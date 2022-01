Australian Open: Men's draw with Daniil Medvedev and Rafael Nadal vying for the title

Daniil Medvedev is now the highest-ranked player in the Australian Open, following Novak Djokovic being replaced in the draw

The full draw at the 2022 Australian Open men's singles tournament.

Men's Singles Draw (Seedings in brackets):

Final

Rafael Nadal (Spa) (6) vs Daniil Medvedev (Rus) (2)

Semi-finals

Rafael Nadal (Spa) (6) bt Matteo Berrettini (Ita) (7) 6-3 6-2 3-6 6-3

Daniil Medvedev (Rus) (2) bt Stefanos Tsitsipas (Gre) (4) 7-6 (7-5) 4-6 6-4 6-1

Quarter-finals

Top Half

Matteo Berrettini (Ita) (7) bt Gael Monfils (Fra) (17) 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2

Rafael Nadal (Spa) (6) bt Denis Shapovalov (Can) (14) 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3

Bottom Half

Stefanos Tsitsipas (Gre) (4) bt Jannik Sinner (Ita) (11) 6-3 6-4 6-2

Daniil Medvedev (Rus) (2) bt Felix Auger-Aliassime (Can) (9) 6-7 (4-7) 3-6 7-6 (7-2) 7-5 6-4

Fourth Round

Top Half

Gael Monfils (Fra) (17) bt Miomir Kecmanovic (Ser) 7-5 7-6 (7-4) 6-3

Matteo Berrettini (Ita) (7) bt Pablo Carreno-Busta (Spa) (19) 7-5 7-6 (7-4) 6-4

Denis Shapovalov (Can) (14) bt Alexander Zverev (Ger) (3) 6-3 7-6 (7-5) 6-3

Rafael Nadal (Spa) (6) bt Adrian Mannarino (Fra) 7-6 (16-14) 6-2 6-2

Stay updated with the latest scores I results

Bottom Half

Jannik Sinner (Ita) (11) bt Alex De Minaur (Aus) (32) 7-6 (7-3) 6-3 6-4

Stefanos Tsitsipas (Gre) (4) bt Taylor Fritz (USA) (20) 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4

Felix Auger-Aliassime (Can) (9) bt Marin Cilic (Cro) (27) 2-6 7-6 (9-7) 6-2 7-6 (7-4)

Daniil Medvedev (Rus) (2) bt Maxime Cressy (USA) 6-2 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 7-5

Third Round

Top Half

Miomir Kecmanovic (Ser) bt Lorenzo Sonego (Ita) (25) 6-4 6-7 (8-10) 6-2 7-5

Gael Monfils (Fra) (17) bt Christian Garin (Chi) (16) 7-6 (7-4) 6-1 6-3

Pablo Carreno-Busta (Spa) (19) bt Sebastian Korda (USA) 6-4 7-5 6-7 (6-8) 6-3

Matteo Berrettini (Ita) (7) bt Carlos Alcaraz (Spa) (31) 6-2 7-6 (7-3) 4-6 2-6 7-6 (10-5)

Alexander Zverev (Ger) (3) bt Radu Albot (Mol) 6-3 6-4 6-4

Denis Shapovalov (Can) (14) bt Reilly Opelka (USA) (23) 7-6 (7-4) 4-6 6-3 6-4

Adrian Mannarino (Fra) bt Aslan Karatsev (Rus) (18) 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 7-5 6-4

Rafael Nadal (Spa) (6) bt Karen Khachanov (Rus) (28) 6-3 6-2 3-6 6-1

Bottom Half

Alex De Minaur (Aus) (32) bt Pablo Andujar (Spa) 6-4 6-4 6-2

Jannik Sinner (Ita) (11) bt Taro Daniel (Jpn) 6-4 1-6 6-3 6-1

Taylor Fritz (USA) (20) bt Roberto Bautista Agut (Spa) (15) 6-0 3-6 3-6 6-4 6-3

Stefanos Tsitsipas (Gre) (4) bt Benoit Paire (Fra) 6-3 7-5 6-7 (2-7) 6-4

Marin Cilic (Cro) (27) bt Andrey Rublev (Rus) (5) 7-5 7-6 (7-3) 3-6 6-3

Felix Auger-Aliassime (Can) (9) bt Dan Evans (Gbr) (24) 6-4 6-1 6-1

Maxime Cressy (USA) bt Christopher O'Connell (Aus) 6-2 6-7 (6-8) 6-3 6-2

Daniil Medvedev (Rus) (2) bt Botic Van de Zandschulp (Ned) 6-4 6-4 6-2

Second Round

Top Half

Miomir Kecmanovic (Ser) bt Tommy Paul (USA) 7-6 (9-7) 7-5 7-6 (10-8)

Lorenzo Sonego (Ita) (25) bt Oscar Otte (Ger) 2-6 6-2 6-3 6-1

Gael Monfils (Fra) (17) bt Alexander Bublik (Kaz) 6-1 6-0 6-4

Christian Garin (Chi) (16) bt Pedro Martinez Portero (Spa) 6-7 (1-7) 7-6 (7-4) 2-6 6-2 6-2

Sebastian Korda (USA) bt Corentin Moutet (Fra) 3-6 6-4 6-7 (2-7) 7-5 7-6 (10-6)

Pablo Carreno-Busta (Spa) (19) bt Tallon Griekspoor (Ned) 6-3 6-7 (6-8) 7-6 (7-3) 3-6 6-4

Carlos Alcaraz (Spa) (31) bt Dusan Lajovic (Ser) 6-2 6-1 7-5

Matteo Berrettini (Ita) (7) bt Stefan Kozlov (USA) 6-1 4-6 6-4 6-1

Alexander Zverev (Ger) (3) bt John Millman (Aus) 6-4 6-4 6-0

Radu Albot (Mol) bt Aleksandar Vukic (Aus) 6-4 7-6 (7-4) 6-4

Reilly Opelka (USA) (23) bt Dominik Koepfer (Ger) 6-4 6-3 7-6 (7-4)

Denis Shapovalov (Can) (14) bt Soon Woo Kwon (Kor) 7-6 (8-6) 6-7 (3-7) 6-7 (6-8) 7-5 6-2

Adrian Mannarino (Fra) bt Hubert Hurkacz (Pol) (10) 6-4 6-2 6-3

Aslan Karatsev (Rus) (18) bt MacKenzie McDonald (USA) 3-6 6-2 6-2 6-3

Karen Khachanov (Rus) (28) bt Benjamin Bonzi (Fra) 6-4 6-0 7-5

Rafael Nadal (Spa) (6) bt Yannick Hanfmann (Ger) 6-2 6-3 6-4

Stay updated with the latest scores I results

Bottom Half

Pablo Andujar (Spa) bt Alex Molcan (Svk) 6-4 7-6 (8-6) 0-6 6-1

Alex De Minaur (Aus) (32) bt Kamil Majchrzak (Pol) 6-4 6-4 6-2

Taro Daniel (Jpn) bt Andy Murray (Gbr) 6-4 6-4 6-4

Jannik Sinner (Ita) (11) bt Steve Johnson (USA) 6-2 6-4 6-3

Roberto Bautista Agut (Spa) (15) bt Philipp Kohlschreiber (Ger) 6-1 6-0 6-3

Taylor Fritz (USA) (20) bt Frances Tiafoe (USA) 6-4 6-3 7-6 (7-5)

Benoit Paire (Fra) bt Grigor Dimitrov (Bul) (26) 6-4 6-4 6-7 (4-7) 7-6 (7-2)

Stefanos Tsitsipas (Gre) (4) bt Sebastian Baez (Arg) 7-6 (7-1) 6-7 (5-7) 6-3 6-4

Andrey Rublev (Rus) (5) bt Ricardas Berankis (Lit) 6-4 6-2 6-0

Marin Cilic (Cro) (27) bt Norbert Gombos (Svk) 6-2 6-3 3-6 7-6 (8-6)

Dan Evans (Gbr) (24) bt Arthur Rinderknech (Fra) (Walkover)

Felix Auger-Aliassime (Can) (9) bt Alejandro Davidovich Fokina (Spa) 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4)

Christopher O'Connell (Aus) bt Diego Schwartzman (Arg) (13) 7-6 (8-6) 6-4 6-4

Maxime Cressy (USA) bt Tomas Machac (Cze) 6-1 3-6 6-1 7-6 (7-5)

Botic Van de Zandschulp (Ned) bt Richard Gasquet (Fra) 4-6 6-0 4-0 (walkover)

Daniil Medvedev (Rus) (2) bt Nick Kyrgios (Aus) 7-6 (7-1) 6-4 4-6 6-2

First Round

Top Half

Miomir Kecmanovic (Ser) bt Salvatore Caruso (Ita) 6-4 6-2 6-1

Tommy Paul (USA) bt Mikhail Kukushkin (Kaz) 6-3 6-4 6-2

Oscar Otte (Ger) bt Chun Hsin Tseng (Tpe) 6-4 6-3 6-2

Lorenzo Sonego (Ita) (25) bt Sam Querrey (USA) 7-5 6-3 6-3

Gael Monfils (Fra) (17) bt Federico Coria (Arg) 6-1 6-1 6-3

Alexander Bublik (Kaz) bt Ernesto Escobedo (USA) 3-6 7-6 (7-5) 6-3 6-3

Pedro Martinez Portero (Spa) bt Federico Delbonis (Arg) 7-6 (17-15) 3-6 6-4 6-2

Christian Garin (Chi) (16) bt Facundo Bagnis (Arg) 6-3 6-4 5-7 6-7 (4-7) 6-3

Sebastian Korda (USA) bt Cameron Norrie (Gbr) (12) 6-3 6-0 6-4

Corentin Moutet (Fra) bt Lucas Pouille (Fra) 3-6 6-3 6-4 6-3

Tallon Griekspoor (Ned) bt Fabio Fognini (Ita) 6-1 6-4 6-4

Pablo Carreno-Busta (Spa) (19) bt Tomas Martin Etcheverry 6-1 6-2 7-6 (7-2)

Carlos Alcaraz (Spa) (31) bt Alejandro Tabilo (Chi) 6-2 6-2 6-3

Dusan Lajovic (Ser) bt Marton Fucsovics (Hun) 6-3 4-6 6-1 6-7 (6-8) 6-1

Stefan Kozlov (USA) bt Jiri Vesely (Cze) 7-5 6-3 6-4

Matteo Berrettini (Ita) (7) bt Brandon Nakashima (USA) 4-6 6-2 7-6 (7-5) 6-3

Alexander Zverev (Ger) (3) bt Daniel Altmaier (Ger) 7-6 (7-3) 6-1 7-6 (7-1)

John Millman (Aus) bt Feliciano Lopez (Spa) 6-1 6-3 4-6 7-5

Radu Albot (Mol) bt Yoshihito Nishioka (Jpn) 6-3 6-4 4-6 6-2

Aleksandar Vukic (Aus) bt Lloyd Harris (Rsa) (30) 4-6 6-3 7-5 7-6 (7-3)

Reilly Opelka (USA) (23) bt Kevin Anderson (Rsa) 6-3 6-4 7-6 (7-3)

Dominik Koepfer (Ger) bt Carlos Taberner (Spa) 6-1 3-6 6-4 6-1

Soon Woo Kwon (Kor) bt Holger Vitus Nodskov Rune (Den) 3-6 6-4 3-6 6-3 6-2

Denis Shapovalov (Can) (14) bt Laslo Djere (Ser) 7-6 (7-3) 6-4 3-6 7-6 (7-3)

Hubert Hurkacz (Pol) (10) bt Egor Gerasimov (Blr) 6-2 7-6 (7-3) 6-7 (5-7) 6-3

Adrian Mannarino (Fra) bt James Duckworth (Aus) 4-6 6-2 6-3 6-2 6-1

MacKenzie McDonald (USA) bt Nikola Milojevic 5-7 6-4 6-3 6-2

Aslan Karatsev (Rus) (18) Jaume Munar (Spa) 3-6 7-6 (7-1) 6-7 (3-7) 6-4 6-4

Karen Khachanov (Rus) (28) bt Denis Kudla (USA) 3-6 6-3 6-2 7-6 (7-2)

Benjamin Bonzi (Fra) bt Peter Gojowczyk (Ger) 6-3 6-3 6-3

Yannick Hanfmann (Ger) bt Thanasi Kokkinakis (Aus) 6-2 6-3 6-2

Rafael Nadal (Spa) (6) bt Marcos Giron (USA) 6-1 6-4 6-2

Stay updated with the latest scores I results

Bottom Half

Alex Molcan (Svk) bt Roman Safiullin (Rus) 6-3 7-6 (11-9) 5-7 7-6 (8-6)

Pablo Andujar (Spa) bt Damir Dzumhur (Bos) 6-1 7-5 6-1

Kamil Majchrzak (Pol) bt Andreas Seppi (Ita) 6-1 6-1 7-5

Alex De Minaur (Aus) (32) bt Lorenzo Musetti (Ita) 3-6 6-3 6-0 6-3

Andy Murray (Gbr) bt Nikoloz Basilashvili (Geo) (21) 6-1 3-6 6-4 6-7 (5-7) 6-4

Taro Daniel (Jpn) bt Marcelo Tomas Barrios Vera (Chi) 7-6 (7-5) 6-1 6-1

Steve Johnson (USA) bt Jordan Thompson (Aus) 7-6 (7-5) 6-7 (6-8) 6-3 6-3

Jannik Sinner (Ita) (11) bt Joao Sousa (Por) 6-4 7-5 6-1

Roberto Bautista Agut (Spa) (15) bt Stefano Travaglia (Ita) 7-6 (7-2) 6-4 5-7 6-1

Philipp Kohlschreiber (Ger) bt Marco Cecchinato (Ita) 6-4 7-5 7-6 (7-0)

Frances Tiafoe (USA) bt Marco Trungelliti (Arg) 3-6 6-4 6-2 3-6 6-3

Taylor Fritz (USA) (20) bt Maximilian Marterer (Ger) 7-6 (10-8) 6-3 6-2

Grigor Dimitrov (Bul) (26) bt Jiri Lehecka (Cze) 6-4 4-6 6-3 7-5

Benoit Paire (Fra) bt Thiago Moura Monteiro (Bra) 6-4 3-6 7-5 2-6 7-5

Sebastian Baez (Arg) bt Albert Ramos-Vinolas (Spa) 6-4 4-6 6-3 1-6 6-2

Stefanos Tsitsipas (Gre) (4) bt Mikael Ymer (Swe) 6-2 6-4 6-3

Andrey Rublev (Rus) (5) bt Gianluca Mager (Ita) 6-3 6-2 6-2

Ricardas Berankis (Lit) bt Roberto Carballes Baena (Spa) 6-1 3-6 2-6 6-3 6-4

Norbert Gombos (Svk) bt Timofey Skato (Kaz) 6-3 6-2 1-6 6-4

Marin Cilic (Cro) (27) bt Emilio Gomez (Ecu) 6-3 6-1 6-2

Dan Evans (Gbr) (24) bt David Goffin (Bel) 6-4 6-3 6-0

Arthur Rinderknech (Fra) bt Alexei Popyrin (Aus) 7-5 4-6 6-2 3-6 6-3

Alejandro Davidovich Fokina (Spa) bt Alex Bolt (Aus) 6-3 6-3 6-4

Felix Auger-Aliassime (Can) (9) bt Emil Ruusuvuori (Fin) 6-4 0-6 3-6 6-3 6-4

Diego Schwartzman (Arg) (13) bt Filip Krajinovic (Ser) 6-3 6-4 7-5

Christopher O'Connell (Aus) bt Hugo Gaston (Fra) 7-6 (7-4) 6-0 4-6 6-1

Tomas Machac (Cze) bt Juan Manuel Cerundolo (Arg) 6-3 2-6 6-4 6-2

Maxime Cressy (USA) bt John Isner (USA) (22) 7-6 (7-2) 7-5 6-7 (4-7) 6-7 (4-7) 6-4

Richard Gasquet (Fra) bt Ugo Humbert (Fra) (29) 3-6 7-6 (7-4) 7-6 (7-3) 6-3

Botic Van de Zandschulp (Ned) bt Jan-Lennard Struff (Ger) 6-4 6-3 6-2

Nick Kyrgios (Aus) bt Liam Broady (Gbr) 6-4 6-4 6-3

Daniil Medvedev (Rus) (2) bt Henri Laaksonen (Swi) 6-1 6-4 7-6 (7-3)

Don't forget to follow us on skysports.com/tennis, our Twitter account @skysportstennis & Sky Sports - on the go! Available to download now on - iPhone & iPad and Android