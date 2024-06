Take a look at the Order of Play for Day One of the Wimbledon Championships on all courts at the All England Club.

(All times are BST, from 11am unless stated. Seeds in brackets, Brits in Bold)

Centre Court - 1.30pm start

Carlos Alcaraz (3) vs Mark Lajal

Ekaterina Alexandrova (22) vs Emma Raducanu

Caroline Dolehide vs Coco Gauff (2)

Court One - 1pm

Aleksandar Kovacevic vs Daniil Medvedev (5)

Emina Bektas vs Aryna Sabalenka (3)

Jannik Sinner (1) vs Yannick Hanfmann

Court 2

Grigor Dimitrov (10) vs Dusan Lajovic

Stan Wawrinka vs Charles Broom

Naomi Osaka vs Diane Parry

Victoria Azarenka (16) vs Sloane Stephens

Court 3

Alex Bolt vs Casper Ruud (8)

Jasmine Paolini (7) vs Sara Sorribes Tormo

Martina Trevisan vs Madison Keys (12)

Tommy Paul (12) vs Pedro Martinez

Court 12

McCartney Kessler vs Maria Sakkari (9)

Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics

Botic van de Zandschulp vs Liam Broady

Brenda Fruhvirtova vs Mirra Andreeva (24)

Court 18

Greet Minnen vs Heather Watson

Gael Monfils vs Adrian Mannarino (22)

Qinwen Zheng (8) vs Lulu Sun

Mattia Bellucci vs Ben Shelton (14)

Court 4

Dayana Yastremska (28) vs Nadia Podoroska

Marta Kostyuk (18) vs Rebecca Sramkova

Zizou Bergs vs Arthur Cazaux

Sara Errani vs Linda Noskova (26)

Court 5

Lesia Tsurenko vs Varvara Gracheva

Zhizhen Zhang (32) vs Maxime Janvier

Anna Karolina Schmiedlova vs Yafan Wang

Mariano Navone (31) vs Lorenzo Sonego

Court 6

Cristian Garin vs Juncheng Shang

Alexandre Muller vs Hugo Gaston

Donna Vekic vs Xiyu Wang

Court 7

Borna Coric vs Felipe Meligeni Alves

Arantxa Rus vs Yue Yuan

Aleksandar Vukic vs Sebastian Ofner

Court 8

Jan-Lennard Struff vs Fabian Marozsan

Nao Hibino vs Elise Mertens

Eva Lys vs Clara Burel

Roberto Bautista Agut vs Maximilian Marterer

Court 9

Irina-Camelia Begu vs Lin Zhu

Olga Danilovic vs Anca Todoni

Lloyd Harris vs Alex Michelsen

Otto Virtanen vs Max Purcell

Court 10

Pavel Kotov vs Jordan Thompson

Daria Saville vs Peyton Stearns

Alison Van Uytvanck vs Yuliia Starodubtseva

Sumit Nagal vs Miomir Kecmanovic

Court 14

Nicolas Jarry (19) vs Denis Shapovalov

Daria Kasatkina (14) vs Shuai Zhang

Karolina Pliskova vs Diana Shnaider

Pablo Carreno Busta vs Tallon Griekspoor (27)

Court 15

Matteo Arnaldi vs Frances Tiafoe (29)

Alexander Shevchenko vs Ugo Humbert (16)

Sorana Cirstea (29) vs Sonay Kartal

Bianca Andreescu vs Jaqueline Cristian

Court 16

Dominik Koepfer vs Fabio Fognini

Daniel Altmaier vs Arthur Fery

Tamara Korpatsch vs Lily Miyazaki

Not before 5:30pm

Qiang Wang vs Emma Navarro (19)

Court 17

Taylor Townsend vs Anastasia Pavlyuchenkova

Sebastian Baez (18) vs Brandon Nakashima

Jakub Mensik vs Alexander Bublik (23)

Not before 5:30pm