Australian Open: Order of Play for Tuesday with Ashleigh Barty and Rafael Nadal in action

The Rod Laver Arena will see spectators in attendance throughout the Australian Open

Order of Play for day two at the Australian Open with Ashleigh Barty, Sofia Kenin, Rafael Nadal, and the rest of the Brits in action, including Dan Evans versus Cam Norrie.

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

11:00: (4) Sofia Kenin (USA) v Maddison Inglis (Aus), Marie Bouzkova (Cze) v (5 )Elina Svitolina (Ukr), Laslo Djere (Serb) v (2) Rafael Nadal (Esp), (1) Ashleigh Barty (Aus) v Danka Kovinic (Mne), (5) Stefanos Tsitsipas (Gre) v Giles Simon (Fra)

Margaret Court Arena

11:00 (14) Garbine Muguruza (Esp) v Margarita Gasparyan (Rus), (12) Victoria Azarenka (Bel) v Jessica Pegula (USA), Vasek Pospisil (Can) v (4) Daniil Medvedev (Rus), Kevin Anderson (RSA) v (9) Matteo Berrettini (Ita), Sara Sorribes Tormo (Esp) v Daria Gavrilova (Aus)

John Cain Arena

11:00: (7) Andrey Rublev (Rus) v Yannick Hanfmann (Ger), Coco Gauff (USA) v Jil Teichmann (Swi), Tennys Sandgren (USA) v (21) Alex de Minaur (Aus), Destanee Aiava (Aus) v Samantha Stosur (Aus)

1573 Arena

11:00: (11) Belinda Bencic (Swi) v Lauren Davis (USA), Radu Albot (Mol) v (12) Roberto Bautista Agut (Esp), Jasmine Paolini (Ita) v Karolina Pliskova (Cze) (6), (24) Casper Ruud (Nor) v Jordan Thompson (Aus), Olga Danilovic (Ser) v (16) Petra Martic (Cro)

Court 3

11:00: Nao Hibino (Jpn) v Astra Sharma (Aus), (13) David Goffin (Bel) v Alexei Popyrin (Aus), (21) Anett Kontaveit (Est) v Aliaksandra Sasnovich (Blr), Thanasi Kokkinakis (Aus) v Soon Woo Kwon (Kor)

Court 5

11:00: Mikael Ymer (Swe) v (26) Hubert Hurkacz (Pol), Yafan Wang (Chn) v (28) Donna Vekic (Cro), (16) Fabio Fognini (Ita) v Pierre-Hugues Herbert (Fra), Francesca Jones (Gbr) v Shelby Rogers (USA)

Court 6

11:00: MacKenzie McDonald (USA) v Marco Cecchinato (Ita), Pablo Cuevas (Uru) v Andreas Seppi (Ita), Chloe Paquet (Fra) v Mayar Sherif (Egy), Alison Van Uytvanck (Bel) v Clara Burel (Fra)

Court 7

11:00: Christopher O'Connell (Aus) v Jan-Lennard Struff (Ger), Madison Brengle (USA) v Anastasia Rodionova (Aus), Li Tu (Aus) v Feliciano Lopez (Spa), (26) Yulia Putintseva (Kaz) v Sloane Stephens (USA)

Court 8

11:00: Ann Li (USA) v (31) Shuai Zhang (Chn), Anastasija Sevastova (Lat) v Kaia Kanepi (Est), (19) Karen Khachanov (Rus) v Aleksandar Vukic (Aus), (30) Dan Evans (Gbr) v Cameron Norrie (Gbr)

Court 10

11:00: Thiago Moura Monteiro (Bra) v Andrej Martin (Svk), Kristyna Pliskova (Cze) v Heather Watson (Gbr), Nikoloz Basilashvili (Geo) v Tommy Paul (USA), Danielle Collins (USA) v Ana Bogdan (Rom)

Court 12

11:00: Ludmilla Samsonova (Rus) v Paula Badosa Gibert (Esp), (28) Filip Krajinovic (Ser) v Robin Haase (Ned), Saisai Zheng (Chn) v Barbora Krejcikova (Cze), Ilya Ivashka (Blr) v Roman Safiullin (Rus)

Court 13

11:00: Guido Pella (Arg) v (22) Borna Coric (Cro), Kristina Mladenovic (Fra) v (20) Maria Sakkari (Gre), Michael Mmoh (USA) v Viktor Troicki (Ser), Kaja Juvan (Slo) v (13) Johanna Konta (Gbr)

Court 14

11:00: Nadia Podoroska (Arg) v Christina McHale (USA), Svetlana Kuznetsova (Rus) v Barbora Zahlavova Strycova (Cze), Sam Querrey (USA) v (31) Lorenzo Sonego (Ita), Tomas Machac (Cze) v Mario Vilella Martinez (Esp)

Court 15

11:00: Leylah Annie Fernandez (Can) v (18) Elise Mertens (Bel), Lin Zhu (Chn) v Whitney Osuigwe (USA), Pablo Andujar (Esp) v Quentin Halys (Fra), Roberto Carballes Baena (Spa) v Attila Balazs (Hun).

Court 16

11:00: Lloyd George Harris (Rsa) v Mikael Torpegaard (Den), Martina Trevisan (Ita) v (29) Ekaterina Alexandrova (Rus), Henri Laaksonen (Swi) v Salvatore Caruso (Ita), Mona Barthel (Ger) v Elisabetta Cocciaretto (Ita)

Court 17

11:00: Botic Van de Zandschulp (Ned) v Carlos Alcaraz Garfia (Esp), (22) Jennifer Brady (USA) v Aliona Bolsova (Esp), Ricardas Berankis (Lit) v Sumit Nagal (Ind), (25) Karolina Muchova (Cze) v Jelena Ostapenko (Lat)

