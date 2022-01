Australian Open: Order of Play for Wednesday with Ashleigh Barty, Rafael Nadal and Naomi Osaka in action

The Rod Laver Arena will see a 50 per cent attendance at the Australian Open

Order of Play for Day Three at the Australian Open with Ashleigh Barty, Rafael Nadal and Naomi Osaka all in action.

(All times are from midnight GMT)

Rod Laver Arena

12:00: Martina Trevisan (Ita) v (8) Paula Badosa (Spa), (1) Ashleigh Barty (Aus) v Lucia Bronzetti (Ita), Yannick Hanfmann (Ger) v (6) Rafael Nadal (Spa), Madison Brengle (USA) v (13) Naomi Osaka (Jpn), (3) Alexander Zverev (Ger) v John Millman (Aus)

Margaret Court Arena

12:00: Harmony Tan (Fra) v (15) Elina Svitolina (Ukr), Soon Woo Kwon (Kor) v (14) Denis Shapovalov (Can), (4) Barbora Krejcikova (Cze) v Xiyu Wang (Chn), Qinwen Zheng (Chn) v (5) Maria Sakkari (Gre), (17) Gael Monfils (Fra) v Alexander Bublik (Kaz)

John Cain Arena

12:00: Tereza Martincova (Cze) v (30) Camila Giorgi (Ita), Madison Keys (USA) v Jaqueline Adina Cristian (Rom), Stefan Kozlov (USA) v (7) Matteo Berrettini (Ita), (10) Hubert Hurkacz (Pol) v Adrian Mannarino (Fra)

Kia Arena

(24) Victoria Azarenka (Blr) v Jil Belen Teichmann (Swi), Tallon Griekspoor (Ned) v (19) Pablo Carreno-Busta (Spa), (22) Belinda Bencic (Swi) v Amanda Anisimova (USA), MacKenzie McDonald (USA) v (18) Aslan Karatsev (Rus)

1573 Arena

12:00: (32) Sara Sorribes Tormo (Spa) v Marta Kostyuk (Ukr), Bernarda Pera (USA) v (21) Jessica Pegula (USA), (31) Carlos Alcaraz Garfia (Spa) v Dusan Lajovic (Ser), Pedro Martinez Portero (Spa) v (16) Christian Garin (Chi)

Show Court 3

12:00: Oscar Otte (Ger) v (25) Lorenzo Sonego (Ita), Alison Riske (USA) v (26) Jelena Ostapenko (Lat), Alex Bolt (Aus) & James McCabe (Aus) v Thanasi Kokkinakis (Aus) & Nick Kyrgios (Aus), Radu Albot (Mol) v Aleksandar Vukic (Aus)

Court 5

12:00: (3) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) v Yoshihito Nishioka (Jpn) & Jiri Vesely (Cze), Seone Mendez (Aus) & Taylah Preston (Aus) v Caroline Garcia (Fra) & Kristina Mladenovic (Fra), Rohan Bopanna (Ind) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) v Treat Huey (Phi) & Christopher Rungkat (Ina), (12) Nadiia Kichenok (Ukr) & Sania Mirza (Ind) v Kaja Juvan (Slo) & Tamara Zidansek (Slo)

Court 6

12:00: Anna-Lena Friedsam (Ger) & Raluca Olaru (Rom) v Alize Cornet (Fra) & Diane Parry (Fra), Eri Hozumi (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn) v Katarzyna Piter (Pol) & Mayar Sherif (Egy), Matt Reid (Aus) & Jordan Thompson (Aus) v Rinky Hijikata (Aus) & Tristan Schoolkate (Australia), Lloyd George Harris (Rsa) & Alexei Popyrin (Aus) v (4) Juan Sebastian Cabal (Col) & Robert Farah (Col)

Court 7

12:00: (12) Kevin Krawietz (Ger) & Andreas Mies (Ger) v Santiago Gonzalez (Mex) & Andres Molteni (Arg), (23) Reilly Opelka (USA) v Dominik Koepfer (Ger), Nuria Parrizas-Diaz (Spa) v Maryna Zanevska (Bel), (9) Caroline Dolehide (USA) & Storm Sanders (Aus) v Astra Sharma (Aus) & Ajla Tomljanovic (Aus)

Court 8

12:00: Natela Dzalamidze (Rus) & Kamilla Rakhimova (Rus) v (2) Shuko Aoyama (Jpn) & Ena Shibahara (Jpn), Sebastian Korda (USA) v Corentin Moutet (Fra), (28) Karen Khachanov (Rus) v Benjamin Bonzi (Fra)

Court 12

12:00: Rafael Matos (Bra) & Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Bra) v Simone Bolelli (Ita) & Fabio Fognini (Ita), Petra Martic (Cro) & Shelby Rogers (USA) v Kaitlyn Christian (USA) & Lidziya Marozava (Blr), Danielle Collins (USA) & Desirae Krawczyk (USA) v Daria Kasatkina (Rus) & Ludmilla Samsonova (Rus), Jasmine Paolini (Ita) & Heather Watson (Gbr) v Alexandra Bozovic (Aus) & Olivia Tjandramulia (Aus)

Court 13

12:00: (8) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra) v James Duckworth (Aus) & Marc Polmans (Aus), Greet Minnen (Bel) & Ellen Perez (Aus) v Jaimee Fourlis (Aus) & Maddison Inglis (Aus), Jason Kubler (Aus) & Christopher O'Connell (Aus) v Alejandro Davidovich Fokina (Spa) & Jaume Munar (Spa), Nikoloz Basilashvili (Geo) & Miomir Kecmanovic (Ser) v (2) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr)

Court 14

14:00: Robin Haase (Ned) & Botic van de Zandschulp (Ned) v (14) Marcelo Arevalo (Esa) & Jean-Julien Rojer (Ned), Miyu Kato (Jpn) & Sabrina Santamaria (USA) v (4) Samantha Stosur (Aus) & Shuai Zhang (Chn), Irina Bara (Rom) & Ekaterine Gorgodze (Geo) v (10) Marie Bouzkova (Cze) & Lucie Hradecka (Cze)

Court 15

12:00: Sofia Kenin (USA) & Yulia Putintseva (Kaz) v (14) Yi Fan Xu (Chn) & Zhaoxuan Yang (Chn), Laslo Djere (Ser) & Stefano Travaglia (Ita) v Roberto Carballes Baena (Spa) & Hugo Gaston (Fra), Romain Arneodo (Mon) & Benoit Paire

(Fra) v (10) Wesley Koolhof (Ned) & Neal Skupski (Gbr), Anna Danilina (Kaz) & Beatriz Haddad Maia (Bra) v Anna Bondar (Hun) & Oksana Kalashnikova (Geo)

Court 16

12:00: (15) Irina-Camelia Begu (Rom) & Nina Stojanovic (Ser) v Rebecca Peterson (Swe) & Anastasia Potapova (Rus), Leylah Annie Fernandez (Can) & Erin Routliffe (Nzl) v Lizette Cabrera (Aus) & Priscilla Hon (Aus), Nicholas Monroe (USA) & Frances Tiafoe (USA) v (6) Tim Puetz (Ger) & Michael Venus (Nzl), Lloyd Glasspool (Gbr) & Harri Heliovaara (Fin) v Federico Coria (Arg) & Albert Ramos-Vinolas (Spa)

Court 17

12:00: (5) Alexa Guarachi (Chi) & Nicole Melichar (USA) v Peangtarn Plipuech (Tha) & Aldila Sutjiadi (Ina), Miomir Kecmanovic (Ser) v Tommy Paul (USA), Alison Van Uytvanck (Bel) v Qiang Wang (Chn), (28) Veronika Kudermetova (Rus) v Elena Gabriela Ruse (Rom)

