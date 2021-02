Australian Open: Order of Play for Monday with Rafael Nadal and Ashleigh Barty in fourth-round action

The Rod Laver Arena will see spectators in attendance throughout the Australian Open

Order of Play for day seven at the Australian Open with Rafael Nadal in fourth-round action against Fabio Fognini, while Ashleigh Barty and Elina Svitolina also feature.

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

11:00: Jessica Pegula (USA) v (5) Elina Svitolina (Ukr), (28) Donna Vekic (Cro) v (22) Jennifer Brady (USA), (16) Fabio Fognini (Ita) v (2) Rafael Nadal (Spa), (1) Ashleigh Barty (Aus) v Shelby Rogers (USA), (5) Stefanos Tsitsipas (Gre) v (9) Matteo Berrettini (Ita)

Margaret Court Arena

12:30: MacKenzie McDonald (USA) v (4) Daniil Medvedev (Rus), (7) Andrey Rublev (Rus) v (24) Casper Ruud (Nor), (18) Elise Mertens (Bel) v (25) Karolina Muchova (Cze)

Court 3

11:00: (3) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze) v Bernarda Pera (USA) & Rosalie Van Der Hoek (Ned), Cori Gauff (USA) & Catherine McNally (USA) v (9) Alexa Guarachi (Chi) & Desirae Krawczyk (USA), (7) Marcelo Melo (Bra) & Horia Tecau (Rom) v (9) Ivan Dodig (Cro) & Filip Polasek (Svk), Matthew Ebden (Aus) & John-Patrick Smith (Aus) v (4) Wesley Koolhof (Ned) & Lukasz Kubot (Pol)

Court 6

11:00: Leylah Annie Fernandez (Can) & Heather Watson (Gbr) v Sharon Fichman (Can) & Giuliana Olmos (Mex), (10) John Peers (Aus) & Michael Venus (Nzl) v (5) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), Simone Bolelli (Ita) & Maximo Gonzalez (Arg) v (6) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra), (6) Barbora Krejcikova (Cze) & Rajeev Ram (USA) v Ena Shibahara (Jpn) & Ben McLachlan (Jpn), Bethanie Mattek-Sands (USA) & Jamie Murray (Gbr) v (3) Gabriela Dabrowski (Can) & Mate Pavic (Cro)

Court 13

12:30: (13) Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Jelena Ostapenko (Lat) v (4) Nicole Melichar (USA) & Demi Schuurs (Ned), Storm Sanders (Aus) & Marc Polmans (Aus) v Ellen Perez (Aus) & Andrew Harris (Aus), Anastasia Rodionova (Aus) & Max Purcell (Aus) v (2) Nicole Melichar (USA) & Robert Farah (Col), Yi Fan Xu (Chn) & Maximo Gonzalez (Arg) v Vera Zvonareva (Rus) & Marcelo Melo (Bra)

