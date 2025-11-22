Players Championship Finals 2025: Schedule, results and order of play as Luke Littler seeks another title in Minehead
New world No 1 Luke Littler in the field for 64-player event in Minehead as players prepare for December's World Darts Championship; Luke Humphries had won this title for the last two years, beating Littler in 2024 final
Saturday 22 November 2025 17:25, UK
The Players Championship Finals sees 64 players competing to win the PDC's last major event before the World Darts Championship.
Luke Humphries beat Luke Littler 11-7 in last year's Players Championship showpiece to retain the title he had won by beating Michael van Gerwen in the final in 2023.
Friday's round-one winners in the 64-player tournament advance to Saturday's double session with round two in the afternoon and round three in the evening.
- New world No 1 Luke Littler wins Grand Slam of Darts
- Luke Humphries declares war on 'best in world' Luke Littler
Players Championship Finals format
- Round one - best of 11 legs
- Round two - best of 11 legs
- Round three - best of 19 legs
- Quarter-finals - best of 19 legs
- Semi-finals - best of 21 legs
- Final - best of 21 legs
Sunday's action will feature the quarter-finals in the afternoon and then the semi-finals and final in the evening, with the semis and final sandwiching the Winmau World Youth Championship final between Van Veen and women's world No 1 Beau Greaves.
Players Championship Finals schedule
Saturday November 22
Afternoon Session
Round Two
Main Stage
Daryl Gurney 6-4 Stephen Bunting
James Wade 6-4 Peter Wright
Nathan Aspinall 6-0 Richard Veenstra
Gerwyn Price 6-1 Sebastian Bialecki
Luke Littler 6-3 Ross Smith
Krzysztof Ratajski 6-5 Gian van Veen
Josh Rock 6-0 Scott Williams
Danny Noppert 6-1 Madars Razma
Stage Two
James Hurrell 6-1 Luke Woodhouse
Adam Lipscombe 6-2 Bradley Brooks
Ryan Searle 6-5 Callan Rydz
Jermaine Wattimena 6-2 Ryan Joyce
Martin Schindler 6-4 Nick Kenny
Ricardo Pietreczko 6-5 Gary Anderson
Andrew Gilding 6-5 Justin Hood
Chris Dobey 6-5 Cam Crabtree
Evening Session (1900)
Round Three
Main Stage
Gerwyn Price v Martin Schindler
Nathan Aspinall v Danny Noppert
Luke Littler v Ricardo Pietreczko
Krzysztof Ratajski v Josh Rock
Stage Two
Daryl Gurney v Adam Lipscombe
Andrew Gilding v James Wade
Jermaine Wattimena v Ryan Searle
Chris Dobey v James Hurrell
Main Stage
Schedule TBC
Stage Two
Schedule TBC
Sunday November 23
- Quarter-finals (from 1245 GMT)
- Semi-finals, World Youth Championship final and Players Championship Finals final (from 1900 GMT)
Players Championship Finals results
Friday November 21
Evening session
Martin Schindler 6-4 Michael Smith
Josh Rock 6-3 Gabriel Clemens
Gerwyn Price 6-2 Max Hopp
Stephen Bunting 6-2 Ritchie Edhouse
Luke Littler 6-1 Jeffrey de Graaf
Gian van Veen 6-5 Luke Humphries
Nathan Aspinall 6-3 Karel Sedlacek
Chris Dobey 6-1 Keane Barry
Jermaine Wattimena 6-3 Wesley Plaisier
Ryan Searle 6-1 Darren Beveridge
Richard Veenstra 6-5 Wessel Nijman
Krzysztof Ratajski 6-3 Raymond van Barneveld
Madars Razma 6-3 Dirk van Duijvenbode
Gary Anderson 6-2 Mario Vandenbogaerde
Peter Wright 6-3 Joe Cullen
Justin Hood 6-4 Damon Heta
Afternoon session
Sebastian Bialecki 6-2 Rob Cross
Ryan Joyce 6-4 Dave Chisnall
Cam Crabtree 6-5 Mike De Decker
Danny Noppert 6-2 Ricky Evans
James Wade 6-3 Mickey Mansell
James Hurrell 6-3 Jonny Clayton
Ross Smith 6-1 Ryan Meikle
Bradley Brooks 6-1 Martin Lukeman
Andrew Gilding 6-5 Dom Taylor
Scott Williams 6-2 Ian White
Nick Kenny 6-4 Niels Zonneveld
Callan Rydz 6-4 Kevin Doets
Adam Lipscombe 6-1 Cameron Menzies
Daryl Gurney 6-3 Brendan Dolan
Luke Woodhouse 6-2 Alan Soutar
Ricardo Pietreczko 6-3 William O'Connor