US Open 2023: Women's Draw with Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Katie Boulter and Jodie Burrage all in action

Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Katie Boulter and Jodie Burrage are all in action at Flushing Meadows along with Caroline Wozniacki, Ons Jabeur and Elina Svitolina