Australian Open: Order of Play at Melbourne Park with Novak Djokovic, Caroline Garcia and Alex de Minaur in action

Order of Play for Day Eight at the Australian Open with Novak Djokovic, Caroline Carcia and Alex de Minaur all in action.

(All times are GMT)

Rod Laver Arena

From 12am: (5) Aryna Sabalenka (Blr) vs (12) Belinda Bencic (Sui), Magda Linette (Pol) vs (4) Caroline Garcia (Fra)

Not before 3.30am: (5) Andrey Rublev (Rus) vs Holger Rune (Den)

Not before 8am: (22) Alex de Minaur (Aus) vs (4) Novak Djokovic (Srb), (4) Storm Hunter (Aus) Elise Mertens (Bel) vs Viktorija Golubic (Sui) & Monica Niculescu (Rou)

Margaret Court Arena

Not before 1.30am: Donna Vekic (Cro) vs Linda Fruhvirtova (Cze)

Not before 3am: Tomislav Brkic (Bih) & Gonzalo Escobar (Ecu) vs Rinky Hijikata (Aus) & Jason Kubler (Aus)

Not before 5am: (24) Roberto Bautista Agut (Esp) vs Tommy Paul (USA)

John Cain Arena

12am: Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) & Elena Rybakina (Kaz) vs (10) Shuko Aoyama (Jap) & Ena Shibahara (Jap), Anhelina Kalinina (Ukr) & Alison Van Uytvanck (Bel) vs (11) Hao-Ching Chan (Tpe) & Zhaoxuan Yang (Chn)

Not before 3am: Ben Shelton (USA) vs JJ Wolf (USA), (1) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze) vs Oksana Kalashnikova (Geo) & Alycia Parks (USA)

Kia Arena

From 12am: (1) Wesley Koolhof (Ned) & Neal Skupski (Gbr) vs Nikola Cacic (Cro) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak)

Not before 2am: (30) Karolina Pliskova (Cze) vs (23) Shuai Zhang (Chn)

Not before 3.30am: (16) Miyu Kato (Jap) & Aldila Sutjadi (Ina) vs (2) Coco Gauff (USA) & Jessica Pegula (USA), Alex Bolt (Aus) & Luke Saville (Aus) vs (14) Andreas Mies (Ger) & John Peers (Aus), Kimberly Birrell (Aus) & Rinky Hijikata (Aus) Olivia Gadecki (Aus) & Marc Polmans (Aus)

Court 3

12am: Lloyd Harris (Rsa) & Raven Klaasen (Rsa) vs (8) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg)

Not before 2am: (16) Robin Haase (Ned) & Matwe Middelkoop (Ned) vs (3) Marcelo Arevalo (Esa) & Jean-Julien Rojer (Ned)

Not before 3am: Hugo Nys (Mon) & Jan Zielinski (Pol) vs (2) Rajeev Ram (USA) vs Joe Sailsbury (Gbr), (1) Giuliana Olmos (Mex) & Marcelo Arevalo (Esa) vs Jelena Ostapenko (Lat) & David Vega Hernandez (Spa), Marta Kostyuk (Ukr) & Elena-Gabriela Ruse (Rou) vs Miriam Kolodziekova (Cze) & Marketa Vandrousova (Cze)

Court 7

Not before 3am: Benjamin Bonzi (Fra) & Arthur Rinderknech (Fra) vs (12) Juan Cabal (Col) & Robert Farah (Col), (3) Desirae Krawczyk (USA) & Neal Skupski (Gbr) vs Alana Parnaby (Aus) & Andrew Harris (Aus), Sania Mirza (Ind) & Rohan Bopanna (Ind) vs Makoto Ninomiya (Jap) & Ariel Behar (Uru)

Court 8

Not before 3am: Jeremy Chardy (Fra) & Fabrice Martin (Fra) vs Jiri Lehecka (Cze) & Alex Molcan (Cro)