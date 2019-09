KLM Open

KLM Open # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 NED Rowin Caron -5 13 -5 - - - - 0 T2 ENG Callum Shinkwin -4 13 -4 - - - - 0 T2 CHI Ashun Wu -4 11 -4 - - - - 0 T2 DEN Soren Kjeldsen -4 10 -4 - - - - 0 T2 ESP Eduardo De La Riva -4 7 -4 - - - - 0 T6 NED Reinier Saxton -3 14 -3 - - - - 0 T6 SWE Per Laengfors -3 13 -3 - - - - 0 T6 IND Shubhankar Sharma -3 13 -3 - - - - 0 T6 MAS Gavin Green -3 12 -3 - - - - 0 T6 SCO Marc Warren -3 11 -3 - - - - 0 T6 ESP Sergio Garcia -3 11 -3 - - - - 0 T6 DEN Nicolai Hoejgaard -3 9 -3 - - - - 0 T6 SCO Scott Jamieson -3 6 -3 - - - - 0 T14 JPN Hideto Tanihara -2 14 -2 - - - - 0 T14 BEL Nicolas Colsaerts -2 12 -2 - - - - 0 T14 IRL Padraig Harrington -2 12 -2 - - - - 0 T14 ENG Jack Singh-Brar -2 11 -2 - - - - 0 T14 ENG Chris Wood -2 10 -2 - - - - 0 T14 USA Troy Merritt -2 10 -2 - - - - 0 T14 ARG Andres Romero -2 9 -2 - - - - 0 T14 ENG Chris Paisley -2 9 -2 - - - - 0 T14 ENG Daniel Gavins -2 9 -2 - - - - 0 T14 ENG Matthew Southgate -2 9 -2 - - - - 0 T14 FRA Romain Langasque -2 9 -2 - - - - 0 T14 AUS Deyen Lawson -2 8 -2 - - - - 0 T14 SWE Niklas Lemke -2 8 -2 - - - - 0 T14 POR Ricardo Melo Gouveia -2 8 -2 - - - - 0 T14 ENG Sam Horsfield -2 8 -2 - - - - 0 T14 CHI Hugo Leon -2 7 -2 - - - - 0 T14 ENG Max Orrin -2 7 -2 - - - - 0 T31 ENG Ben Evans -1 14 -1 - - - - 0 T31 GER Marcel Siem -1 14 -1 - - - - 0 T31 NED Sven Maurits -1 14 -1 - - - - 0 T31 RSA Wilco Nienaber -1 14 -1 - - - - 0 T31 ESP Gonzalo Fernandez-Castano -1 12 -1 - - - - 0 T31 NOR Kristoffer Reitan -1 12 -1 - - - - 0 T31 ENG Scott Gregory -1 12 -1 - - - - 0 T31 BEL Thomas Detry -1 12 -1 - - - - 0 T31 RSA Brandon Stone -1 10 -1 - - - - 0 T31 NED Wil Besseling -1 10 -1 - - - - 0 T31 ESP Ivan Cantero -1 8 -1 - - - - 0 T31 NOR Espen Kofstad -1 7 -1 - - - - 0 T31 RSA Haydn Porteous -1 7 -1 - - - - 0 T31 NED Kiet van der Weele -1 7 -1 - - - - 0 T31 POR Pedro Figueiredo -1 7 -1 - - - - 0 T31 SWE Anton Karlsson -1 6 -1 - - - - 0 T31 Dario Antonisse -1 6 -1 - - - - 0 T31 SCO Liam Johnston -1 6 -1 - - - - 0 T31 RSA Louis De Jager -1 6 -1 - - - - 0 T50 RSA George Coetzee Par 13 Par - - - - 0 T50 USA Berry Henson Par 11 Par - - - - 0 T50 GER Bernd Ritthammer Par 9 Par - - - - 0 T50 PAR Fabrizio Zanotti Par 8 Par - - - - 0 T50 IND Gaganjeet Bhullar Par 8 Par - - - - 0 T50 SCO Richie Ramsay Par 8 Par - - - - 0 T50 IRL Gavin Moynihan Par 7 Par - - - - 0 T50 ENG Matthew Nixon Par 7 Par - - - - 0 T50 SWE Christofer Blomstrand Par 6 Par - - - - 0 T50 AUS Dimitrios Papadatos Par 6 Par - - - - 0 T60 SCO David Law 1 14 1 - - - - 0 T60 AUS Nick Cullen 1 12 1 - - - - 0 T60 NED Joost Luiten 1 11 1 - - - - 0 T60 SWE Rikard Karlberg 1 10 1 - - - - 0 T60 NOR Kristian Krogh Johannessen 1 9 1 - - - - 0 T60 SCO Jack McDonald 1 8 1 - - - - 0 T60 Benjamin Reuter 1 6 1 - - - - 0 T60 DNK Lasse Jensen 1 6 1 - - - - 0 T68 KOR Hyo-Won Park 2 14 2 - - - - 0 T68 NED Mark Reynolds 2 13 2 - - - - 0 T68 SCO Grant Forrest 2 8 2 - - - - 0 T68 NED Mike Toorop 2 8 2 - - - - 0 T72 GER Max Schmitt 3 14 3 - - - - 0 T72 SWE Sebastian Soederberg 3 12 3 - - - - 0 T72 FRA Raphael Jacquelin 3 11 3 - - - - 0 T72 RSA Zander Lombard 3 11 3 - - - - 0 T72 ESP Jose Maria Olazabal 3 9 3 - - - - 0 T72 KOR Jeung-Hun Wang 3 8 3 - - - - 0 78 ENG David Howell 4 11 4 - - - - 0 AUS Adam Bland Par 0 Par - - - - 0 SCO Adrien Saddier Par 0 Par - - - - 0 ESP Alejandro Canizares Par 0 Par - - - - 0 FRA Antoine Rozner Par 0 Par - - - - 0 ENG Ashley Chesters Par 0 Par - - - - 0 CAN Austin Connelly Par 0 Par - - - - 0 Bob Geurts Par 0 Par - - - - 0 WAL Bradley Dredge Par 0 Par - - - - 0 AUS Brett Rumford Par 0 Par - - - - 0 FRA Clement Sordet Par 0 Par - - - - 0 NZL Daniel Hillier Par 0 Par - - - - 0 NED Davey Porsius Par 0 Par - - - - 0 ESP David Borda Par 0 Par - - - - 0 USA David Cooke Par 0 Par - - - - 0 SCO David Drysdale Par 0 Par - - - - 0 ENG David Horsey Par 0 Par - - - - 0 SCO Duncan Stewart Par 0 Par - - - - 0 NED Dylan Boshart Par 0 Par - - - - 0 ITA Edoardo Molinari Par 0 Par - - - - 0 Euan Walker Par 0 Par - - - - 0 ESP Eugenio Lopez-Chacarra Par 0 Par - - - - 0 ITA Filippo Bergamaschi Par 0 Par - - - - 0 AUS Harrison Endycott Par 0 Par - - - - 0 RSA Jaco Van Zyl Par 0 Par - - - - 0 AUS Jake McLeod Par 0 Par - - - - 0 ENG James Morrison Par 0 Par - - - - 0 WAL Jamie Donaldson Par 0 Par - - - - 0 ESP Javier Ballesteros Par 0 Par - - - - 0 SWE Jeff Winther Par 0 Par - - - - 0 SWE Jens Dantorp Par 0 Par - - - - 0 KOR Jin-Ho Choi Par 0 Par - - - - 0 SWE Joakim Lagergren Par 0 Par - - - - 0 SWE Joel Girrbach Par 0 Par - - - - 0 USA Johannes Veerman Par 0 Par - - - - 0 USA John Catlin Par 0 Par - - - - 0 ESP Jorge Campillo Par 0 Par - - - - 0 GER Julian Kunzenbacher Par 0 Par - - - - 0 NED Jurrian van der Vaart Par 0 Par - - - - 0 FIN Kim Koivu Par 0 Par - - - - 0 NED Koen Kouwenaar Par 0 Par - - - - 0 USA Kurt Kitayama Par 0 Par - - - - 0 NED Lars Keunen Par 0 Par - - - - 0 ENG Lee Slattery Par 0 Par - - - - 0 ENG Lee Westwood Par 0 Par - - - - 0 ITA Lorenzo Gagli Par 0 Par - - - - 0 NED Maarten Lafeber Par 0 Par - - - - 0 Marco Penge Par 0 Par - - - - 0 GER Martin Kaymer Par 0 Par - - - - 0 ENG Matt Wallace Par 0 Par - - - - 0 ITA Matteo Manassero Par 0 Par - - - - 0 FRA Matthieu Pavon Par 0 Par - - - - 0 NED Max Albertus Par 0 Par - - - - 0 GER Maximilian Kieffer Par 0 Par - - - - 0 NZL Michael Campbell Par 0 Par - - - - 0 NIR Michael Hoey Par 0 Par - - - - 0 FRA Michael Lorenzo-Vera Par 0 Par - - - - 0 FIN Mikko Korhonen Par 0 Par - - - - 0 ENG Nick Mccarthy Par 0 Par - - - - 0 ITA Nino Bertasio Par 0 Par - - - - 0 ENG Oliver Fisher Par 0 Par - - - - 0 USA Patrick Reed Par 0 Par - - - - 0 IRL Paul Dunne Par 0 Par - - - - 0 ESP Pedro Oriol Par 0 Par - - - - 0 NED Robbie van West Par 0 Par - - - - 0 SWE Robert Karlsson Par 0 Par - - - - 0 FRA Romain Wattel Par 0 Par - - - - 0 Sami Vaelimaeki Par 0 Par - - - - 0 AUS Scott Hend Par 0 Par - - - - 0 USA Sean Crocker Par 0 Par - - - - 0 IND Shiv Chawrasia Par 0 Par - - - - 0 KOR Sihwan Kim Par 0 Par - - - - 0 ENG Steven Brown Par 0 Par - - - - 0 WAL Stuart Manley Par 0 Par - - - - 0 BEL Thomas Pieters Par 0 Par - - - - 0 ENG Tom Murray Par 0 Par - - - - 0 RSA Trevor Immelman Par 0 Par - - - - 0 FRA Victor Perez Par 0 Par - - - - 0 JPN Yusaku Miyazato Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu Sep 12 2019 10:35:16

