 Skip to content

Players Championship Finals 2025: Schedule, results and order of play as Luke Littler seeks another title in Minehead

New world No 1 Luke Littler in the field for 64-player event in Minehead as players prepare for December's World Darts Championship; Luke Humphries had won this title for the last two years, beating Littler in 2024 final

Saturday 22 November 2025 17:25, UK

Luke Littler and Luke Humphries in the World Grand Prix final (Getty)
Image: Luke Humphries and Luke Littler met in the final of the Players Championship Finals last year

The Players Championship Finals sees 64 players competing to win the PDC's last major event before the World Darts Championship.

Luke Humphries beat Luke Littler 11-7 in last year's Players Championship showpiece to retain the title he had won by beating Michael van Gerwen in the final in 2023.

Friday's round-one winners in the 64-player tournament advance to Saturday's double session with round two in the afternoon and round three in the evening.

Players Championship Finals format

  • Round one - best of 11 legs
  • Round two - best of 11 legs
  • Round three - best of 19 legs
  • Quarter-finals - best of 19 legs
  • Semi-finals - best of 21 legs
  • Final - best of 21 legs

Sunday's action will feature the quarter-finals in the afternoon and then the semi-finals and final in the evening, with the semis and final sandwiching the Winmau World Youth Championship final between Van Veen and women's world No 1 Beau Greaves.

Please use Chrome browser for a more accessible video player

Highlights of the 2025 Grand Slam of Darts final as Littler beat Humphries 16-11

Players Championship Finals schedule

Saturday November 22

Afternoon Session
Round Two
Main Stage
Daryl Gurney 6-4 Stephen Bunting
James Wade 6-4 Peter Wright
Nathan Aspinall 6-0 Richard Veenstra
Gerwyn Price 6-1 Sebastian Bialecki
Luke Littler 6-3 Ross Smith
Krzysztof Ratajski 6-5 Gian van Veen
Josh Rock 6-0 Scott Williams
Danny Noppert 6-1 Madars Razma

Stage Two
James Hurrell 6-1 Luke Woodhouse
Adam Lipscombe 6-2 Bradley Brooks
Ryan Searle 6-5 Callan Rydz
Jermaine Wattimena 6-2 Ryan Joyce
Martin Schindler 6-4 Nick Kenny
Ricardo Pietreczko 6-5 Gary Anderson
Andrew Gilding 6-5 Justin Hood
Chris Dobey 6-5 Cam Crabtree

Evening Session (1900)
Round Three
Main Stage
Gerwyn Price v Martin Schindler
Nathan Aspinall v Danny Noppert
Luke Littler v Ricardo Pietreczko
Krzysztof Ratajski v Josh Rock

Also See:

Stage Two
Daryl Gurney v Adam Lipscombe
Andrew Gilding v James Wade
Jermaine Wattimena v Ryan Searle
Chris Dobey v James Hurrell

Main Stage
Schedule TBC

Stage Two
Schedule TBC

Sunday November 23

  • Quarter-finals (from 1245 GMT)
  • Semi-finals, World Youth Championship final and Players Championship Finals final (from 1900 GMT)

Players Championship Finals results

Friday November 21

Evening session

Martin Schindler 6-4 Michael Smith
Josh Rock 6-3 Gabriel Clemens
Gerwyn Price 6-2 Max Hopp
Stephen Bunting 6-2 Ritchie Edhouse
Luke Littler 6-1 Jeffrey de Graaf
Gian van Veen 6-5 Luke Humphries
Nathan Aspinall 6-3 Karel Sedlacek
Chris Dobey 6-1 Keane Barry
Jermaine Wattimena 6-3 Wesley Plaisier
Ryan Searle 6-1 Darren Beveridge
Richard Veenstra 6-5 Wessel Nijman
Krzysztof Ratajski 6-3 Raymond van Barneveld
Madars Razma 6-3 Dirk van Duijvenbode
Gary Anderson 6-2 Mario Vandenbogaerde
Peter Wright 6-3 Joe Cullen
Justin Hood 6-4 Damon Heta

Afternoon session

Sebastian Bialecki 6-2 Rob Cross
Ryan Joyce 6-4 Dave Chisnall
Cam Crabtree 6-5 Mike De Decker
Danny Noppert 6-2 Ricky Evans
James Wade 6-3 Mickey Mansell
James Hurrell 6-3 Jonny Clayton
Ross Smith 6-1 Ryan Meikle
Bradley Brooks 6-1 Martin Lukeman
Andrew Gilding 6-5 Dom Taylor
Scott Williams 6-2 Ian White
Nick Kenny 6-4 Niels Zonneveld
Callan Rydz 6-4 Kevin Doets
Adam Lipscombe 6-1 Cameron Menzies
Daryl Gurney 6-3 Brendan Dolan
Luke Woodhouse 6-2 Alan Soutar
Ricardo Pietreczko 6-3 William O'Connor

    Around Sky

    Upgrade to Sky Sports to get 80% of all televised PL matches this season

    Not got Sky? Get instant access to Sky Sports with no contract