US Open: Carlos Alcaraz, Venus Williams in action later after Jack Draper and Cameron Norrie

The US Open continues on Monday with a bumper day of action including Britain's Jack Draper, Carlos Alcaraz, Venus Williams and teenage star Victoria Mboko; The US Open is live on Sky Sports Tennis and Sky Sports+, streaming service NOW and the Sky Sports app

Monday 25 August 2025 18:11, UK

British No 1 Jack Draper, Carlos Alcaraz, Venus Williams and teenage sensation Victoria Mboko headline a bumper second day at the US Open.

Draper has not played a singles match since his disappointing second round exit at Wimbledon in early July and will take on Argentine qualifier Federico Gomez on Louis Armstrong Stadium at around 1pm local time (6pm UK time) - live on Sky Sports.

Before that, Britain's Cameron Norrie will face American Sebastian Korda from 4pm and teenage sensation Mboko, who shocked the tennis world earlier this month by winning the Canadian Open takes on two-time Grand Slam champion Barbora Krejcikova in one of the matches of the first round, also at 4pm.

Brit Watch at the US Open


Raducanu vs Tjen (R2)

Boulter vs Kostyuk

Jones vs Lys

Kartal vs Haddad-Maia

Draper vs Gomez

Fearnley vs Bautista-Agut

Harris vs Auger-Aliassime

Norrie vs Korda

Later on, at around 8pm Elena Rybakina plays Julieta Pareja while the night session in New York sees seven-time singles Grand Slam champion Venus Williams face Karolina Muchova from midnight UK time before Carlos Alcaraz begins his US Open campaign against big serving Reilly Opelka.

Order of Play (all times UK - British players in bold)

Arthur Ashe Stadium

5pm

(6) Madison Keys vs Renata Zarazua

(17) Frances Tiafoe vs Yoshihito Nishioka

12am

Venus Williams vs (11) Karolina Muchova

Reilly Opelka vs (2) Carlos Alcaraz

Louis Armstrong Stadium

4pm

(22) Barbora Krejcikova vs Victoria Mboko

Federico Gomez vs (5) Jack Draper

12am

Sebastian Ofner vs (12) Casper Ruud

Alycia Parks vs (5) Mirra Andreeva

Grandstand

4pm

Petra Kvitova vs Diane Parry

Joao Fonseca vs Miomir Kecmanovic

Not before 8pm

Botic van De Zandschulp vs (11) Holger Rune

Anna Bondar vs (12) Elina Svitolina

Stadium 17

4pm

Cameron Norrie vs Sebastian Korda

(9) Elena Rybakina vs Julieta Pareja

(15) Daria Kasatkina vs Elena-Gabriela Ruse

(9) Karen Khachanov vs Nishesh Basavareddy

Court 5

4pm

Leolia Jeanjean vs Priscilla Hon

(19) Elise Mertens vs Alyssa Ahn

Francesco Passaro vs (24) Flavio Cobolli

Dino Prizmic vs (15) Andrey Rublev

Court 6

4pm

(30) Anastasia Pavlyuchenkova vs Dayana Yastremska

Kamilla Rakhimova vs Caroline Garcia

James Duckworth vs Tristan Boyer

Katie Volynets vs Zeynep Sonmez

Court 7

4pm

Sebastian Baez vs Lloyd Harris

Francisco Comesana vs (28) Alex Michelsen

Maria Sakkari vs Tatjana Maria

(28) Magdalena Frech vs Talia Gibson

Court 9

4pm

Yulia Putintseva vs Elisabetta Cocciaretto

Aliaksandra Sasnovich vs Iva Jovic

Jaume Munar vs Jaime Faria

Court 10

4pm

(22) Ugo Humbert vs Adam Walton

Mattia Bellucci vs Juncheng Shang

Elsa Jacquemot vs Marie Bouzkova

Court 11

4pm

Martin Damm vs Darwin Blanch

Taylor Townsend vs Antonia Ruzic

Jenson Brooksby vs Aleksandar Vukic

Darja Semenistaja vs Peyton Stearns

Court 12

4pm

(17) Liudmila Samsonova vs Yue Yuan

(29) Anna Kalinskaya vs Clervie Ngounoue

Jan-Lennard Struff vs Mackenzie McDonald

(31) Gabriel Diallo vs Damir Dzumhur

Court 13

4pm

Aleksandar Kovacevic vs Coleman Wong

Cristina Bucsa vs Claire Liu (USA)

Hugo Dellien vs Kamil Majchrzak

Court 15

4pm

Zizou Bergs vs Chun-Hsin Tseng

Daniel Elahi Galan vs Raphael Collignon

Ann Li vs Rebecca Sramkova

