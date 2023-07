Wimbledon 2023: Order of Play with Elina Svitolina, Marketa Vondrousova, Ons Jabeur & Aryna Sabalenka in action on Thursday

Take a look at the Order of Play for Day 11 of the Wimbledon Championships on all courts at the All England Club.

(All times are BST, from 11am unless stated. Seeds in brackets)

Centre Court - 1.30pm start

Elina Svitolina (Ukr) v Marketa Vondrousova (Cze), (6) Ons Jabeur (Tun) v (2) Aryna Sabalenka (Blr), (7) Mate Pavic (Cro) & Lyudmyla Kichenok (Ukr) v Joran Vliegen (Bel) & Yi Fan Xu (Chn)

Court 1 - 1pm

(10) Kevin Krawietz (Ger) & Tim Puetz (Ger) v (15) Marcel Granollers (Spa) & Federico Zeballos (Bol), (1) Wesley Koolhof (Ned) & Neal Skupski (Gbr) v (6) Rohan Bopanna (Ind) & Matthew Ebden (Aus)

Court 3

Ranah Stoiber (Gbr) v Nikola Bartunkova (Cze), Henry Searle (Gbr) v (8) Joao Fonseca (Bra), Alexia Harmon (USA) & Valeria Ray (USA) v Hannah Klugman (Gbr) & Isabelle Lacy (Gbr), (8) Tomasz Berkieta (Pol) & Henry Searle (Gbr) v (2) Joao Fonseca (Bra) & Juan Carlos Prado Angelo (Bol)

Court 8

(7) Sayaka Ishii (Jpn) v (2) Clervie Ngounoue (USA), (1) Alina Korneeva (Rus) v (8) Ena Koike (Jpn), Jakub Filip (Cze) & Gabriele Vulpitta (Ita) v Federico Bondioli (Ita) & Federico Cina (Ita), (3) Sayaka Ishii (Jpn) & Ena Koike (Jpn) v Tatum Evans (USA) & Alanis Hamilton (USA)

Court 12

(4) Cooper Williams (USA) v (6) Iliyan Radulov (Bul), (5) Renata Jamrichova (Svk) v Mika Stojsavljevic (Gbr), (8) Ella McDonald (Gbr) & Luciana Moyano (Arg) v Alena Kovackova (Cze) & Laura Samsonova (Cze), (5) Hayu Kinoshita (Jpn) & Sara Saito (Jpn) v (2) Renata Jamrichova (Svk) & Federica Urgesi (Ita)

Court 18

(9) Dali Blanch (USA) v Kaylan Bigun (USA), (5) Yaroslav Demin (Rus) v (15) Tomasz Berkieta (Pol), (3) Alejandro Melero Kretzer (Spa) & Rodrigo Pacheco Mendez (Mex) v (6) Branko Djuric (Ser) & Arthur Gea (Fra), (1) Yaroslav Demin (Rus) & Cooper Williams (USA) v (7) Dali Blanch (USA) & Roy Horovitz (USA)