DP World Tour Championship: Tee times for the third round in Dubai

Tyrrell Hatton is three off the halfway lead at the DP World Tour Championship

Pairings and tee times for the third round of the European Tour's season-ending DP World Tour Championship at Jumeriah Golf Estates in Dubai.

Gbr & Irl unless stated; all times GMT

Starting at hole 1

0320 Benjamin Hebert (Fra), Sam Horsfield

0330 Eddie Pepperell, Matthieu Pavon (Fra)

Eddie Pepperell has dropped to world No 125

0340 Grant Forrest, John Catlin (USA)

0350 Wilco Nienaber (Rsa), Gavin Green (Mal)

0400 Aaron Rai, Ross Fisher

0410 Antoine Rozner (Fra), Renato Paratore (Ita)

0420 Garrick Higgo (Rsa), Marcus Armitage

0430 Pablo Larrazabal (Spa), Thomas Detry (Bel)

0440 Bernd Wiesberger (Aut), Sean Crocker (USA)

0450 Jorge Campillo (Spa), Connor Syme

0500 Robert Rock, Jordan Smith

0515 Joachim B. Hansen (Den), Justin Harding (Rsa)

0525 Tom Lewis, Jamie Donaldson

0535 Wil Besseling (Ned), Masahiro Kawamura (Jpn)

0545 Sungjae Im (Kor), Marcus Kinhult (Swe)

0555 Joost Luiten (Ned), Marc Warren

0605 Brandon Stone (Rsa), Scott Jamieson

0615 Rasmus Hojgaard (Den), Jazz Janewattananond (Tha)

0625 George Coetzee (Rsa), Matt Wallace

0635 Dean Burmester (Rsa), Andy Sullivan

0645 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Collin Morikawa (USA)

Collin Morikawa makes his first appearance at a regular European Tour event

0655 Kalle Samooja (Fin), Ian Poulter

0705 Victor Perez (Fra), Erik Van Rooyen (Rsa)

0715 Callum Shinkwin, Henrik Stenson (Swe)

Henrik Stenson won the DP World Tour Championship in 2013 and 2014

0730 Thomas Pieters (Bel), Shaun Norris (Rsa)

0740 Adrian Otaegui (Spa), Robert Macintyre

0750 Viktor Hovland (Nor), Martin Kaymer (Ger)

0800 Adri Arnaus (Spa), Danny Willett

Danny Willett won the DP World Tour Championship in 2018

0810 Sami Valimaki (Fin), Tommy Fleetwood

0820 Lee Westwood, Branden Grace (Rsa)

0830 Tyrrell Hatton, Laurie Canter

0840 Matthew Fitzpatrick, Patrick Reed (USA)

