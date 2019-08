US Open: Order of Play

Arthur Ashe Stadium, the main court of the US Open at Flushing Meadows, in 2015

Order of Play for Day One at the US Open in New York - the final Grand Slam of the 2019.

(All times local, -5 hours from BST)

Arthur Ashe Stadium

From 12pm:

Zarina Diyas (Kaz) v (2) Ashleigh Barty (Aus)

(1) Novak Djokovic (Ser) v Roberto Carballes Baena (Spa),

From 7pm:

(8) Serena Williams (USA) v Maria Sharapova (Rus)

(3) Roger Federer (Swi) v Sumit Nagal (Ind)

Louis Armstrong Stadium

From 11am:

Tereza Martincova (Cze) v (3) Karolina Pliskova (Cze)

Prajnesh Gunneswaran (Ind) v (5) Daniil Medvedev (Rus)

Saisai Zheng (Chn) v Venus Williams (USA),

From 7pm:

(23) Stan Wawrinka (Swi) v Jannik Sinner (Ita)

Misaki Doi (Jpn) v (10) Madison Keys (USA)

Grandstand

From 11am:

Marco Trungelliti (Arg) v (7) Kei Nishikori (Jpn),

(14) Angelique Kerber (Ger) v Kristina Mladenovic (Fra)

Zachary Svajda (USA) v (16) Kevin Anderson (Rsa)

(20) Sofia Kenin (USA) v Coco Vandeweghe (USA)

Court 4

From 11am:

(22) Petra Martic (Cro) v Tamara Zidansek (Slo)

Monica Niculescu (Rom) v (32) Dayana Yastremska (Ukr)

Corentin Moutet (Fra) v (15) David Goffin (Bel)

Yoshihito Nishioka (Jpn) v Marcos Giron (USA)

Court 5

From 11am:

Eugenie Bouchard (Can) v (12) Anastasija Sevastova (Lat)

Ekaterina Alexandrova (Rus) v Samantha Stosur (Aus)

Sam Querrey (USA) v Juan Ignacio Londero (Arg)

Nicolas Jarry (Chi) v (21) Milos Raonic (Can)

Court 6

From 11am:

Marton Fucsovics (Hun) v (17) Nikoloz Basilashvili (Geo)

Ivana Jorovic (Ser) v Iga Swiatek (Pol)

Shuai Peng (Chn) v Varvara Lepchenko (USA)

(19) Guido Pella (Arg) v Pablo Carreno-Busta (Spa)

Court 7

From 11am:

(31) Christian Garin (Chi) v Christopher Eubanks (USA)

Elena Rybakina (Kaz) v Karolina Muchova (Cze)

(12) Borna Coric (Cro) v Evgeny Donskoy (Rus)

Catherine McNally (USA) v Timea Bacsinszky (Swi)

Court 8

From 11am:

Monica Puig (Pur) v Rebecca Peterson (Swe)

Pierre-Hugues Herbert (Fra) v Alex De Minaur (Aus)

Dominik Koepfer (Ger) v Jaume Munar (Spa)

Court 9

From 11am:

Mariam Bolkvadze (Geo) v Bernarda Pera (USA)

Jana Cepelova (Svk) v (29) Su-Wei Hsieh (Tpe)

Philipp Kohlschreiber (Ger) v (25) Lucas Pouille (Fra),

Ricardas Berankis (Lit) v Jiri Vesely (Cze)

Court 10

From 11am:

(27) Caroline Garcia (Fra) v Ons Jabeur (Tun)

Adrian Mannarino (Fra) v Daniel Evans (Gbr)

Gregoire Barrere (Fra) v Cameron Norrie (Gbr)

Caroline Dolehide (USA) v (18) Qiang Wang (Chn)

Court 11

From 11am:

Thiago Moura Monteiro (Bra) v Bradley Klahn (USA)

Lauren Davis (USA) v Johanna Larsson (Swe)

Andreas Seppi (Ita) v Grigor Dimitrov (Bul)

Magdalena Frech (Pol) v Laura Siegemund (Ger)

Court 12

From 11am:

Denis Kudla (USA) v Janko Tipsarevic (Ser)

Aliaksandra Sasnovich (Blr) v Jennifer Brady (USA)

(30) Maria Sakkari (Gre) v Camila Giorgi (Ita)

Jack Sock (USA) v Pablo Cuevas (Uru)

Court 13

From 11am:

Tomas Berdych (Cze) v Jenson Brooksby (USA)

Soon Woo Kwon (Kor) v Hugo Dellien (Bol)

Viktorija Golubic (Swi) v (33) Shuai Zhang (Chn)

Lin Zhu (Chn) v Xin Yu Wang (Chn)

Court 14

From 11am:

Ana Bogdan (Rom) v Harriet Dart (Gbr)

Margarita Gasparyan (Rus) v Priscilla Hon (Aus)

Laslo Djere (Ser) v Miomir Kecmanovic (Ser)

Hubert Hurkacz (Pol) v Jeremy Chardy (Fra)

Court 15

From 11am:

Steve Darcis (Bel) v (27) Dusan Lajovic (Ser)

Fiona Ferro (Fra) v Daria Gavrilova (Aus)

Viktoria Kuzmova (Svk) v Alison Van Uytvanck (Bel)

Elliot Benchetrit (Fra) v Damir Dzumhur (Bih)

Court 17

From 11am:

(16) Johanna Konta (Gbr) v Daria Kasatkina (Rus)

(11) Fabio Fognini (Ita) v Reilly Opelka (USA)

(5) Elina Svitolina (Ukr) v Whitney Osuigwe (USA)

(26) Taylor Fritz (USA) v Feliciano Lopez (Spa)

We will have the US Open covered via our website skysports.com/tennis. On the move? Head to our app for mobile devices and iPad, or follow our Twitter account @SkySportsTennis to join in the conversation.