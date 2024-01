Australian Open: Order of Play at Melbourne Park with Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Cameron Norrie all in action

Order of play for day eight at the Australian Open with Coco Gauff, Aryna Sabalenka and Novak Djokovic all in action.

(All times are GMT)

Rod Laver Arena

From 1am: Magdalena Frech (Pol) vs (4) Coco Gauff (USA), (1) Novak Djokovic (Ser) vs (20) Adrian Mannarino (Fra)

From 8am: (10) Alex De Minaur (Aus) vs (5) Andrey Rublev (Rus), Aldila Sutjiadi (Ina) & Michael Venus (Nzl) v Olivia Gadecki (Aus) & Marc Polmans (Aus)

Margaret Court Arena

From 1am: Amanda Anisimova (USA) vs (2) Aryna Sabalenka (Blr)

Not before 3am: (4) Jannik Sinner (Ita) vs (15) Karen Khachanov (Rus)

From 8am: (4) Gabriela Dabrowski (Can) & Erin Routliffe (Nzl) v Veronika Kudermetova (Rus) & Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)

John Cain Arena

From midnight: (6) Maximo Gonzalez (Arg) & Andres Molteni (Arg) v (12) Nathaniel Lammons (USA) & Jack Withrow (USA), (12) Taylor Harry Fritz (USA) v (7) Stefanos Tsitsipas (Gre), Mirra Andreeva (Rus) v (9) Barbora Krejcikova (Cze), Tamara Korpatsch (Ger) & Elixane Lechemia (Fra) v Caroline Garcia (Fra) & Kristina Mladenovic (Fra), Veronika Kudermetova (Rus) & Lloyd Glasspool (Gbr) v (2) Desirae Krawczyk (USA) & Neal Skupski (Gbr)

Kia Arena

From midnight: Marta Kostyuk (Ukr) v Maria Timofeeva (Rus), Ekaterina Alexandrova (Rus) & Anna Kalinskaya (Rus) v (3) Storm Hunter (Aus) & Katerina Siniakova (Cze), Tomas Machac (Cze) & Zhizhen Zhang (Chn) v (3) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), (1) Storm Hunter (Aus) & Matthew Ebden (Aus) v Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Mate Pavic (Cro)

1573 Arena

From midnight: (10) Marcelo Arevalo (Esa) & Mate Pavic (Cro) v (8) Kevin Krawietz (Ger) & Tim Puetz (Ger), Nikola Cacic (Ser) & Denys Molchanov (Ukr) v Simone Bolelli (Ita) & Andrea Vavassori (Ita), Sara Errani (Ita) & Jasmine Paolini (Ita) v (2) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Elise Mertens (Bel), Bethanie Mattek-Sands (USA) & Marcelo Arevalo (Esa) v Ena Shibahara (Jpn) & Joran Vliegen (Bel), Ludmilla Samsonova (Rus) & Andrea Vavassori (Ita) v (7) Nicole Melichar-Martinez (USA) & Kevin Krawietz (Ger)

Watch the WTA and ATP Tours throughout 2024 on Sky Sports. Stream tennis and more with a NOW Sports Month Membership.