Australian Open: Order of Play for Thursday with Ashleigh Barty and Rafael Nadal in action

The Rod Laver Arena will see spectators in attendance throughout the Australian Open

Order of Play for day four at the Australian Open with Brits Heather Watson and Cameron Norrie in second round action at Melbourne Park.

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

11:00: Danielle Collins (USA) v (6) Karolina Pliskova (Cze), (1) Ashleigh Barty (Aus) v Daria Gavrilova (Aus), (5) Stefanos Tsitsipas (Gre) v Thanasi Kokkinakis (Aus), Cori Gauff (USA) v (5) Elina Svitolina (Ukr), Michael Mmoh (USA) v (2) Rafael Nadal (Spa)

Margaret Court Arena

11:00: (11) Belinda Bencic (Swi) v Svetlana Kuznetsova (Rus), (4) Sofia Kenin (USA) v Kaia Kanepi (Est), Tomas Machac (Cze) v (9) Matteo Berrettini (Ita), Pablo Cuevas (Uru) v (21) Alex De Minaur (Aus), Jessica Pegula (USA) v Samantha Stosur (Aus)

John Cain Arena

12:00: (7) Andrey Rublev (Rus) v Thiago Moura Monteiro (Bra), (21) Anett Kontaveit (Est) v Heather Watson (Gbr), (16) Fabio Fognini (Ita) v Salvatore Caruso (Ita), Roberto Carballes Baena (Spa) v (4) Daniil Medvedev (Rus)

1573 Arena

11:00: Lin Zhu (Chn) v (18) Elise Mertens (Bel), (19) Karen Khachanov (Rus) v Ricardas Berankis (Lit), (22) Jennifer Brady (USA) v Madison Brengle (USA), Mayar Sherif (Egy) v Kaja Juvan (Slo)

Court 3

11:00: Shelby Rogers (USA) v Olga Danilovic (Ser), Alexei Popyrin (Aus) v Lloyd George Harris (Rsa), Christopher O'Connell (Aus) v Radu Albot (Mol), Nao Hibino (Jpn) v Kristina Mladenovic (Fra), Thanasi Kokkinakis (Aus) & Nick Kyrgios (Aus) v Lloyd George Harris (Rsa) & Julian Knowle (Aut)

Court 5

11:00: Lizette Cabrera (Aus) & Maddison Inglis (Aus) v Renata Voracova (Cze) & Yafan Wang (Chn), James Duckworth (Aus) & Marc Polmans (Aus) v Nikola Cacic (Ser) & Frederik Nielsen (Den), Simona Halep (Rom) & Charlotte Kempanaers-Pocz (Aus) v Arina Rodionova (Aus) & Storm Sanders (Aus), Daria Gavrilova (Aus) & Ellen Perez (Aus) v Ons Jabeur (Tun) & Christina McHale (USA)

Court 6

13:00: Fiona Ferro (Fra) & Jil Belen Teichmann (Swi) v (4) Nicole Melichar (USA) & Demi Schuurs (Ned), Elena Rybakina (Kaz) & Yaroslava Shvedova (Kaz) v (12) Hayley Carter (USA) & Luisa Stefani (Bra), Dominik Koepfer (Ger) & Tennys Sandgren (USA) v (14) Sander Gille (Bel) & Joran Vliegen (Bel)

Court 7

11:00: Feliciano Lopez (Spa) v (31) Lorenzo Sonego (Ita), (28) Filip Krajinovic (Ser) v Pablo Andujar (Spa), Arantxa Rus (Ned) & Tamara Zidansek (Slo) v Alison Riske (USA) & Ajla Tomljanovic (Aus), (7) Marcelo Melo (Bra) & Horia Tecau (Rom) v Filip Krajinovic (Ser) & Dusan Lajovic (Ser)

Court 8

11:00: (1) Juan Sebastian Cabal (Col) & Robert Farah (Col) v Nikoloz Basilashvili (Geo) & Andre Begemann (Ger), Nadia Podoroska (Arg) v (28) Donna Vekic (Cro), MacKenzie McDonald (USA) v (22) Borna Coric (Cro), Cameron Norrie (Gbr) v Roman Safiullin (Rus)

Court 10

11:00: Georgina Garcia Perez (Spa) & Oksana Kalashnikova (Geo) v (14) Kirsten Flipkens (Bel) & Andreja Klepac (Slo), Sharon Fichman (Can) & Giuliana Olmos (Mex) v (5) Hao-Ching Chan (Tpe) & Latisha Chan (Tpe), Bernarda Pera (USA) & Rosalie Van Der Hoek (Ned) v (15) Anna Blinkova (Rus) & Veronika Kudermetova (Rus)

Court 12

11:00: (12) Jeremy Chardy (Fra) & Fabrice Martin (Fra) v Simone Bolelli (Ita) & Maximo Gonzalez (Arg), (16) Ken Skupski (Gbr) & Neal Skupski (Gbr) v Felix Auger-Aliassime (Can) & Hubert Hurkacz (Pol), Olivia Gadecki (Aus) & Belinda Woolcock (Aus) v Mihaela Buzarnescu (Rom) & Ankita Raina (Ind), Darija Jurak (Cro) & Nina Stojanovic (Ser) v Irina-Camelia Begu (Rom) & Nadia Podoroska (Arg)

Court 13

11:00: (25) Karolina Muchova (Cze) v Mona Barthel (Ger), (24) Casper Ruud (Nor) v Tommy Paul (USA), Attila Balazs (Hun) & Marton Fucsovics (Hun) v Alexander Bublik (Kaz) & Andrey Golubev (Kaz), Miomir Kecmanovic (Ser) & Casper Ruud (Nor) v (13) Robin Haase (Ned) & Oliver Marach (Aut)

Court 14

11:00: (16) Laura Siegemund (Ger) & Vera Zvonareva (Rus) v Kimberly Birrell (Aus) & Jaimee Fourlis (Aus), (26) Yulia Putintseva (Kaz) v Alison Van Uytvanck (Bel), Vasek Pospisil (Can) & Denis Shapovalov (Can) v Alex Bolt (Aus) & Jordan Thompson (Aus), Anna Kalinskaya (Rus) & Viktoria Kuzmova (Svk) v Zarina Diyas (Kaz) & Yulia Putintseva (Kaz)

Court 15

11:00: Ariel Behar (Uru) & Gonzalo Escobar (Ecu) v (4) Wesley Koolhof (Ned) & Lukasz Kubot (Pol), Yannick Hanfmann (Ger) & Kevin Krawietz (Ger) v Divij Sharan (Ind) & Igor Zelenay (Svk), Pablo Carreno-Busta (Spa) & Marc Lopez (Spa) v (9) Ivan Dodig (Cro) & Filip Polasek (Svk), Federico Coria (Arg) & Diego Sebastian Schwartzman (Arg) v John Millman (Aus) & Thiago Moura Monteiro (Bra)

Court 16

11:00: (1) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Barbora Zahlavova Strycova (Cze) v Destanee Aiava (Aus) & Astra Sharma (Aus), Barbora Krejcikova (Cze) v (29) Ekaterina Alexandrova (Rus), (3) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) v

Nicholas Monroe (USA) & Frances Tiafoe (USA), Adrian Mannarino (Fra) & Gilles Simon (Fra) v Marcus Daniell (Nzl) & Philipp Oswald (Aut)

Court 17

11:00: Jonny O'Mara (Gbr) & Artem Sitak (Nzl) v (5) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), Carlos Alcaraz Garfia (Spa) v Mikael Ymer (Swe), Aljaz Bedene (Slo) & Jiri Vesely (Cze) v Luke Bambridge (Gbr) & Dominic Inglot (Gbr),

Tomislav Brkic (Bih) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) v Pablo Andujar (Spa) & Pedro Martinez Portero (Spa)

Don't forget to follow us on skysports.com/tennis, our Twitter account @skysportstennis & Sky Sports - on the go! Available to download now on - iPhone & iPad and Android