View of Rod Laver Arena, Melbourne Park

Australian Open: Order of Play for Friday 24th January.

Rod Laver Arena

11:00: (1) Ashleigh Barty (Aus) v (29) Elena Rybakina (Kaz), (27) Qiang Wang (Chn) v (8) Serena Williams (USA), Yoshihito Nishioka (Jpn) v (2) Novak Djokovic (Ser), (3) Naomi Osaka (Jpn) v Cori Gauff (USA), John Millman (Aus) v (3) Roger Federer (Swi).

Margaret Court Arena

11:00: (14) Diego Sebastian Schwartzman (Arg) v (24) Dusan Lajovic (Ser), (25) Ekaterina Alexandrova (Rus) v (7) Petra Kvitova (Cze), (10) Madison Keys (USA) v (22) Maria Sakkari (Gre), (6) Stefanos Tsitsipas (Gre) v (32) Milos Raonic (Can), Shuai Zhang (Chn) v (14) Sofia Kenin (USA).

1573 Arena

11:00: Dalila Jakupovic (Slo) & Raluca Olaru (Rom) v (2) Timea Babos (Hun) & Kristina Mladenovic (Fra), Marton Fucsovics (Hun) v Tommy Paul (USA), (18) Alison Riske (USA) v Julia Goerges (Ger), Tennys Sandgren (USA) v Sam Querrey (USA).

Melbourne Arena

11:00: Lleyton Hewitt (Aus) & Jordan Thompson (Aus) v Hyun-Woo Nam (Kor) & Min-Kyu Song (Kor), Ons Jabeur (Tun) v Caroline Wozniacki (Den), Marin Cilic (Cro) v (9) Roberto Bautista Agut (Spa), (22) Guido Pella (Arg) v (12) Fabio Fognini (Ita).

Court 3

11:00: James Duckworth (Aus) & Marc Polmans (Aus) v Andrew Harris (Aus) & Christopher O'Connell (Aus), (10) Ante Pavic (Cro) & Bruno Soares (Bra) v Divij Sharan (Ind) & Artem Sitak (Nzl), Belinda Woolcock (Aus) & Blake Mott (Aus) v Astra Sharma (Aus) & John-Patrick Smith (Aus), Amanda Anisimova (USA) & Nick Kyrgios (Aus) v Monique Adamczak (Aus) & David Vega Hernandez (Spa), (12) Ellen Perez (Aus) & Samantha Stosur (Aus) v Lara Arruabarrena (Spa) & Ons Jabeur (Tun).

Court 7

11:00: Darija Jurak (Cro) & Nina Stojanovic (Ser) v Kateryna Bondarenko (Ukr) & Aleksandra Krunic (Ser), Nao Hibino (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn) v (11) Lucie Hradecka (Cze) & Andreja Klepac (Slo), Marcelo Arevalo (Esa) & Jonny O'Mara (Gbr) v (12) Gerald Melzer (Aut) & Edouard Roger-Vasselin (Fra), (1) Pierre-Hugues Herbert (Fra) & Nicolas Mahut (Fra) v Simone Bolelli (Ita) & Benoit Paire (Fra), Taylor Harry Fritz (USA) & Tommy Paul (USA) v Juan Sebastian Cabal (Col) & Jaume Munar (Spa).

Court 8

11:00: Chris Guccione (Aus) & Matt Reid (Aus) v (4) Ivan Dodig (Cro) & Filip Polasek (Svk), Hubert Hurkacz (Pol) & Vasek Pospisil (Can) v (14) Jamie Murray (Gbr) & Kenneth Skupski (Gbr), Kirsten Flipkens (Bel) & Taylor Townsend (USA) v Tatjana Maria (Ger) & Anastasija Sevastova (Lat), Jaimee Fourlis (Aus) & Anastasia Rodionova (Aus) v (3) Elise Mertens (Bel) & Aryna Sabalenka (Blr), Desirae Krawczyk (USA) & Joe Salisbury (Gbr) v (8) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Neal Skupski (Gbr).

Court 13

11:00: (8) Kveta Peschke (Cze) & Demi Schuurs (Ned) v Fanny Stollar (Hun) & Dayana Yastremska (Ukr), (1) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Barbora Zahlavova Strycova (Cze) v Marie Bouzkova (Cze) & Tamara Zidansek (Slo), Anna Blinkova (Rus) & Yafan Wang (Chn) v Anett Kontaveit (Est) & Mandy Minella (Lux), Nikola Cacic (Ser) & Dusan Lajovic (Ser) v (15) Maximo Gonzalez (Arg) & Fabrice Martin (Fra), (7) John Peers (Aus) & Michael Venus (Nzl) v Federico Delbonis (Arg) & Leonardo Mayer (Arg).

Court 15

11:00: (7) Hao-Ching Chan (Tpe) & Latisha Chan (Tpe) v Kaitlyn Christian (USA) & Alexa Guarachi (Chi), (9) Ying-Ying Duan (Chn) & Saisai Zheng (Chn) v Hayley Carter (USA) & Luisa Stefani (Bra), Andres Molteni (Arg) & Hugo Nys (Mon) v (9) Raven Klaasen (Rsa) & Oliver Marach (Aut), Danielle Collins (USA) & Alicja Rosolska (Pol) v (10) Shuko Aoyama (Jpn) & Ena Shibahara (Jpn), Guillermo Duran (Arg) & Diego Sebastian Schwartzman (Arg) v (2) Lukasz Kubot (Pol) & Marcelo Melo (Bra).

Court 22

11:00: (8) Jean-Julien Rojer (Ned) & Horia Tecau (Rom) v Max Purcell (Aus) & Luke Saville (Aus), Georgina Garcia Perez (Spa) & Sara Sorribes Tormo (Spa) v Monique Adamczak (Aus) & Katarina Srebotnik (Slo), Alize Cornet (Fra) & Fiona Ferro (Fra) v Zarina Diyas (Kaz) & Elena Rybakina (Kaz), (16) Austin Krajicek (USA) & Franko Skugor (Cro) v Gregoire Barrere (Fra) & Adrian Mannarino (Fra), Lucie Hradecka (Cze) & Kevin Krawietz (Ger) v (3) Gabriela Dabrowski (Can) & Henri Kontinen (Fin).

