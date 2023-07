Wimbledon 2023: Order of Play with Katie Boulter v Elena Rybakina plus Carlos Alcaraz in action

Take a look at the Order of Play for Day Six of the Wimbledon Championships on all courts at the All England Club.

(All times are BST, from 11am unless stated. Seeds in brackets)

Centre Court - 1.30pm start

(1) Carlos Alcaraz (Spa) v (25) Nicolas Jarry (Chi), (6) Ons Jabeur (Tun) v Bianca Andreescu (Can), Katie Boulter (Gbr) v (3) Elena Rybakina (Kaz)

Court 1 - 1pm start

(3) Daniil Medvedev (Rus) v Marton Fucsovics (Hun), Anna Blinkova (Rus) v (2) Aryna Sabalenka (Blr), (19) Alexander Zverev (Ger) v Matteo Berrettini (Ita)

Court 2

Natalija Stevanovic (Ser) v (9) Petra Kvitova (Cze), Laslo Djere (Ser) v (5) Stefanos Tsitsipas (Gre), (10) Frances Tiafoe (USA) v (21) Grigor Dimitrov (Bul)

Court 3

(13) Beatriz Haddad Maia (Bra) v Sorana Cirstea (Rom), (31) Alejandro Davidovich Fokina (Spa) v (6) Holger Vitus Nodskov Rune (Den), (22) Anastasia Potapova (Rus) v Mirra Andreeva (Rus)

Court 5

Danielle Collins (USA) & Alison Riske-Amritraj (USA) v Ana Bogdan (Rom) & Jaqueline Adina Cristian (Rom), (3) Storm Hunter (Aus) & Elise Mertens (Bel) v Irina-Camelia Begu (Rom) & Anhelina Kalinina (Ukr), (4) Wesley Koolhof (Ned) & Leylah Fernandez (Can) v Fabrice Martin (Fra) & Hao-Ching Chan (Tpe)

Court 6

Sebastian Baez (Arg) & Guido Pella (Arg) v Nathaniel Lammons (USA) & Jack Withrow (USA), Fang-Hsien Wu (Tpe) & Lin Zhu (Chn) v Kateryna Baindl (Ukr) & Daria Saville (Aus), Michael Venus (Nzl) & Bianca Vanessa Andreescu (Can) v Marcelo Arevalo (Esa) & Marta Kostyuk (Ukr)

Court 7

(5) Santiago Gonzalez (Mex) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) v Victor Vlad Cornea (Rom) & Dusan Lajovic (Ser), Lauren Davis (USA) & Rosalie Van Der Hoek (Ned) v Timea Babos (Hun) & Kirsten Flipkens (Bel), Yuki Bhambri (Ind) & Saketh Myneni (Ind) v Alejandro Davidovich Fokina (Spa) & Adrian Mannarino (Fra)

Court 8

Viktoria Hruncakova (Slo) & Tereza Mihalikova (Svk) v Harriet Dart (Gbr) & Heather Watson (Gbr), Su-Wei Hsieh (Tpe) & Barbora Zahlavova Strycova (Cze) v Ekaterina Alexandrova (Rus) & Zhaoxuan Yang (Chn), Linda Noskova (Cze) & Xiyu

Wang (Chn) v Marie Bouzkova (Cze) & Sara Sorribes Tormo (Spa), Matwe Middelkoop (Ned) & Aldila Sutjiadi (Ina) v Santiago Gonzalez (Mex) & Barbora Zahlavova Strycova (Cze)

Court 12

Jiri Lehecka (Cze) v (16) Tommy Paul (USA), Marta Kostyuk (Ukr) v (25) Madison Keys (USA), Liam Broady (Gbr) & Jonny O'Mara (Gbr) v Francisco Cabral (Por) & Rafael Matos (Bra), Jamie Murray (Gbr) & Taylor Townsend (USA) v (3) Jan Zielinski (Pol) & Nicole Melichar (USA), Christopher Eubanks (USA) & JJ Wolf (USA) v Sadio Doumbia (Fra) & Fabien Reboul (Fra)

Court 14

Ulrikke Eikeri (Nor) & Alexandra Panova (Rus) v Oksana Kalashnikova (Geo) & Iryna Shymanovich (Blr), Sara Errani (Ita) & Julia Grabher (Aut) v Miriam Kolodziejova (Cze) & Marketa Vondrousova (Cze), (5) Desirae Krawczyk

(USA) & Demi Schuurs (Ned) v Anna Bondar (Hun) & Greet Minnen (Bel), Hugo Nys (Mon) & Laura Siegemund (Ger) v (5) Matthew Ebden (Aus) & Ellen Perez (Aus), Tallon Griekspoor (Ned) & Bart Stevens (Ned) v Simone Bolelli (Ita) & Andrea Vavassori (Ita)

Court 15

Roberto Carballes Baena (Spa) & Daniel Elahi Galan (Col) v William Blumberg (USA) & Casper Ruud (Nor), Laura Siegemund (Ger) & Vera Zvonareva (Rus) v Tereza Martincova (Cze) & Donna Vekic (Cro), Ashlyn Krueger (USA) & Catherine McNally (USA) v Caroline Garcia (Fra) & Luisa Stefani (Bra)

Court 16

N.Sriram Balaji (Ind) & Jeevan Nedunchezhiyan (Ind) v (2) Ivan Dodig (Cro) & Austin Krajicek (USA), Magda Linette (Pol) & Bernarda Pera (USA) v Tatjana Maria (Ger) & Katarzyna Piter (Pol), (13) Miyu Kato (Jpn) & Aldila Sutjiadi (Ina) v Yana Sizikova (Rus) & Kimberley Zimmermann (Bel)

Court 17

Anastasia Detiuc (Mol) & Andrea Gamiz (Ven) v Freya Christie (Gbr) & Ali Collins (Gbr), Kamilla Rakhimova (Rus) & Aliaksandra Sasnovich (Blr) v (2) Coco Gauff (USA) & Jessica Pegula (USA), (1) Austin Krajicek (USA) & Jessica Pegula

(USA) v Nicolas Mahut (Fra) & Anna Danilina (Kaz), (6) Rohan Bopanna (Ind) & Gabriela Dabrowski (Can) v Ivan Dodig (Cro) & Latisha Chan (Tpe), Max Purcell (Aus) & Jordan Thompson (Aus) v (14) Maximo Gonzalez (Arg) & Andres Molteni (Arg)

Court 18

Dalma Galfi (Hun) v (21) Ekaterina Alexandrova (Rus), Christopher Eubanks (USA) v Christopher O'Connell (Aus), (14) Victoria Azarenka (Blr) & Beatriz Haddad Maia (Bra) v Cristina Bucsa (Spa) & Makoto Ninomiya (Jpn), Robert

Galloway (USA) & Lloyd George Harris (Rsa) v Marcos Giron (USA) & Botic Van de Zandschulp (Ned), Nathaniel Lammons (USA) & Giuliana Olmos (Mex) v Joe Salisbury (Gbr) & Heather Watson (Gbr)