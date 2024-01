Australian Open: Order of Play at Melbourne Park with Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev and Linda Noskova in action

Order of play for day 11 at the Australian Open with Carlos Alcaraz taking on Alexander Zverev in the men's singles quarter-finals.

(All times are GMT)

Rod Laver Arena

From 1am: Linda Noskova (CZE) v (4) Dayana Yastremska (UKR); (9) Hubert Hurkacz (POL) v (3) Daniil Medvedev (RUS)

From 8am: Anna Kalinskaya (RUS) v (12) Qinwen Zheng (CHN); (6) Alexander Zverev (GER) v (2) Carlos Alcaraz (SPA)

Margaret Court Arena

From 2am: Yannick Hanfmann & Dominik Koepfer (GER) v (7) Hugo Nys (MON) & Han Zielinski (POL), (3) Barbora Krejcikova (CZE) & Laura Siegemund (GER) v (3) Storm Hunter (AUS) & Katerina Siniakova (CZE); Marc Gadecki & Olivia Polmans (AUS) v (2) Desirae Krawczyk (USA) & Neal Skupski (GBR)

Court 3

From midnight: (6) Maximo Gonzalez & Andres Molteni (ARG) v (2) Rohan Bopanna (IND) & Matthew Ebden (AUS); (9) Demi Schuurs (NED) & Luisa Stefani (BRA) v (2) Hsieh Su-wei (TPE) & Elise Mertens (BEL); Simone Bolelli & Andrea Vavassori (ITA) v (8) Tim Putz & Kevin Krawietz (GER); Jaimee Fourlis & Andrew Harris (AUS) v (3) Hsieh Su-wei (TPE) & Jan Zielinski (POL)

Watch the WTA and ATP Tours throughout 2024 on Sky Sports. Stream tennis and more with a NOW Sports Month Membership.