John Isner (USA) bt Federico Delbonis (Arg) 6-3 6-1 7-5

(28) Holger Rune (Den) bt Peter Gojowczyk (Ger) 6-2 6-4 7-6 (7-5)

(19) Denis Shapovalov (Can) bt Marc-Andrea Huesler (Sui) 2-6 6-4 6-4 3-6 6-1

Roberto Carballes Baena (Esp) bt Jaume Munar (Esp) 6-1 6-3 4-6 6-2

Soonwoo Kwon (Kor) bt Fernando Verdasco (Esp) 6-2 6-7 (7-4) 6-3 6-3

(9) Andrey Rublev (Rus) bt Laslo Djere (Ser) 7-6 (7-5) 6-3 3-6 4-6 6-4

(14) Diego Schwartzman (Arg) bt Jack Sock (USA) 3-6 5-7 6-1 1-0 (ret)

Alexei Popyrin (Aus) bt Chun Hsin Tseng (Tpe) 6-3 7-6 (7-5) 7-6 (7-3)

Jason Kubler (Aus) bt Mikael Ymer (Swe) 5-7 6-4 6-2 6-4

(22) Frances Tiafoe (USA) bt Marcos Giron (USA) 7-6 (7-0) 6-4 6-3

(32) Miomir Kecmanovic (Ser) bt Learner Tien (USA) 3-6 6-1 6-3 6-3

Richard Gasquet (Fra) bt Taro Daniel (Jpn) 6-4 6-7 (7-1) 6-2 6-2

Fabio Fognini (Ita) bt Aslan Karatsev (Rus) 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4

(2) Rafael Nadal (Esp) bt Rinky Hijikata (Aus) 4-6 6-2 6-3 6-3

