Wimbledon 2023: Order of Play with Novak Djokovic, Iga Swiatek and Andrey Rublev in action

Take a look at the Order of Play for Day Seven of the Wimbledon Championships on all courts at the All England Club.

(All times are BST, from 11am unless stated. Seeds in brackets)

Centre Court - 1.30pm start

(7) Andrey Rublev (Rus) v Alexander Bublik (Kaz), (1) Iga Swiatek (Pol) v (14) Belinda Bencic (Swi), (17) Hubert Hurkacz (Pol) v (2) Novak Djokovic (Ser)

Court 1 - 1pm start

(4) Jessica Pegula (USA) v Lesia Tsurenko (Ukr), (8) Jannik Sinner (Ita) v Daniel Elahi Galan (Col), (19) Victoria Azarenka (Blr) v Elina Svitolina (Ukr)

Outside courts

Court 2

Marketa Vondrousova (Cze) v (32) Marie Bouzkova (Cze), (10) Frances Tiafoe (USA) v (21) Grigor Dimitrov (Bul), Roman Safiullin (Rus) v (26) Denis Shapovalov (Can)

Court 3

Petros Tsitsipas (Gre) & Stefanos Tsitsipas (Gre) v Arthur Fils (Fra) & Luca Van Assche (Fra), (22) Anastasia Potapova (Rus) v Mirra Andreeva (Rus), Michael Venus (Nzl) & Bianca Vanessa Andreescu (Can) v Marcelo Arevalo (Esa) & Marta Kostyuk (Ukr), Anastasia Detiuc (Cze) & Andrea Gamiz (Ven) v (2) Cori Gauff (USA) & Jessica Pegula (USA)

Court 5

(7) Marcelo Arevalo (Esa) & Jean-Julien Rojer (Ned) v Nathaniel Lammons (USA) & Jack Withrow (USA), (3) Storm Hunter (Aus) & Elise Mertens (Bel) v Irina-Camelia Begu (Rom) & Anhelina Kalinina (Ukr), Linda Noskova (Cze) & Xiyu Wang (Chn) v Marie Bouzkova (Cze) & Sara Sorribes Tormo (Spa)

Court 6

Christopher Eubanks (USA) & Jeffrey John Wolf (USA) v Sadio Doumbia (Fra) & Fabien Reboul (Fra), Fang-Hsien Wu (Tpe) & Lin Zhu (Chn) v Kateryna Baindl (Ukr) & Daria Saville (Aus), Tallon Griekspoor (Ned) & Bart Stevens (Ned) v Simone Bolelli (Ita) & Andrea Vavassori (Ita)

Court 7 - 12.30pm start

Lauren Davis (USA) & Rosalie Van Der Hoek (Ned) v Timea Babos (Hun) & Kirsten Flipkens (Bel)

Court 8

Max Purcell (Aus) & Jordan Thompson (Aus) v (14) Maximo Gonzalez (Arg) & Andres Molteni (Arg), Nathaniel Lammons (USA) & Giuliana Olmos (Mex) v Joe Salisbury (Gbr) & Heather Watson (Gbr)

Court 12

(13) Jamie Murray (Gbr) & Michael Venus (Nzl) v Alexander Erler (Aut) & Lucas Miedler (Aut), Liam Broady (Gbr) & Jonny O'Mara (Gbr) v Francisco Cabral (Por) & Rafael Matos (Bra), Jamie Murray (Gbr) & Taylor Townsend (USA) v (3) Jan Zielinski (Pol) & Nicole Melichar (USA), Alex De Minaur (Aus) & Katie Boulter (Gbr) v Joran Vliegen (Bel) & Yi Fan Xu (Chn)

Court 14

(11) Lloyd Glasspool (Gbr) & Nicolas Mahut (Fra) v David Pel (Ned) & Reese Stalder (USA), Hugo Nys (Mon) & Laura Siegemund (Ger) v (5) Matthew Ebden (Aus) & Ellen Perez (Aus)

Court 15

Matwe Middelkoop (Ned) & Aldila Sutjiadi (Ina) v Santiago Gonzalez (Mex) & Barbora Zahlavova Strycova (Cze), (4) Wesley Koolhof (Ned) & Leylah Annie Fernandez (Can) v Fabrice Martin (Fra) & Hao-Ching Chan (Tpe)

Court 16

Robert Galloway (USA) & Lloyd George Harris (Rsa) v Marcos Giron (USA) & Botic Van de Zandschulp (Ned), (9) Lidziya Marozava (Blr) & Ingrid Martins (Bra) v Ana Bogdan (Rom) & Jaqueline Adina Cristian (Rom), Andres Molteni (Arg) & Yana Sizikova (Rus) v Nicolas Mahut (Fra) & Anna Danilina (Kaz)

Court 17

Naiktha Bains (Gbr) & Maia Lumsden (Gbr) v Magda Linette (Pol) & Bernarda Pera (USA), (6) Rohan Bopanna (Ind) & Gabriela Dabrowski (Can) v Ivan Dodig (Cro) & Latisha Chan (Tpe), Yuki Bhambri (Ind) & Saketh Myneni (Ind) v Alejandro Davidovich Fokina (Spa) & Adrian Mannarino (Fra), Nikola Mektic (Cro) & Bernarda Pera (USA) v (7) Mate Pavic (Cro) & Lyudmyla Kichenok (Ukr)

Court 18

(6) Leylah Annie Fernandez (Can) & Taylor Townsend (USA) v Caroline Garcia (Fra) & Luisa Stefani (Bra), Laslo Djere (Ser) & Christopher O'Connell (Aus) v (12) Sander Gille (Bel) & Joran Vliegen (Bel)