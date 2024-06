French Open: Order of play for day 10 at Roland Garros with Carlos Alcaraz and Iga Swiatek in action on Tuesday

Order of play for day 10 of the French Open with Aryna Sabalenka, Novak Djokovic, and Alexander Zverev in action.

(All times are BST. Seeds in brackets)

Court Philippe Chatrier

From 10am

(15) Elina Svitolina (Ukr) v (4) Elena Rybakina (Kaz), (22) Emma Navarro (USA) v (2) Aryna Sabalenka (Blr), (1) Novak Djokovic (Ser) v (23) Francisco Cerundolo (Arg)

From 7pm

(4) Alexander Zverev (Ger) v (13) Holger Rune (Den)

Suzanne Lenglen

From 10am

Elina Avanesyan (Rus) v (12) Jasmine Paolini (Ita), (11) Alex De Minaur (Aus) v (5) Daniil Medvedev (Rus), Varvara Gracheva (Fra) v Mirra Andreeva (Rus), (12) Taylor Harry Fritz (USA) v (7) Casper Ruud (Nor)

Simonne Mathieu

From 10am

Gregoire Barrere (Fra) & Lucas Pouille (Fra) v (3) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), (5) Cori Gauff (USA) & Katerina Siniakova (Cze) v Miriam Kolodziejova (Cze) & Anna Siskova (Cze), Amina Anshba (Rus) & Anastasia Detiuc (Cze) v (6) Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Jelena Ostapenko (Lat), (4) Desirae Krawczyk (USA) & Ken Skupski (Gbr) v Heather Watson (Gbr) & Joe Salisbury (Gbr), Barbora Krejcikova (Cze) & Joran Vliegen (Bel) v Ulrikke Eikeri (Nor) & Maximo Gonzalez (Arg)

Court 4

From 11.30am

(9) Leylah Annie Fernandez (Can) & Erin Routliffe (Nzl) v Eri Hozumi (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn), Harri Heliovaara (Fin) & Henry Patten (Gbr) v (10) Sander Gille (Bel) & Joran Vliegen (Bel), Asia Muhammad (USA) & Ariel Behar (Uru) v Shuai Zhang (Chn) & Marcelo Arevalo (Esa)

Court 5

From 10am

(9) Marcelo Arevalo (Esa) & Mate Pavic (Cro) v (6) Kevin Krawietz (Ger) & Tim Puetz (Ger)

Court 6

From 10am

Marta Kostyuk (Ukr) & Elena Gabriela Ruse (Rom) v (7) Marie Bouzkova (Cze) & Sara Sorribes Tormo (Spa), (1) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) v (15) Hugo Nys (Mon) & Jan Zielinski (Pol), Xiyu Wang (Chn) & Yue Yuan (Chn) v (2) Nicole Melichar-Martinez (USA) & Ellen Perez (Aus), Ena Shibahara (Jpn) & Nathaniel Lammons (USA) v Paula Badosa Gibert (Spa) & Stefanos Tsitsipas (Gre), (1) Ellen Perez (Aus) & Matthew Ebden (Aus) v Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Mate Pavic (Cro)

Court 7

From 10am

Tomas Machac (Cze) & Zhizhen Zhang (Chn) v Robin Haase (Ned) & Botic Van de Zandschulp (Ned), Max Purcell (Aus) & Jordan Thompson (Aus) v (11) Simone Bolelli (Ita) & Andrea Vavassori (Ita), N.Sriram Balaji (Ind) & Miguel Angel Reyes-Varela (Mex) v (2) Rohan Bopanna (Ind) & Matthew Ebden (Aus), Guido Andreozzi (Arg) & Rinky Hijikata (Aus) v Manuel Guinard (Fra) & Gregoire Jacq (Fra), Ludmilla Samsonova (Rus) & Andrea Vavassori (Ita) v (7) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Jan Zielinski (Pol)

Court 14

From 10am

(8) Caroline Dolehide (USA) & Desirae Krawczyk (USA) v Anastasia Potapova (Rus) & Yana Sizikova (Rus), Giuliana Olmos (Mex) & Alexandra Panova (Rus) v (4) Barbora Krejcikova (Cze) & Laura Siegemund (Ger), (4) Ivan Dodig (Cro) & Austin Krajicek (USA) v & , (6) Erin Routliffe (Nzl) & Michael Venus (Nzl) v Clara Burel (Fra) & Hugo Gaston (Fra), Nicole Melichar-Martinez (USA) & John Peers (Aus) v Miyu Kato (Jpn) & Tim Puetz (Ger)

