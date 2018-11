Nedbank Golf Challenge: Tee times for second round in Sun City

Tee times for the second round of the Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player in Sun City.

Players GB and Ire unless stated - all times GMT.

(x) denotes amateurs.

Starting at hole 1

0650 Andrew Johnston, Padraig Harrington, George Coetzee (Rsa)

0701 Sam Horsfield, Wade Ormsby (Aus), Dylan Frittelli (Rsa)

0712 Renato Paratore (Ita), Paul Waring, Rory McIlroy

McIlroy sits eight strokes off the pace after the opening round

0723 Richard McEvoy, Aaron Rai, Matthias Schwab (Aut)

0734 Dean Burmester (Rsa), Chris Paisley, Joakim Lagergren (Swe)

0745 Joost Luiten (Ned), Matthew Fitzpatrick, Haotong Li (Chn)

0756 Andrea Pavan (Ita), Tapio Pulkkanen (Fin), Jorge Campillo (Spa)

0807 Lee Westwood, Shane Lowry, Ross Fisher

0818 Jason Scrivener (Aus), Branden Grace (Rsa), Ryan Fox (Nzl)

0829 Matt Wallace, Andy Sullivan, Louis Oosthuizen (Rsa)

0840 Charl Schwartzel (Rsa), Benjamin Hebert (Fra), Ashun Wu (Chn)

0851 Mikko Korhonen (Fin), Mike Lorenzo-Vera (Fra), Sergio Garcia (Spa)

Garcia fired a bogey-free 64 on Thursday

Starting at hole 10

0650 Adrian Otaegui (Spa), Trevor Immelman (Rsa), Brandon Stone (Rsa)

0701 Julien Guerrier (Fra), Darren Fichardt (Rsa), Shubhankar Sharma (Ind)

0712 Pablo Larrazabal (Spa), Nacho Elvira (Spa), Marcus Kinhult (Swe)

0723 Hideto Tanihara (Jpn), Maximilian Kieffer (Ger), Lee Slattery

0734 Nicolas Colsaerts (Bel), Gavin Green (Mal), Lucas Bjerregaard (Den)

0745 Alexander Bjork (Swe), Oliver Fisher, Kiradech Aphibarnrat (Tha)

0756 Tom Lewis, Robert Rock, Thomas Detry (Bel)

0807 Thomas Bjorn (Den), Thomas Aiken (Rsa), Lucas Herbert (Aus)

0818 Jens Dantorp (Swe), Stephen Gallacher, Martin Kaymer (Ger)

Kaymer is 51st in the Race to Dubai standings

0829 Richard Sterne (Rsa), Matthieu Pavon (Fra), Erik Van Rooyen (Rsa)

0840 Ashley Chesters, Paul Dunne, Danny Willett

0851 Matthew Southgate, Jordan Smith, Alexander Levy (Fra)

