Australian Open: Order of Play for Saturday with Rafael Nadal, Ashleigh Barty and Elina Svitolina in action

The Rod Laver Arena will see spectators in attendance throughout the Australian Open

Order of Play for day six at the Australian Open with Britain's Cam Norrie taking on Rafael Nadal while Daniil Medvedev, Ashleigh Barty and Stefanos Tsitsipas are also in action.

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

11:00: (25) Karolina Muchova (Cze) v (6) Karolina Pliskova (Cze), (28) Filip Krajinovic (Ser) v (4) Daniil Medvedev (Rus), (11) Belinda Bencic (Swi) v (18) Elise Mertens (Bel), (21) Anett Kontaveit (Est) v Shelby Rogers (USA), Cameron Norrie (Gbr) v (2) Rafael Nadal (Spa)

Margaret Court Arena

11:00: (26) Yulia Putintseva (Kaz) v (5) Elina Svitolina (Ukr), Kaia Kanepi (Est) v (28) Donna Vekic (Cro), (7) Andrey Rublev (Rus) v Feliciano Lopez (Spa), (1) Ashleigh Barty (Aus) v (29) Ekaterina Alexandrova (Rus), (16) Fabio Fognini (Ita) v (21) Alex De Minaur (Aus)

John Cain Arena

12:00: Jessica Pegula (USA) v Kristina Mladenovic (Fra), (22) Jennifer Brady (USA) v Kaja Juvan (Slo), (5) Stefanos Tsitsipas (Gre) v Mikael Ymer (Swe), (19) Karen Khachanov (Rus) v (9) Matteo Berrettini (Ita)

1573 Arena

11:00: Arantxa Rus (Ned) & Tamara Zidansek (Slo) v Bernarda Pera (USA) & Rosalie Van Der Hoek (Ned), (24) Casper Ruud (Nor) v Radu Albot (Mol), Marcus Daniell (Nzl) & Philipp Oswald (Aut) v Dominik Koepfer (Ger) & Tennys Sandgren (USA), (7) Marcelo Melo (Bra) & Horia Tecau (Rom) v Radu Albot (Mol) & Dan Evans (Gbr)

Court 3

11:00: Ellen Perez (Aus) & Andrew Harris (Aus) v Asia Muhammad (USA) & Luke Saville (Aus), Lloyd George Harris (Rsa) v MacKenzie McDonald (USA), (16) Ken Skupski (Gbr) & Neal Skupski (Gbr) v John Millman (Aus) & Thiago Moura Monteiro (Bra), Thanasi Kokkinakis (Aus) & Nick Kyrgios (Aus) v Lloyd George Harris (Rsa) & Julian Knowle (Aut)

Court 7

11:00: Aliona Bolsova (Spa) & Jasmine Paolini (Ita) v (14) Kirsten Flipkens (Bel) & Andreja Klepac (Slo), (1) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Barbora Zahlavova Strycova (Cze) v Darija Jurak (Cro) & Nina Stojanovic (Ser), Nicholas Monroe (USA) & Frances Tiafoe (USA) v Vasek Pospisil (Can) & Denis Shapovalov (Can), Arina Rodionova (Aus) & Storm Sanders (Aus) v (9) Alexa Guarachi (Chi) & Desirae Krawczyk (USA)

Court 8

11:00: (1) Juan Sebastian Cabal (Col) & Robert Farah (Col) v Alexander Bublik (Kaz) & Andrey Golubev (Kaz), (16) Laura Siegemund (Ger) & Vera Zvonareva (Rus) v Kateryna Bondarenko (Ukr) & Nadiia Kichenok (Ukr), Luke Bambridge (Gbr) & Dominic Inglot (Gbr) v (9) Ivan Dodig (Cro) & Filip Polasek (Svk)

Court 13

13:00: (13) Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Jelena Ostapenko (Lat) v Andreea Mitu (Rom) & Raluca Olaru (Rom), Bethanie Mattek-Sands (USA) & Jamie Murray (Gbr) v Ying-Ying Duan (Chn) & Rohan Bopanna (Ind), Iga Swiatek (Pol) & Lukasz Kubot (Pol) v Astra Sharma (Aus) & John-Patrick Smith (Aus)

Court 17

13:00: Ivana Popovic (Aus) & Aleksandar Vukic (Aus) v (3) Gabriela Dabrowski (Can) & Mate Pavic (Cro), Vera Lapko (Blr) & Marketa Vondrousova (Cze) v (4) Nicole Melichar (USA) & Demi Schuurs (Ned), Tomislav Brkic (Bih) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) v (5) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr)

