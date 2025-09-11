Darts 2026 schedule and dates: Premier League Darts, World Matchplay and more with Luke Littler in action

The PDC's 2026 calendar has been revealed with the European Tour visiting Poland and Slovakia for the first time next year.

The Premier League will also be hosted in Belgium for the first time, heading to Antwerp on Night Two.

PDC Chief Executive Matt Porter said: "This is such an exciting time for the sport, and we're delighted that we can provide further opportunities for all players on the PDC circuit throughout 2026."

Check out the dates and winners for the main PDC tournaments in 2026, including the Premier League, World Matchplay, and World Grand Prix.

Image: Luke Littler defends his PDC world title at Alexandra Palace this winter

2026 darts schedule and tournaments

December 11 2025 - January 3 2026: World Darts Championship

January 28 - February 1: Winmau World Masters

February 5: BetMGM Premier League, Night One - Newcastle

February 12: BetMGM Premier League, Night Two - Antwerp

February 19: BetMGM Premier League, Night Three - Glasgow

February 26: BetMGM Premier League, Night Four - Belfast

March 5: BetMGM Premier League, Night Five - Cardiff

March 6-8: UK Open

March 12: BetMGM Premier League, Night Six - Nottingham

March 19: BetMGM Premier League, Night Seven - Dublin

March 26: BetMGM Premier League, Night Eight - Berlin

April 2: BetMGM Premier League, Night Nine - Manchester

April 9: BetMGM Premier League, Night Ten - Brighton

April 16: BetMGM Premier League, Night Eleven - Rotterdam

April 23: BetMGM Premier League, Night Twelve - Liverpool

April 30: BetMGM Premier League, Night Thirteen - Aberdeen

May 7: BetMGM Premier League, Night Fourteen - Leeds

May 14: BetMGM Premier League, Night Fifteen - Birmingham

May 21: BetMGM Premier League, Night Sixteen - Sheffield

May 28: BetMGM Premier League, Finals Night - London

June 11-14: World Cup of Darts

July 18-26: World Matchplay

July 26: Women's World Matchplay

September 17-20: World Series of Darts Finals

September 28-October 4: World Grand Prix

October 22-25: European Championship

November 14-22: Grand Slam of Darts

November 27-29: Players Championship Finals

European Tour events

February 20-22: European Tour 1 (Krakow, Poland)

March 13-15: European Tour 2 (Goettingen, Germany)

March 20-22: Belgian Darts Open

April 4- 6: European Tour 4 (Munich, Germany)

April 17-19: European Tour 5 (Sindelfingen, Germany)

May 8-10: Austrian Darts Open

May 22-24: International Darts Open

May 29-31: Baltic Sea Darts Open

June 19-21: European Tour 9 (Bratislava, Slovakia)

July 10-12: European Tour 10 (Leverkusen, Germany)

August 28-30: Hungarian Darts Trophy

September 4-6: Czech Darts Open

September 11-13: Flanders Darts Trophy

October 9-11: Swiss Darts Trophy

October 16-18: Dutch Darts Championship

Image: Luke Humphries defends his Premier League Darts title in 2026

Players Championship events

February 9: Players Championship 1 (Hildesheim, Germany)

February 10: Players Championship 2 (Hildesheim, Germany)

February 16: Players Championship 3 (Den Bosch, Netherlands)

February 17: Players Championship 4 (Den Bosch, Netherlands)

February 24: Players Championship 5 (Leicester)

February 25: Players Championship 6 (Leicester)

March 2: Players Championship 7 (Leicester)

March 3: Players Championship 8 (Leicester)

March 30: Players Championship 9 (Leicester)

March 31: Players Championship 10 (Leicester)

April 13: Players Championship 11 (Wigan)

April 14: Players Championship 12 (Wigan)

April 27: Players Championship 13 (Milton Keynes)

April 28: Players Championship 14 (Milton Keynes)

May 4: Players Championship 15 (Hildesheim, Germany)

May 5: Players Championship 16 (Hildesheim, Germany)

May 18: Players Championship 17 (Leicester)

May 19: Players Championship 18 (Leicester)

June 2: Players Championship 19 (Milton Keynes)

June 3: Players Championship 20(Milton Keynes)

June 16: Players Championship 21 (Wigan)

June 17: Players Championship 22 (Wigan)

July 6: Players Championship 23 (Leicester)

July 7: Players Championship 24 (Leicester)

July 28: Players Championship 25 (Hildesheim, Germany)

July 29: Players Championship 26 (Hildesheim, Germany)

August 25: Players Championship 27 (Leicester)

August 26: Players Championship 28 (Leicester)

September 22: Players Championship 29 (Wigan)

September 23: Players Championship 30 (Wigan)

October 28: Players Championship 31 (Den Bosch, Netherlands)

October 29: Players Championship 32 (Den Bosch, Netherlands)

November 4: Players Championship 33 (Leicester)

November 5: Players Championship 34 (Leicester)

Women's Series events

February 7: Women's Series 1 and 2 (Hildesheim, Germany)

February 8: Women's Series 3 and 4 (Hildesheim, Germany)

March 21: Women's Series 5 and 6 (Wigan)

March 22: Women's Series 7 and 8 (Wigan)

May 16: Women's Series 9 and 10 (Leicester)

May 17: Women's Series 11 and 12 (Leicester)

June 20: Women's Series 13 and 14 (Wigan)

June 21: Women's Series 15 and 16 (Wigan)

August 22: Women's Series 17 and 18 (Leicester)

August 23: Women's Series 19 and 20 (Leicester)

October 10: Women's Series 21 and 22 (Wigan)

October 11: Women's Series 23 and 24 (Wigan)

The schedule for the 2026 World Series of Darts will be confirmed in due course.

