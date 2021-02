Australian Open: Order of Play for Tuesday with Naomi Osaka, Serena Williams and Novak Djokovic in action

The Rod Laver Arena will see spectators in attendance throughout the Australian Open

Order of Play for day nine at the Australian Open with Naomi Osaka, Serena Williams and world No 1 Novak Djokovic in action.

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

11:00: Su-Wei Hsieh (Tpe) v (3) Naomi Osaka (Jpn), (18) Grigor Dimitrov (Bul) v Aslan Karatsev (Rus), (10) Serena Williams (USA) v (2) Simona Halep (Rom), (1) Novak Djokovic (Ser) v (6) Alexander Zverev (Ger)

Court 3

11:00: Darija Jurak (Cro) & Nina Stojanovic (Ser) v Aleksandra Krunic (Ser) & Martina Trevisan (Ita), (3) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze) v Sharon Fichman (Can) & Giuliana Olmos (Mex), (9) Ivan Dodig (Cro) & Filip Polasek (Svk) v Matthew Ebden (Aus) & John-Patrick Smith (Aus)

Court 13

14:00: (7) Shuko Aoyama (Jpn) & Ena Shibahara (Jpn) v (2) Elise Mertens (Bel) & Aryna Sabalenka (Blr), Andreja Klepac (Slo) & Neal Skupski (Gbr) v Lucie Hradecka (Cze) & Filip Polasek (Svk)

Court to be Announced

Hayley Carter (USA) & Sander Gille (Bel) v Iga Swiatek (Pol) & Lukasz Kubot (Pol), Samantha Stosur (Aus) & Matthew Ebden (Aus) v (8) Luisa Stefani (Bra) & Bruno Soares (Bra)

