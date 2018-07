Wimbledon 2018 Draw: Ladies' singles

The full draw for the Ladies' Singles event at Wimbledon, which is under way at the All England Club.

Fourth Round Draw

Su-Wei Hsieh (Tpe) v Dominika Cibulkova (Svk)

Jelena Ostapenko (Lat) (12) v Aliaksandra Sasnovich (Blr)

Alison Van Uytvanck (Bel) v Daria Kasatkina (Rus) (14)

Angelique Kerber (Ger) (11) v Belinda Bencic (Swi)

Karolina Pliskova (Cze) (7) v Kiki Bertens (Ned) (20)

Julia Goerges (Ger) (13) v Donna Vekic (Cro)

Serena Williams (USA) (25) v Evgeniya Rodina (Rus)

Camila Giorgi (Ita) v Ekaterina Makarova (Rus)

Third Round Draw

Su-Wei Hsieh (Tpe) bt Simona Halep (Rom) (1) 3-6 6-4 7-5

Dominika Cibulkova (Svk) bt Elise Mertens (Bel) (15) 6-2 6-2

Jelena Ostapenko (Lat) (12) bt Vitalia Diatchenko (Rus) 6-0 6-4

Aliaksandra Sasnovich (Blr) bt Daria Gavrilova (Aus) (26) 6-3 6-1

Alison Van Uytvanck (Bel) bt Anett Kontaveit (Est) (28) 6-2 6-3

Daria Kasatkina (Rus) (14) bt Ashleigh Barty (Aus) (17) 7-5 6-3

Angelique Kerber (Ger) (11) bt Naomi Osaka (Jpn) (18) 6-2 6-4

Belinda Bencic (Swi) bt Carla Suarez Navarro (Spa) (27) 6-1 7-6 (7-3)

Karolina Pliskova (Cze) (7) bt Mihaela Buzarnescu (Rom) (29) 3-6 7-6 (7-3) 6-1

Kiki Bertens (Ned) (20) bt Venus Williams (USA) (9) 6-2 6-7 (5-7) 8-6

Julia Goerges (Ger) (13) bt Barbora Zahlavova Strycova (Cze) (23) 7-6 (7-3) 3-6 10-8

Donna Vekic (Cro) bt Yanina Wickmayer (Bel) 7-6 (7-2) 6-1

Serena Williams (USA) (25) bt Kristina Mladenovic (Fra) 7-5 7-6 (7-2)

Evgeniya Rodina (Rus) bt Madison Keys (USA) (10) 7-5 5-7 6-4

Camila Giorgi (Ita) bt Katerina Siniakova (Cze) 3-6 7-6 (8-6) 6-2

Ekaterina Makarova (Rus) bt Lucie Safarova (Cze) 4-6 6-4 6-1

Second Round Draw

Simona Halep (Rom) (1) bt Saisai Zheng (Chn) 7-5 6-0

Su-Wei Hsieh (Tpe) bt Lara Arruabarrena (Spa) 6-3 6-3

Dominika Cibulkova (Svk) bt Johanna Konta (Gbr) (22) 6-3 6-4

Elise Mertens (Bel) (15) bt Sachia Vickery (USA) 6-1 6-3

Jelena Ostapenko (Lat) (12) bt Kirsten Flipkens (Bel) 6-1 6-3

Vitalia Diatchenko (Rus) bt Sofia Kenin (USA) 6-4 6-1

Daria Gavrilova (Aus) (26) bt Samantha Stosur (Aus) 6-4 6-1

Aliaksandra Sasnovich (Blr) bt Taylor Townsend (USA) 6-0 6-4

Alison Van Uytvanck (Bel) bt Garbine Muguruza (Spa) (3) 5-7 6-2 6-1

Anett Kontaveit (Est) (28) bt Jennifer Brady (USA) 6-2 7-6 (7-4)

Ashleigh Barty (Aus) (17) bt Eugenie Bouchard (Can) 6-4 7-5

Daria Kasatkina (Rus) (14) bt Yulia Putintseva (Kaz) 6-2 6-3

Angelique Kerber (Ger) (11) bt Claire Liu (USA) 3-6 6-2 6-4

Naomi Osaka (Jpn) (18) bt Katie Boulter (Gbr) 6-3 6-4

Carla Suarez Navarro (Spa) (27) bt Sara Sorribes Tormo (Spa) 6-4 6-1

Belinda Bencic (Swi) bt Alison Riske (USA) 1-6 7-6 6-2

Karolina Pliskova (Cze) (7) bt Victoria Azarenka (Blr) 6-3 6-3

Mihaela Buzarnescu (Rom) (29) bt Katie Swan (Gbr) 6-0 6-3

Kiki Bertens (Ned) (20) bt Anna Blinkova (Rus) 6-4 6-0

Venus Williams (USA) (9) bt Alexandra Dulgheru (Rom) 4-6 6-0 6-1

Julia Goerges (Ger) (13) bt Vera Lapko (Blr) 6-2 3-6 6-2

Barbora Zahlavova Strycova (Cze) (23) bt Lesia Tsurenko (Ukr) 6-1 6-4

Yanina Wickmayer (Bel) bt Andrea Petkovic (Ger) 6-4 6-3

Donna Vekic (Cro) bt Rebecca Peterson (Swe) 7-5 6-4

Kristina Mladenovic (Fra) bt Tatjana Maria (Ger) 6-2 6-2

Serena Williams (USA) (25) bt Viktoriya Tomova (Bul) 6-1 6-4

Evgeniya Rodina (Rus) bt Sorana Cirstea (Rom) 1-6 6-3 6-3

Madison Keys (USA) (10) bt Luksika Kumkhum (Tha) 6-4 6-3

Katerina Siniakova (Cze) bt Ons Jabeur (Tun) 5-7 6-4 7-7

Camila Giorgi (Ita) bt Madison Brengle (USA) 6-4 6-4

Lucie Safarova (Cze) bt Agnieszka Radwanska (Pol) (32) 7-5 6-4

Ekaterina Makarova (Rus) bt Caroline Wozniacki (Den) (2) 6-4 1-6 7-5

First Round Results

Simona Halep (Rom) (1) bt Kurumi Nara (Jpn)

Saisai Zheng (Chn) bt Qiang Wang (Chn)

Lara Arruabarrena (Spa) bt Anna Bogdan (Rom)

Su-Wei Hsieh (Tpe) bt Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) (30)

Johanna Konta (Gbr) (22) bt Natalia Vikhlyantseva (Rus)

Dominika Cibulkova (Svk) bt Alize Cornet (Fra)

Sachia Vickery (USA) bt Marketa Vondrousova (Cze)

Elise Mertens (Bel) (15) bt Danielle Collins (USA)

Jelena Ostapenko (Lat) (12) bt Katy Dunne (Gbr)

Kirsten Flipkens (Bel) bt Heather Watson (Gbr)

Sofia Kenin (USA) bt Maria Sakkari (Gre)

Vitalia Diatchenko (Rus) bt Maria Sharapova (Rus) (24)

Daria Gavrilova (Aus) (26) bt Zarina Diyas (Kaz)

Samantha Stosur (Aus) bt Shuai Peng (Chn)

Taylor Townsend (USA) bt Pauline Parmentier (Fra)

Aliaksandra Sasnovich (Blr) bt Petra Kvitova (Cze) (8

Garbine Muguruza (Spa) (3) bt Naomi Broady (Gbr)

Alison Van Uytvanck (Bel) bt Polona Hercog (Slo)

Jennifer Brady (USA) bt Kateryna Kozlova (Ukr)

Anett Kontaveit (Est) (28) bt Denisa Allertova (Cze)

Ashleigh Barty (Aus) (17) bt Stefanie Voegele (Swi)

Eugenie Bouchard (Can) bt Gabriella Taylor (Gbr)

Yulia Putintseva (Kaz) bt Magda Linette (Pol) 3-6 6-3 10-8

Daria Kasatkina (Rus) (14) bt Jana Fett (Cro)

Angelique Kerber (Ger) (11) bt Vera Zvonareva (Rus)

Claire Liu (USA) bt Ana Konjuh (Cro)

Katie Boulter (Gbr) bt Veronica Cepede Royg (Par)

Naomi Osaka (Jpn) (18) bt Monica Niculescu (Rom)

Carla Suarez Navarro (Spa) (27) bt Carina Witthoeft (Ger)

Sara Sorribes Tormo (Spa) bt Kaia Kanepi (Est)

Alison Riske (USA) bt Mariana Duque Marino (Col)

Belinda Bencic (Swi) bt Caroline Garcia (Fra) (6)

Karolina Pliskova (Cze) (7) bt Harriet Dart (Gbr)

Victoria Azarenka (Blr) bt Ekaterina Alexandrova (Rus)

Katie Swan (Gbr) bt Irina-Camelia Begu (Rom)

Mihaela Buzarnescu (Rom) (29) bt Aryna Sabalenka (Blr)

Kiki Bertens (Ned) (20) bt Barbora Stefkova (Cze)

Anna Blinkova (Rus) bt Yafan Wang (Chn)

Alexandra Dulgheru (Rom) bt Kristyna Pliskova (Cze)

Venus Williams (USA) (9) bt Johanna Larsson (Swe)

Julia Goerges (Ger) (13) bt Monica Puig (Pur)

Vera Lapko (Blr) bt Christina McHale (USA)

Lesia Tsurenko (Ukr) bt Timea Babos (Hun)

Barbora Zahlavova Strycova (Cze) (23) bt Svetlana Kuznetsova (Rus)

Andrea Petkovic (Ger) bt Shuai Zhang (Chn) (31)

Yanina Wickmayer (Bel) bt Mona Barthel (Ger)

Rebecca Peterson (Swe) bt Viktoria Kuzmova (Svk)

Donna Vekic (Cro) bt Sloane Stephens (USA) (4)

Tatjana Maria (Ger) bt Elina Svitolina (Ukr) (5)

Kristina Mladenovic (Fra) bt Anna Karolina Schmiedlova (Svk)

Viktoriya Tomova (Bul) bt Tereza Smitkova (Cze)

Serena Williams (USA) (25) bt Arantxa Rus (Ned)

Sorana Cirstea (Rom) bt Magdalena Rybarikova (Svk) (19)

Evgeniya Rodina (Rus) bt Antonia Lottner (Ger)

Luksika Kumkhum (Tha) bt Bernarda Pera (USA)

Madison Keys (USA) (10) bt Ajla Tomljanovic (Aus)

Katerina Siniakova (Cze) bt Coco Vandeweghe (USA) (16)

Ons Jabeur (Tun) bt Viktorija Golubic (Swi)

Madison Brengle (USA) bt Aleksandra Krunic (Ser)

Camila Giorgi (Ita) bt Anastasija Sevastova (Lat) (21)

Agnieszka Radwanska (Pol) (32) bt Elena Gabriela Ruse (Rom)

Lucie Safarova (Cze) bt Kateryna Bondarenko (Ukr)

Ekaterina Makarova (Rus) bt Petra Martic (Cro)

Caroline Wozniacki (Den) (2) bt Varvara Lepchenko (USA)

