Men's and Women's US Open draw and results with Emma Raducanu, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner and Aryna Sabalenka playing

The full draw for the men's and women's singles tournament at the US Open at Flushing Meadows, New York.

Men's second round

Top half

(1) Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

Valentin Royer vs (27) Denis Shapovalov

(23) Aleksandr Bublik vs Tristan Schoolkate

Nuno Borges vs (14) Tommy Paul

(10) Lorenzo Musetti vs David Goffin

Jenson Brooksby vs (24) Flavio Cobolli

(31) Gabriel Diallo vs Jaume Munar

Zizou Bergs bt (5) Jack Draper w/o

(3) Alexander Zverev vs Jacob Fearnley

Roman Safiullin vs (25) Felix Auger-Aliassime

Adam Walton vs Coleman Wong

Tristan Boyer vs (15) Andrey Rublev

(9) Karen Khachanov vs Kamil Majchrzak

Leandro Riedi vs (19) Francisco Cerundolo

(26) Stefanos Tsitsipas vs Daniel Altmaier

Shintaro Mochizuki vs (8) Alex De Minaur

Bottom Half

(7) Novak Djokovic bt Zachary Svajda 6-7 (5-7) 6-3 6-3 6-1

Cameron Norrie bt Francisco Comesana 7-6 (7-5) 6-3 6-7 (0-7) 7-6 (7-4)

(17) Frances Tiafoe bt Martin Damm Jr 6-4 7-5 6-7 (8-10) 7-5

Jan-Lennard Struff bt (11) Holger Rune 7-6 (7-5) 2-6 6-3 4-6 7-5

Ugo Blanchet bt (16) Jakub Mensik 6-7 (2-7) 7-6 (7-5) 3-6 6-4 7-6 (10-7)

(21) Tomas Machac bt Joao Fonseca 7-6 (7-4) 6-2 6-3

Jerome Kym bt (30) Brandon Nakashima 4-6 7-6 (7-2) 7-5 3-6 7-6 (10-8).

(4) Taylor Fritz bt Lloyd Harris 4-6 7-6 (7-3) 6-2 6-4

(6) Ben Shelton bt Pablo Carreno Busta 6-4 6-2 6-4

Adrian Mannarino bt Jordan Thompson 6-4 6-7 (5-7) 6-3 6-3

(20) Jiri Lehecka bt Tomas Martin Etcheverry 3-6 6-0 6-2 6-4

Raphael Collignon bt (12) Casper Ruud 6-4 3-6 3-6 6-4 7-5

Benjamin Bonzi bt Marcos Giron 2-6 4-6 7-5 6-3 6-4

Arthur Rinderknech bt (18) Alejandro Davidovich Fokina 6-4 3-6 2-6 6-2 6-3

(32) Luciano Darderi bt Eliot Spizzirri 6-0 7-6 (7-3) 2-6 6-4

(2) Carlos Alcaraz bt Mattia Bellucci 6-1 6-0 6-3

Women's second round

Top Half

(1) Aryna Sabalenka bt Polina Kudermetova 7-6 (7-4) 6-2

(31) Leylah Fernandez bt Elsa Jacquemot 2-6 6-3 6-2

(19) Elise Mertens bt Lulu Sun 6-2 6-3

Cristina Bucsa bt Alexandra Eala 6-4 6-3

(9) Elena Rybakina bt Tereza Valentova 6-3 7-6 (9-7)

Emma Raducanu bt Janice Tjen 6-2 6-1

Marketa Vondrousova bt (32) McCartney Kessler 7-6 (9-7) 6-2

(7) Jasmine Paolini bt Iva Jovic 6-3 6-3

(4) Jessica Pegula bt Anna Blinkova 6-1 6-3

Victoria Azarenka bt Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 6-3

Priscilla Hon bt (17) Liudmila Samsonova 4-6 6-3 6-2

Ann Li bt (16) Belinda Bencic 6-3 6-3

(10) Emma Navarro bt Caty McNally 6-2 6-1

Barbora Krejcikova bt Moyuka Uchijima 6-4 6-2

Taylor Townsend bt (25) Jelena Ostapenko 7-5 6-1

(5) Mirra Andreeva bt Anastasia Potapova 6-1 6-3

Bottom Half

(6) Madison Keys vs Diane Parry

Zeynep Sonmez vs (27) Marta Kostyuk

(21) Linda Noskova vs Eva Lys

Sorana Cirstea vs (11) Karolina Muchova

(15) Daria Kasatkina vs Kamilla Rakhimova

Hailey Baptiste vs (23) Naomi Osaka

(28) Magdalena Frech vs Peyton Stearns

Donna Vekic vs (3) Coco Gauff

(8) Amanda Anisimova vs Maya Joint

Jaqueline Cristian vs Ashlyn Krueger

(18) Beatriz Haddad Maia vs Viktorija Golubic

Maria Sakkari vs Anna Bondar

(13) Ekaterina Alexandrova vs Wang Xinyu

Anastasia Zakharova vs Laura Siegemund

(29) Anna Kalinskaya vs Yulia Putintseva

Suzan Lamens vs (2) Iga Swiatek

Men's first round

Top half

(1) Jannik Sinner bt Vit Kopriva 6-1 6-1 6-2

Alexei Popyrin bt Emil Ruusuvuori 6-3 6-4 7-6 (7-3)

Valentin Royer bt Yunchaokete Bu 6-1 6-4 7-6 (7-1)

(27) Denis Shapovalov bt Marton Fucsovics 6-4 6-4 6-0

(23) Aleksandr Bublik bt Marin Cilic 6-4 6-1 6-4

Tristan Schoolkate bt Lorenzo Sonego 6-3 7-6 (10-8) 1-6 1-6 7-6 (10-6)

Nuno Borges bt Brandon Holt 6-4 6-2 6-3

(14) Tommy Paul bt Elmer Moller 6-3 6-3 6-1

(10) Lorenzo Musetti bt Giovanni Mpetshi Perricard 6-7 (3-7) 6-3 6-4 6-4

David Goffin bt Quentin Halys 6-7 (2-7) 6-4 6-3 7-5

Jenson Brooksby bt Aleksandar Vukic 6-3 6-7 (4-7) 6-4 3-6 6-4

(24) Flavio Cobolli bt Francesco Passaro 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3

(31) Gabriel Diallo bt Damir Dzumhur 7-6 (7-4) 4-6 7-5 7-5

Jaume Munar bt Jaime Faria 6-0 6-3 5-7 6-2

Zizou Bergs bt Tseng Chun-hsin 6-3 6-4 6-3

(5) Jack Draper bt Federico Gomez 6-4 7-5 6-7 (7-9) 6-2

(3) Alexander Zverev bt Alejandro Tabilo 6-2 7-6 (7-4) 6-4

Jacob Fearnley bt Roberto Bautista Agut 7-5 6-2 5-7 6-4

Roman Safiullin bt Gael Monfils 6-4 2-6 6-1 3-6 6-4

(25) Felix Auger-Aliassime bt Billy Harris 6-4 7-6 (10-8) 6-4

Adam Walton bt (22) Ugo Humbert 6-4 7-6 (7-4) 5-7 6-1

Coleman Wong bt Aleksandar Kovacevic 6-4 7-5 7-6 (7-4)

Tristan Boyer bt James Duckworth 6-3 7-5 6-4

(15) Andrey Rublev bt Dino Prizmic 6-4 6-4 6-4

(9) Karen Khachanov bt Nishesh Basavareddy 6-7 (5-7) 6-3 7-5 6-1

Kamil Majchrzak bt Hugo Dellien 6-1 6-4 6-7 (5-7) 6-4

Leandro Riedi bt Pedro Martinez 6-4 6-2 6-3

(19) Francisco Cerundolo bt Matteo Arnaldi 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3

(26) Stefanos Tsitsipas bt Alexandre Muller 4-6 6-0 6-1 7-6 (7-5)

Daniel Altmaier bt Hamad Medjedovic 7-5 6-7 (3-7) 7-6 (9-7) 6-7 (5-7) 6-4

Shintaro Mochizuki bt Hugo Gaston 6-4 6-3 6-4

(8) Alex De Minaur bt Christopher O'Connell 6-3 6-4 6-4

Bottom Half

(7) Novak Djokovic bt Learner Tien 6-1 7-6 (7-3) 6-2

Zachary Svajda bt Zsombor Piros 6-4 6-2 7-5

Cameron Norrie bt Sebastian Korda 7-5 6-4 ret

Francisco Comesana bt (28) Alex Michelsen 1-6 6-3 6-4 6-4

(17) Frances Tiafoe bt Yoshoshito Nishioka 6-3 7-6 (8-6) 6-3

Martin Damm Jr bt Darwin Blanch 6-3 6-4 6-4

Jan-Lennard Struff bt Mackenzie McDonald 3-6 7-6 (7-4) 6-3 6-3

(11) Holger Rune bt Botic van de Zandschulp 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (7-2)

(16) Jakub Mensik bt Nicolas Jarry 7-6 (7-5) 6-3 6-4

Ugo Blanchet bt Fabian Marozsan 6-4 3-6 7-6 (9-7) 6-2

Joao Fonseca bt Miomir Kecmanovic 7-6 (7-3) 7-6 (7-5) 6-3

(21) Tomas Machac bt Luca Nardi 6-3 6-1 6-1

(30) Brandon Nakashima bt Jesper De Jong 6-2 6-7 (5-7) 2-6 6-2 7-6 (10-7)

Jerome Kym bt Ethan Quinn 6-3 6-2 3-6 7-6 (7-5)

Lloyd Harris bt Sebastian Baez 6-3 7-5 6-4

(4) Taylor Fritz bt Emilio Nava 7-5 6-2 6-3

(6) Ben Shelton bt Ignacio Buse 6-3 6-2 6-4

Pablo Carreno Busta bt Pablo Llamas Ruiz 7-6 (9-7) 6-4 6-2

Jordan Thompson bt Corentin Moutet 6-2 6-4 1-6 6-3

Adrian Mannarino bt (29) Tallon Griekspoor 7-5 6-4 6-0

(20) Jiri Lehecka bt Borna Coric 3-6 6-4 7-6 (7-5) 6-1

Tomas Martin Etcheverry bt Camilo Ugo Carabelli 6-3 6-2 6-0

Raphael Collignon bt Daniel Elahi Galan 6-4 6-4 6-4

(12) Casper Ruud bt Sebastian Ofner 6-1 6-2 7-6 (7-5)

Benjamin Bonzi bt (13) Daniil Medvedev 6-3 7-5 6-7 (5-7) 0-6 6-4

Marcos Giron bt Mariano Navone 6-0 7-5 4-6 5-7 6-4

Arthur Rinderknech bt Roberto Carballes Baena 7-6 (7-2) 7-5 4-6 6-2

(18) Alejandro Davidovich Fokina bt Alexander Shevchenko 6-1 6-1 6-2

(32) Luciano Darderi bt Rinky Hijikata 6-2 6-1 6-2

Eliot Spizzirri bt Stefan Dostanic 7-5 6-4 7-6 (7-4)

Mattia Bellucci bt Shang Juncheng 7-6 (7-0) 1-6 6-3 3-0 ret

(2) Carlos Alcaraz bt Reilly Opelka 6-4 7-5 6-4

Women's first round

Top Half

(1) Aryna Sabalenka bt Rebeka Masarova 7-5 6-1

Polina Kudermetova bt Nuria Parrizas-Diaz 2-2 ret

Elsa Jacquemot bt Marie Bouzkova 6-4 6-3

(31) Leylah Fernandez bt Rebecca Marino 6-2 6-1

(19) Elise Mertens bt Alyssa Ahn 6-1 6-0

Lulu Sun bt Camila Osorio 6-4 2-6 6-0

Cristina Bucsa bt Claire Liu 6-2 6-1

Alexandra Eala bt (14) Clara Tauson 6-3 2-6 7-6 (13-11)

(9) Elena Rybakina bt Julieta Pareja 6-3 6-0

Tereza Valentova bt Lucia Bronzetti 6-3 3-6 6-4

Emma Raducanu bt Ena Shibahara 6-1 6-2

Janice Tjen bt (24) Veronika Kudermetova 6-4 4-6 6-4

(32) McCartney Kessler bt Magda Linette 7-5 7-5

Marketa Vondrousova bt Oksana Selekhmeteva 6-3 7-6 (7-3)

Iva Jovic bt Aliaksandra Sasnovich 7-6 (8-6) 6-3

(7) Jasmine Paolini bt Destanee Aiava 6-2 7-6 (7-4)

(4) Jessica Pegula bt Mayar Sherif 6-0 6-4

Anna Blinkova bt Yuliia Starodubtseva 6-3 6-1

Victoria Azarenka bt Hina Inoue 7-6 (7-0) 6-4

Anastasia Pavlyuchenkova bt (30) Dayana Yastremska 6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 6-4

(17) Liudmila Samsonova bt Yue Yuan 2-6 6-4 6-4

Priscilla Hon bt Leolia Jeanjean 6-3 7-5

Ann Li bt Rebecca Sramkova 4-6 6-2 6-4

(16) Belinda Bencic bt Zhang Shuai 6-3 6-3

(10) Emma Navarro bt Yafan Wang 7-6 (11-9) 6-3

Caty McNally bt Jil Teichmann 6-2 6-2

Moyuka Uchijima bt Olga Danilovic 7-6 (7-2) 4-6 7-6 (11-9)

Barbora Krejcikova bt (22) Victoria Mboko 6-3 6-2

(25) Jelena Ostapenko bt Wang Xiyu 6-4 6-3

Taylor Townsend bt Antonia Ruzic 6-4 6-4

Anastasia Potapova bt Zhu Lin 6-4 4-6 6-2

(5) Mirra Andreeva bt Alyicia Parks 6-0 6-1

Bottom Half

(6) Madison Keys bt Renata Zarazua 6-7 (10-12) 7-6 (7-3) 7-5

Diane Parry bt Petra Kvitova 6-1 6-0

Zeynep Sonmez bt Katie Volynets 6-3 6-4

(27) Marta Kostyuk bt Katie Boulter 6-4 6-4

(21) Linda Noskova bt Dalma Galfi 6-4 7-5

Eva Lys bt Fran Jones 6-0 7-5

Sorana Cirstea bt Solana Sierra 7-5 6-0

(11) Karolina Muchova bt Venus Williams 6-3 2-6 6-1

(15) Daria Kasatkina bt Elena-Gabriela Ruse 7-5 6-1

Kamilla Rakhimova bt Caroline Garcia 6-4 4-6 6-3

Hailey Baptiste bt Katerina Siniakova 7-5 6-3

(23) Naomi Osaka bt Greet Minnen 6-3 6-4

(28) Magdalena Frech bt Talia Gibson 6-2 6-2

Peyton Stearns bt Darja Semenistaja 7-5 6-0

Donna Vekic bt Jessica Bouzas Maneiro 3-6 7-5 6-3

(3) Coco Gauff bt Ajla Tomljanovic 6-4 6-7 (2-7) 7-5

(8) Amanda Anisimova bt Kimberly Birrell 6-3 6-2

Maya Joint bt Victoria Jimenez Kasintseva 6-4 7-6 (8-6)

Jaqueline Cristian bt Danielle Collins 6-2 6-0

Ashlyn Krueger bt (26) Sofia Kenin 5-7 6-4 6-2

(18) Beatriz Haddad Maia bt Sonay Kartal 6-3 1-6 6-1

Viktorija Golubic bt Lois Boisson 3-6 7-6 (7-3) 6-2

Maria Sakkari bt Tatjana Maria 6-3 6-2

Anna Bondar bt (12) Elina Svitolina 6-2 6-4

(13) Ekaterina Alexandrova bt Anastasija Sevastova 6-4 6-1

Wang Xinyu bt Caroline Dolehide 2-6 6-4 6-2

Anastasia Zakharova bt Elina Avanesyan 6-3 6-4

Laura Siegemund bt (20) Diana Shnaider 7-6 (7-3) 2-6 6-3

(29) Anna Kalinskaya bt Clervie Ngounoue 6-0 5-7 6-4

Yulia Putintseva bt Elisabetta Cocciaretto 6-4 7-6 (7-4)

Suzan Lamens bt Valerie Glozman 6-4 6-2

(2) Iga Swiatek bt Emiliana Arango 6-1 6-2

