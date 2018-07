Wimbledon 2018 Draw: Men's singles

Roger Federer will defend his Wimbledon title this year

The full draw for the Men's Singles event at Wimbledon, which is under way at the All England Club.

Fourth Round Draw

Roger Federer (Swi) (1) v Adrian Mannarino (Fra) (22)

Gael Monfils (Fra) v Kevin Anderson (Rsa) (8)

Mackenzie McDonald (USA) v Milos Raonic (Can) (13)

John Isner (USA) (9) v Stefanos Tsitsipas (Gre) (31)

Karen Khachanov (Rus) v Novak Djokovic (Ser) (12)

Nick Kyrgios (Aus) (15) or Kei Nishikori (Jpn) (24) v Ernests Gulbis (Lat)

Juan Martin Del Potro (Arg) (5) v Gilles Simon (Fra)

Jiri Vesely (Cze) v Rafael Nadal (Spa) (2)

Third Round Draw

Roger Federer (Swi) (1) bt Jan-Lennard Struff (Ger) 6-3 7-5 6-2

Adrian Mannarino (Fra) (22) bt Daniil Medvedev (Rus) 6-4 6-3 4-6 5-7 6-3

Gael Monfils (Fra) bt Sam Querrey (USA) (11) 5-7 6-4 6-4 6-2

Kevin Anderson (Rsa) (8) bt Philipp Kohlschreiber (Ger) (25) 6-3 7-5 7-5

Mackenzie McDonald (USA) bt Guido Pella (Arg) 6-4 6-4 7-6 (8-6)

Milos Raonic (Can) (13) bt Dennis Novak (Aut) 7-6 (7-5) 4-6 7-5 6-2

John Isner (USA) (9) bt Radu Albot (Mol) 6-3 6-3 6-4

Stefanos Tsitsipas (Gre) (31) bt Thomas Fabbiano (Ita) 6-2 6-1 6-4

Karen Khachanov (Rus) bt Frances Tiafoe (USA) 4-6 4-6 7-6 (7-3) 6-2 6-1

Novak Djokovic (Ser) (12) bt Kyle Edmund (Gbr) (21) 4-6 6-3 6-2 6-4

Nick Kyrgios (Aus) (15) v Kei Nishikori (Jpn) (24)

Ernests Gulbis (Lat) bt Alexander Zverev (Ger) (4) 7-6 (7-2) 4-6 5-7 6-3 6-0

Juan Martin Del Potro (Arg) (5) bt Benoit Paire (Fra) 6-4 7-6 (7-4) 6-3

Gilles Simon (Fra) bt Matthew Ebden (Aus) 6-1 6-7 (3-7) 6-3 7-6 (7-2)

Jiri Vesely (Cze) bt Fabio Fognini (Ita) (19) 7-6 (7-4) 3-6 6-3 6-2

Rafael Nadal (Spa) (2) bt Alex De Minaur (Aus) 6-1 6-2 6-4

Second Round Draw

Roger Federer (Swi) (1) bt Lukas Lacko (Svk) 6-4 6-4 6-1

Jan-Lennard Struff (Ger) bt Ivo Karlovic (Cro) 6-7 (5-7) 3-6 7-6 (7-4) 7-6 (7-4) 13-11

Adrian Mannarino (Fra) (22) bt Ryan Harrison (USA) 7-5 7-5 7-6 (7-4)

Daniil Medvedev (Rus) bt Guillermo Garcia-Lopez (Spa) 6-3 6-4 6-2

Sam Querrey (USA) (11) bt Sergiy Stakhovsky (Ukr) 7-6 (7-4) 6-3 6-3

Gael Monfils (Fra) bt Paolo Lorenzi (Ita) 3-6 6-3 7-6 (7-5) 7-6 (7-3)

Philipp Kohlschreiber (Ger) (25) bt Gilles Muller (Lux) 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) 7-6 (7-3)

Kevin Anderson (Rsa) (8) bt Andreas Seppi (Ita) 6-3 6-7 (5-7) 6-3 6-4

Guido Pella (Arg) bt Marin Cilic (Cro) (3) 3-6 1-6 6-4 7-6 (7-3) 7-5

Mackenzie McDonald (USA) bt Nicolas Jarry (Chi) 7-6 5-7 3-6 6-2 11-9

Dennis Novak (Aut) bt Lucas Pouille (Fra) (17) 6-4 6-2 6-7 (8-10) 3-6 6-2

Milos Raonic (Can) (13) bt John Millman (Aus) 7-6 (7-4) 7-6 (7-4) 7-6 (7-4)

John Isner (USA) (9) bt Ruben Bemelmans (Bel) 6-1 6-4 6-7 (3-7) 6-7 (6-8) 7-5

Radu Albot (Mol) bt Aljaz Bedene (Slo) 6-2 4-6 7-6 5-7 6-3

Stefanos Tsitsipas (Gre) (31) bt Jared Donaldson (USA) 6-3 6-2 3-6 4-6 6-3

Thomas Fabbiano (Ita) bt Stan Wawrinka (Swi) 7-6 (9-7) 6-3 7-6 (8-6)

Karen Khachanov (Rus) bt Marcos Baghdatis (Cyp) 6-3 6-4 3-6 6-7 (4-7) 7-5

Frances Tiafoe (USA) bt Julien Benneteau (Fra) 4-6 6-3 6-4 6-2

Kyle Edmund (Gbr) (21) bt Bradley Klahn (USA) 6-4 7-6 (7-0) 6-2

Novak Djokovic (Ser) (12) bt Horacio Zeballos (Arg) 6-1 6-2 6-3

Nick Kyrgios (Aus) (15) bt Robin Haase (Ned) 6-3 6-4 7-5

Kei Nishikori (Jpn) (24) bt Bernard Tomic (Aus) 2-6 6-3 7-6 (9-7) 7-5

Ernests Gulbis (Lat) bt Damir Dzumhur (Bih) (27) 2-6 6-4 6-3 1-6 6-3

Alexander Zverev (Ger) (4) bt Taylor Fritz (USA) 6-4 5-7 6-7 (0-7) 6-1 6-2

Juan Martin Del Potro (Arg) (5) bt Feliciano Lopez (Spa) 6-4 6-1 6-2

Benoit Paire (Fra) bt Denis Shapovalov (Can) (26) 0-6 6-2 6-4 7-6 (7-3)

Gilles Simon (Fra) bt Matteo Berrettini (Ita) 6-3 7-6 (7-4) 6-2

Matthew Ebden (Aus) bt Stephane Robert (Fra) 6-3 7-6 4-6 6-1

Jiri Vesely (Cze) bt Diego Schwartzman (Arg) (14) 6-3 6-4 7-6 (7-3)

Fabio Fognini (Ita) (19) bt Simone Bolelli (Ita) 6-3 6-4 6-1

Alex De Minaur (Aus) bt Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6-2 6-7 (8-10) 7-5 6-3

Rafael Nadal (Spa) (2) bt Mikhail Kukushkin (Kaz) 6-4 6-3 6-4

First Round Results

Roger Federer (Swi) (1) bt Dusan Lajovic (Ser)

Lukas Lacko (Svk) bt Benjamin Bonzi (Fra)

Ivo Karlovic (Cro) bt Mikhail Youzhny (Rus)

Jan-Lennard Struff (Ger) bt Leonardo Mayer (Arg) (32)

Adrian Mannarino (Fra) (22) bt Christian Garin (Chi)

Ryan Harrison (USA) bt Roberto Carballes Baena (Spa)

Guillermo Garcia-Lopez (Spa) bt Gastao Elias (Por)

Daniil Medvedev (Rus) bt Borna Coric (Cro) (16)

Sam Querrey (USA) (11) bt Jordan Thompson (Aus)

Sergiy Stakhovsky (Ukr) bt Joao Sousa (Por)

Paolo Lorenzi (Ita) bt Laslo Djere (Ser)

Gael Monfils (Fra) bt Richard Gasquet (Fra) (23)

Philipp Kohlschreiber (Ger) (25) bt Evgeny Donskoy (Rus)

Gilles Muller (Lux) bt Michael Mmoh (USA)

Andreas Seppi (Ita) bt John-Patrick Smith (Aus)

Kevin Anderson (Rsa) (8) bt Norbert Gombos (Svk)

Marin Cilic (Cro) (3) bt Yoshihito Nishioka (Jpn)

Guido Pella (Arg) bt Jason Kubler (Aus)

MacKenzie McDonald (USA) bt Ricardas Berankis (Lit)

Nicolas Jarry (Chi) bt Filip Krajinovic (Ser) (28)

Lucas Pouille (Fra) (17) bt Denis Kudla (USA)

Dennis Novak (Aut) bt Peter Polansky (Can)

John Millman (Aus) bt Stefano Travaglia (Ita)

Milos Raonic (Can) (13) bt Liam Broady (Gbr)

John Isner (USA) (9) bt Yannick Maden (Ger)

Ruben Bemelmans (Bel) bt Steve Johnson (USA)

Aljaz Bedene (Slo) bt Cameron Norrie (Gbr)

Radu Albot (Mol) bt Pablo Carreno-Busta (Spa) (20)

Stefanos Tsitsipas (Gre) (31) bt Gregoire Barrere (Fra)

Jared Donaldson (USA) bt Malek Jaziri (Tun)

Thomas Fabbiano (Ita) bt Yuki Bhambri (Ind)

Stan Wawrinka (Swi) bt Grigor Dimitrov (Bul) (6)

Marcos Baghdatis (Cyp) bt Dominic Thiem (Aut) (7)

Karen Khachanov (Rus) bt David Ferrer (Spa)

Julien Benneteau (Fra) bt Marton Fucsovics (Hun)

Frances Tiafoe (USA) bt Fernando Verdasco (Spa) (30)

Kyle Edmund (Gbr) (21) bt Alex Bolt (Aus) 6-2 6-3 7-5

Bradley Klahn (USA) bt Yuichi Sugita (Jpn)

Horacio Zeballos (Arg) bt Guido Andreozzi (Arg)

Novak Djokovic (Ser) (12) bt Tennys Sandgren (USA)

Nick Kyrgios (Aus) (15) bt Denis Istomin (Uzb)

Robin Haase (Ned) bt Marius Copil (Rom)

Bernard Tomic (Aus) bt Hubert Hurkacz (Pol)

Kei Nishikori (Jpn) (24) bt Christian Harrison (USA)

Damir Dzumhur (Bih) (27) bt Maximilian Marterer (Ger)

Ernests Gulbis (Lat) bt Jay Clarke (Gbr)

Taylor Fritz (USA) bt Lorenzo Sonego (Ita)

Alexander Zverev (Ger) (4) bt James Duckworth (Aus)

Juan Martin Del Potro (Arg) (5) bt Peter Gojowczyk (Ger)

Feliciano Lopez (Spa) bt Federico Delbonis (Arg)

Benoit Paire (Fra) bt Jason Jung (TPE)

Denis Shapovalov (Can) (26) bt Jeremy Chardy (Fra)

Matteo Berrettini (Ita) bt Jack Sock (USA) (18)

Gilles Simon (Fra) bt Nikoloz Basilashvili (Geo)

Stephane Robert (Fra) bt Albert Ramos-Vinolas (Spa)

Matthew Ebden (Aus) bt David Goffin (Bel) (10)

Diego Schwartzman (Arg) (14) bt Mirza Basic (Bih)

Jiri Vesely (Cze) bt Florian Mayer (Ger)

Simone Bolelli (Ita) bt Pablo Cuevas (Uru)

Fabio Fognini (Ita) (19) bt Taro Daniel (Jpn)

Alex De Minaur (Aus) bt Marco Cecchinato (Ita) (29)

Pierre-Hugues Herbert (Fra) bt Mischa Zverev (Ger)

Mikhail Kukushkin (Kaz) bt Vasek Pospisil (Can)

Rafael Nadal (Spa) (2) bt Dudi Sela (Isr)

