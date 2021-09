Arthur Ashe Stadium is back to full capacity for this year's US Open

Order of Play for Day Four at the US Open in New York with Ashleigh Barty, Novak Djokovic, with Canadian Bianca Andreescu and Denis Shapovalov also in action.

(All times local, -5 hours from BST)

Arthur Ashe Stadium

12:00: (1) Ashleigh Barty (Aus) v Clara Tauson (Den), (4) Alexander Zverev (Ger) v Albert Ramos-Vinolas (Spa), (1) Novak Djokovic (Ser) v Tallon Griekspoor (Ned), (4) Karolina Pliskova (Cze) v Amanda Anisimova (USA)

Louis Armstrong Stadium

12:00: (11) Belinda Bencic (Swi) v Martina Trevisan (Ita), (10) Petra Kvitova (Cze) v Kristyna Pliskova (Cze), (17) Gael Monfils (Fra) v Steve Johnson (USA), Lauren Davis (USA) v (6) Bianca Andreescu (Can), Roberto Carballes Baena (Spa) v (7) Denis Shapovalov (Can)

Grandstand

12:00: Katerina Siniakova (Cze) v (17) Maria Sakkari (Gre), Corentin Moutet (Fra) v (6) Matteo Berrettini (Ita), (16) Angelique Kerber (Ger) v Anhelina Kalinina (Ukr), Jenson Brooksby (USA) v Taylor Harry Fritz (USA)

Court 4

12:00: (24) Paula Badosa Gibert (Spa) v Varvara Gracheva (Rus), Greet Minnen (Bel) v Ludmilla Samsonova (Rus), Viktorija Golubic (Swi) & Tamara Zidansek (Slo) v (5) Gabriela Dabrowski (Can) & Luisa Stefani (Bra), (1) Nikola Mektic (Cro) & Mate Pavic (Cro) v Nathaniel Lammons (USA) & Jack Withrow (USA), Greet Minnen (Bel) & Alison Van Uytvanck (Bel) v Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Makoto Ninomiya (Jpn)

Court 5

12:00: Fiona Ferro (Fra) v (7) Iga Swiatek (Pol), (10) Hubert Hurkacz (Pol) v Andreas Seppi (Ita), Jack Sock (USA) v (31) Alexander Bublik (Kaz), Ajla Tomljanovic (Aus) v (30) Petra Martic (Cro), Jeremy Chardy (Fra) & Fabrice Martin (Fra) v Jurgen Melzer (Aut) & Marc Polmans (Aus)

Court 6

12:00: Eliot Spizzirri (USA) & Tyler Zink (USA) v (3) Pierre-Hugues Herbert (Fra) & Nicolas Mahut (Fra), (4) Nicole Melichar (USA) & Demi Schuurs (Ned) v Anastasia Rodionova (Aus) & Arina Rodionova (Aus), Dusan Lajovic (Ser) & Brandon Nakashima (USA) v Matthew Ebden (Aus) & Max Purcell (Aus), Pablo Cuevas (Uru) & Adrian Mannarino (Fra) v Tomislav Brkic (Bih) & Nikola Cacic (Ser)

Court 7

12:00: (6) Veronika Kudermetova (Rus) & Bethanie Mattek-Sands (USA) v Aliaksandra Sasnovich (Blr) & Galina Voskoboeva (Kaz), Monica Niculescu (Rom) & Elena Gabriela Ruse (Rom) v Polona Hercog (Slo) & Anastasija Sevastova (Lat), Lloyd George Harris (Rsa) v Ernesto Escobedo (USA), John Millman (Aus) & Thiago Moura Monteiro (Bra) v Alex De Minaur (Aus) & Matt Reid (Aus), Sania Mirza (Ind) & Coco Vandeweghe (USA) v (12) Nadiia Kichenok (Ukr) & Raluca Olaru (Rom)

Court 8

12:00: Harri Heliovaara (Fin) & Henri Kontinen (Fin) v Dominic Inglot (Gbr) & Austin Krajicek (USA), Christina McHale (USA) & Giuliana Olmos (Mex) v Leylah Annie Fernandez (Can) & Erin Routliffe (Nzl), Marcus Daniell (Nzl) & Marcelo Demoliner (Bra) v Dan Evans (Gbr) & Lloyd Glasspool (Gbr), Daria Kasatkina (Rus) & Anett Kontaveit (Est) v Ann Li (USA) & Alison Riske (USA), Marton Fucsovics (Hun) & Stefano Travaglia (Ita) v (6) Kevin Krawietz (Ger) & Horia Tecau (Rom), Maria Camila Osorio Serrano (Col) & Rosalie Van Der Hoek (Ned) v Danka Kovinic (Mne) & Rebecca Peterson (Swe)

Court 9

12:00: Dominik Koepfer (Ger) & Emil Ruusuvuori (Fin) v (12) Tim Puetz (Ger) & Michael Venus (Nzl), Facundo Bagnis (Arg) & Federico Delbonis (Arg) v (2) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg), Christopher Eubanks (USA) & Bjorn Fratangelo (USA) v Nicholas Monroe (USA) & Frances Tiafoe (USA), Magda Linette (Pol) & Bernarda Pera (USA) v (2) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze), Hubert Hurkacz (Pol) & Szymon Walkow (Pol) v (5) Juan Sebastian Cabal (Col) & Robert Farah (Col)

Court 10

12:00: Shuai Zhang (Chn) v Emma Raducanu (Gbr), Vasek Pospisil (Can) v Ilya Ivashka (Blr), Zachary Svajda (USA) v (13) Jannik Sinner (Ita), (11) Raven Klaasen (Rsa) & Ben McLachlan (Jpn) v Mitchell Krueger (USA) & Michael Mmoh (USA), Makenna Jones (USA) & Elizabeth Scotty (USA) v (15) Marie Bouzkova (Cze) & Lucie Hradecka (Cze)

Court 11

12:00: (28) Anett Kontaveit (Est) v Jil Belen Teichmann (Swi), (21) Aslan Karatsev (Rus) v Jordan Thompson (Aus), Shelby Rogers (USA) v Sorana Cirstea (Rom), (14) Samantha Stosur (Aus) & Shuai Zhang (Chn) v Jasmine Paolini (Ita) & Jil Belen Teichmann (Swi), Kaitlyn Christian (USA) & Nao Hibino (Jpn) v Anhelina Kalinina (Ukr) & Renata Voracova (Cze), (13) Asia Muhammad (USA) & Jessica Pegula (USA) v Ashlyn Krueger (USA) & Robin Montgomery (USA)

Court 12

12:00: Sara Sorribes Tormo (Spa) v Su-Wei Hsieh (Tpe), Maxime Cressy (USA) v Nikoloz Basilashvili (Geo), (1) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Elise Mertens (Bel) v Anna Kalinskaya (Rus) & Yulia Putintseva (Kaz), Madison Brengle (USA) & Claire Liu (USA) v (3) Shuko Aoyama (Jpn) & Ena Shibahara (Jpn), (7) Alexa Guarachi (Chi) & Desirae Krawczyk (USA) v Anna Danilina (Kaz) & Yaroslava Shvedova (Kaz)

Court 13

12:00: Anna Karolina Schmiedlova (Svk) v (14) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus), Denis Kudla (USA) v Oscar Otte (Ger), (9) Lukasz Kubot (Pol) & Marcelo Melo (Bra) v Evan King (USA) & Hunter Reese (USA), Caroline Garcia (Fra) & Nadia Podoroska (Arg) v Irina-Camelia Begu (Rom) & Andreea Mitu (Rom), Hailey Baptiste (USA) & Emma Navarro (USA) v Marta Kostyuk (Ukr) & Dayana Yastremska (Ukr)

Court 14

12:00: Tereza Martincova (Cze) & Marketa Vondrousova (Cze) v Hayley Carter (USA) & Astra Sharma (Aus), Miomir Kecmanovic (Ser) & Casper Ruud (Nor) v Hugo Nys (Mon) & Arthur Rinderknech (Fra), (7) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra) v Tommy Paul (USA) & Alexei Popyrin (Aus), Hao-Ching Chan (Tpe) & Harriet Dart (Gbr) v Alize Cornet (Fra) & Fiona Ferro (Fra), Ivana Jorovic (Ser) & Lesley Kerkhove (Ned) v (16) Ellen Perez (Aus) & Kveta Peschke (Cze)

Court 15

12:00: (8) John Peers (Aus) & Filip Polasek (Svk) v Luke Bambridge (Gbr) & Kenneth Skupski (Gbr), Eri Hozumi (Jpn) & Alicja Rosolska (Pol) v Julia Lohoff (Ger) & Lidziya Marozava (Blr), Luke Saville (Aus) & John-Patrick Smith (Aus) v Ricardas Berankis (Lit) & Benoit Paire (Fra), (17) Aleksandra Krunic (Ser) & Nina Stojanovic (Ser) v Usue Maitane Arconada (USA) & Whitney Osuigwe (USA), Jonny O'Mara (Gbr) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) v Ariel Behar (Uru) & Gonzalo Escobar (Ecu), Viktoria Kuzmova (Svk) & Arantxa Rus (Ned) v Miyu Kato (Jpn) & Sabrina Santamaria (USA)

Court 17

12:00: Lorenzo Musetti (Ita) v (22) Reilly Opelka (USA), Misaki Doi (Jpn) v Anastasia Potapova (Rus), Kei Nishikori (Jpn) v MacKenzie McDonald (USA), (11) Cori Gauff (USA) & Catherine McNally (USA) v Sara Errani (Ita) & Carla Suarez Navarro (Spa), Robert Galloway (USA) & Alex Lawson (USA) v Federico Coria (Arg) & Gianluca Mager (Ita)

