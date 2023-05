2023 NBA Playoffs schedule: Watch the post-season unfold live on Sky Sports

The 2023 NBA Playoffs are here and you can watch them unfold live on Sky Sports.

The Denver Nuggets booked their place in the NBA Finals with a 4-0 sweep of the Los Angeles Lakers, while the Miami Heat came through a series decider against the Boston Celtics to join them in the season finale.

Denver will have home advantage in Game 1 of the NBA Finals, with coverage live on Friday from 1.30am on Sky Sports Arena and Sky Sports Main Event.

NBA finals: every game in the next two weeks live on Sky Sports

*All times BST

Friday June 2:

NBA Finals Game 1 - Miami Heat @ Denver Nuggets - live on Sports Arena & Sky Sports Main Event from 1.30am

Monday June 5:

NBA Finals Game 2 - Miami Heat @ Denver Nuggets - live on Sky Sports Arena & Sky Sports Main Event & Sky Sports Mix from 1am, and free to stream on Sky Sports' YouTube channel

Thursday June 8:

NBA Finals Game 3 - Denver Nuggets @ Miami Heat - live on UK Sky Sports Arena & Sky Sports Main Event from 1.30am

Saturday June 10:

NBA Finals Game 4 - Denver Nuggets @ Miami Heat - live on UK Sky Sports Arena & Sky Sports Main Event from 1.30am, and free to stream on Sky Sports' YouTube channel

Tuesday June 13:

NBA Finals Game 5 - Miami Heat @ Denver Nuggets - live on UK Sky Sports Arena & Sky Sports Main Event from 1.30am*

Friday June 16:

NBA Finals Game 6 - Denver Nuggets @ Miami Heat - live on UK Sky Sports Arena & Sky Sports Main Event from 1.30am*

Monday June 19:

NBA Finals Game 7 - Miami Heat @ Denver Nuggets - live on UK Sky Sports Arena & Sky Sports Main Event from 1am*

* if necessary

Let's rewind and take a look at how it all began in the Play-In tournament in April...

2023 NBA Play-In tournament schedule

Thursday April 13:

Atlanta Hawks 116-105 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 102-108 Los Angeles Lakers (OT)

Friday April 14:

Chicago Bulls 109-105 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 123-118 New Orleans Pelicans

Saturday April 15:

Chicago Bulls 91-102 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 95-120 Minnesota Timberwolves

2023 NBA Playoffs First Round Schedule

Saturday April 15

Brooklyn Nets 101-121 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 99-112 Boston Celtics

New York Knicks 101-97 Cleveland Cavaliers

Sunday April 16

Golden State Warriors 123-126 Sacramento Kings

LA Lakers 128-112 Memphis Grizzlies

Miami Heat 130-117 Milwaukee Bucks

Monday April 17

Minnesota Timberwolves 80-109 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 115-110 Phoenix Suns

Tuesday April 18

Brooklyn Nets 84-96 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 106-114 Sacramento Kings

Wednesday April 19

Atlanta Hawks 106-119 Boston Celtics

New York Knicks 90-107 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 109-123 Phoenix Suns

Thursday April 20

Los Angeles Lakers 93-103 Memphis Grizzlies

Miami Heat 122-128 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 113-122 Denver Nuggets

Friday April 21

Philadelphia 76ers 102-97 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 97-114 Golden State Warriors

Phoenix Suns 129-124 Los Angeles Clippers

Saturday April 22

Boston Celtics 122-130 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 79-99 New York Knicks

Denver Nuggets 120-111 Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers 96-88 Brooklyn Nets

Phoenix Suns 112-100 Los Angeles Clippers

Sunday April 23

Milwaukee Bucks 99-121 Miami Heat

Memphis Grizzlies 101-111 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 93-102 New York Knicks

Sacramento Kings 125-126 Golden State Warriors

Monday April 24

Boston Celtics 129-121 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 108-114 Minnesota Timberwolves

Tuesday April 25

Milwaukee Bucks 114-119 Miami Heat

Memphis Grizzlies 111-117 LA Lakers (OT)

Wednesday April 26

Atlanta Hawks 119-117 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 109-112 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 130-136 Phoenix Suns

Thursday April 27

New York Knicks 106-95 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 99-116 Memphis Grizzlies

Miami Heat 128-126 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 123-116 Sacramento Kings

Friday April 28

Memphis Grizzlies 85-125 Los Angeles Lakers (Lakers win series 4-2)

Sacramento Kings 118-99 Golden State Warriors

Sunday April 30

Golden State Warriors 120-110 Sacramento Kings (Warriors win series 4-3)

The second round proved to be just as entertaining...

2023 NBA Playoffs Conference Semi-Final Schedule

Sunday April 30

Phoenix Suns 107-125 Denver Nuggets

Miami Heat 108-101 New York Knicks

Monday May 1

Philadelphia 76ers 119-115 Boston Celtics

Phoenix Suns 87-97 Denver Nuggets

Tuesday May 2

Philadelphia 76ers 119-115 Boston Celtics

Phoenix Suns 87-97 Denver Nuggets

Wednesday May 3

Miami Heat 105-111 New York Knicks

Golden State Warriors 117-112 Los Angeles Lakers

Thursday May 4

Philadelphia 76ers 87-121 Boston Celtics

Friday May 5

Los Angeles 100-127 Golden State Warriors

Saturday May 6

Boston Celtics 114-102 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 114-121 Phoenix Suns

New York Knicks 86-105 Miami Heat

Sunday May 7

Golden State Warriors 97-127 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 115-116 Philadelphia 76ers

Monday May 8:

New York Knicks 101-109 Miami Heat

Denver Nuggets 124-129 Phoenix Suns

Golden State Warriors 101-104 Los Angeles Lakers

Tuesday May 9:

New York Knicks 101-109 Miami Heat

Golden State Warriors 101-104 Los Angeles Lakers

Wednesday May 10:

Philadelphia 76ers 115-103 Boston Celtics

Phoenix Suns 102-118 Denver Nuggets

Thursday May 11:

Miami Heat 103-112 New York Knicks

Los Angeles Lakers 106-121 Golden State Warriors

Friday May 12:

Boston Celtics 95-86 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 125-100 Phoenix Suns

Saturday May 13:

New York Knicks 92-96 Miami Heat

Golden State Warriors 101-122 Los Angeles Lakers

Sunday May 14:

Philadelphia 76ers 88-112 Boston Celtics

2023 NBA Playoffs Conference Finals Schedule

Wednesday May 17:

Los Angeles Lakers 126-132 Denver Nuggets

Thursday May 18:

Boston Celtics 116-123 Miami Heat

Friday May 19:

Denver Nuggets 108-103 Los Angeles Lakers

Saturday May 20:

Los Angeles Lakers 109-118 Denver Nuggets

Sunday May 21:

Miami Heat 128-102 Boston Celtic

Monday May 22:

Denver Nuggets 113-111 Los Angeles Lakers (Nuggets win series 4-0)

Wednesday May 24:

Boston Celtics 116-99 Miami Heat

Friday May 26:

Miami Heat 97-110 Boston Celtics

Sunday May 28:

Boston Celtics 104-103 Miami Heat

Monday May 31: