Australian Open: Order of Play at Melbourne Park with Andy Murray, Novak Djokovic and Caroline Garcia in action

Order of Play for Day Five at the Australian Open with Andy Murray, Novak Djokovic and Caroline Garcia in action.

(All times are GMT)

Rod Laver Arena

From 12am: Varvara Gracheva (Rus) vs (30) Karolina Pliskova (Cze), Camila Giorgi (Ita) vs (12) Belinda Bencic (Sui)

Not before 3.30am: Benjamin Bonzi (Fra) vs (22) Alex de Minaur (Aus)

Not before 8am: (27) Grigor Dimitrov (Bul) vs (4) Novak Djokovic (Srb), Magda Linette (Pol) vs (19) Ekaterina Alexandrova (Rus)

Margaret Court Arena

12am: Nuria Parrizas Diaz (Esp) vs Donna Vekic (Cro), (5) Andrey Rublev (Rus) vs (25) Dan Evans (Gbr), (5) Aryna Sabalenka (Blr) vs (26) Elise Mertens (Bel)

Not before 8am: Andy Murray (Gbr) vs (24) Roberto Bautista Agut (Esp), Rinky Hijikata (Aus) & Jason Kubler (Aus) v (6) Lloyd Glasspool (Gbr) & Harri Heliovaara (Fin)

John Cain Arena

12am: (9) Nicole Melichar-Martinez (USA) & Ellen Perez (Aus) vs Marta Kostyuk (Ukr) & Elena-Gabriela Ruse (Rou)

Not before 2am: (9) Ugo Humbert (Fra) vs Holger Rune (Den), Andre Goransson (Swe) & Marc-Andrea Huesler (Sui) vs (14) Andreas Mies (Ger) & John Peers (Aus)

Not before 8am: Alexei Popyrin (Aus) vs Ben Shelton (USA)

1573 Arena

From 12am: Sadio Doumbia (Fra) & Fabien Reboul (Fra) v Lloyd George Harris (Rsa) & Raven Klaasen (Rsa)

Not before 2am: (23) Shuai Zhang (Chn) vs Katie Volynets (USA), Linda Fruhvirtova (Cze) vs Marketa Vondrousova (Cze), Olivia Gadecki (Aus) & Marc Polmans (Aus) vs (4) Ena Shibahara (Jap) & Wesley Koolhof (Ned), (1) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze) v Linda Fruhvirtova (Cze) & Alison Riske-Amritraj (USA)

Kia Arena

From 12am: Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) & Elena Rybakina (Kaz) vs Latisha Chan (Tpe) & Alexa Guarachi (Chi), (1) Wesley Koolhof (Ned) & Neal Skupski (Gbr) v Petros Tsitsipas (Gre) & Stefanos Tsitsipas (Gre)

Not before 1.30am: JJ Wolf (USA) vs Michael Mmoh (USA)

Not before 3.30am: Laura Siegemund (Ger) vs (4) Caroline Garcia (Fra), Nikola Cacic (Ser) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) v (15) Santiago Gonzalez (Mex) & Edouard Roger-Vasselin (Fra)

Court 3

12am: Marcelo Demoliner (Bra) & Andrea Vavassori (Ita) vs (8) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg)

Not before 1.30am: Moyuka Uchijima (Jpn) & Xin Yu Wang (Chn) vs (2) Coco Gauff (USA) & Jessica Pegula (USA)

Not before 3.30am: Tommy Paul (USA) vs Jenson Brooksby (USA), Shuai Zhang (Chn) & Robin Haase (Ned) vs Alana Parnaby (Aus) & Andrew Harris (Aus), Samantha Stosur (Aus) & Matthew Ebden (Aus) vs (5) Demi Schuurs (Ned) & Nikola Mektic (Cro)

Court 7

From 12am: Anastasia Potapova (Rus) & Yana Sizikova (Rus) vs Caroline Dolehide (USA) & Anna Kalinskaya (Rus)

Not before 2am: (5) Ivan Dodig (Cro) & Austin Krajicek (USA) vs ALTERNATE, (4) Nikola Mektic (Cro) & Mate Pavic (Cro) vs Alex Bolt (Aus) & Luke Saville (Aus), Oksana Kalashnikova (Geo) & Alycia Parks (USA) vs Claire Liu (USA) & Sabrina Santamaria (USA), Jaimee Fourlis (Aus) & Luke Saville (Aus) vs Sania Mirza (Ind) & Rohan Bopanna (Ind)

Court 8

Not before 2am: Olivia Gadecki (Aus) & Priscilla Hon (Aus) vs (6) Desirae Krawczyk (USA) & Demi Schuurs (Ned), Ben McLachlan (Jpn) & Yoshihito Nishioka (Jpn) vs (3) Marcelo Arevalo (Esa) & Jean-Julien Rojer (Ned), (12) Asia Muhammad (USA) & Taylor Townsend (USA) vs Tereza Mihalikova (Svk) & Aliaksandra Sasnovich (Blr), (1) Giuliana Olmos (Mex) & Marcelo Arevalo (Esa) vs Latisha Chan (Tpe) & Hugo Nys (Mon)

Court 15

Not before 1.30am: Nadiia Kichenok (Ukr) & Kimberley Zimmermann (Bel) vs (10) Shuko Aoyama (Jap) & Ena Shibahara (Jap), Jiri Lehecka (Cze) & Alex Molcan (Svk) vs Alexander Erler (Aut) & Lucas Miedler (Aut), Anna Danilina (Kaz) & Aleksandr Nedovyesov (Kaz) vs Kristina Mladenovic (Fra) & Juan Sebastian Cabal (Col)