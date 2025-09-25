Swiss Darts Trophy: Luke Humphries, Stephen Bunting, Nathan Aspinall and more to feature in St. Jakobshalle
World No 1 Luke Humphries has been handed a tough opening assignment on Saturday against Connor Scutt or Callan Rydz for a place at Finals Day at the Swiss Darts Trophy; Stephen Bunting is the No 2 seed in the absence of Luke Littler and Michael van Gerwen
Thursday 25 September 2025 15:05, UK
Luke Humphries will be in action this weekend at the Swiss Darts Trophy in St. Jakobshalle.
The world No 1 has been handed a tough opening assignment on Saturday against Connor Scutt or Callan Rydz for a place at Finals Day.
Stephen Bunting - the No 2 seed in the absence of Luke Littler and Michael van Gerwen - begins his bid against quick-fire Dutchman Chris Landman or a host nation qualifier.
Nathan Aspinall kicks off his challenge for a third European Tour title of the year against Denmark's Andreas Toft Jorgensen.
Aspinall and Toft Jorgensen will fight it out for the right to meet fourth seed Jonny Clayton, with James Wade poised to meet Ryan Joyce or a Swiss qualifier.
2023 UK Open champion Andrew Gilding will play Norway's Cor Dekker.
Martin Schindler will begin his defence of the Swiss Darts Trophy against Ricardo Pietreczko or Oskar Lukasiak.
Schindler prevailed in the tournament's inaugural staging 12 months ago, and he will kick off his title defence against his World Cup partner Pietreczko or Swedish star Lukasiak.
Schedule of Play
Friday September 26
Round One
Afternoon Session (1300 local time, 1200 BST)
Connor Scutt v Callan Rydz
Niels Zonneveld v Dalibor Smolik
Krzysztof Ratajski v Owen Bates
Andrew Gilding v Cor Dekker
Ryan Joyce v Host Nation Qualifier 4
Luke Woodhouse v Lukas Wenig
Ricardo Pietreczko v Oskar Lukasiak
Mensur Suljovic v Martin Lukeman
Evening Session (1900 local time, 1800 BST)
Chris Landman v Host Nation Qualifier 3
Wessel Nijman v Ritchie Edhouse
Raymond van Barneveld v Host Nation Qualifier 2
Richard Veenstra v Niko Springer
Jermaine Wattimena v Host Nation Qualifier 1
Dirk van Duijvenbode v Jitse van der Wal
Daryl Gurney v William O'Connor
Nathan Aspinall v Andreas Toft Jorgensen
Saturday September 27
Round Two
Afternoon Session (1300 local time, 1200 BST)`
Ryan Searle v Zonneveld/Smolik
Dave Chisnall v Woodhouse/Wenig
Peter Wright v Gilding/Dekker
Ross Smith v Nijman/Edhouse
Mike De Decker v Ratajski/Bates
Rob Cross v Veenstra/Springer
Gian van Veen v Van Duijvenbode/Van der Wal
Danny Noppert v Gurney/O'Connor
Evening Session (1900 local time, 1800 BST)
James Wade v Joyce/HNQ4
Martin Schindler v Pietreczko/Lukasiak
Josh Rock v Wattimena/HNQ1
Luke Humphries v Scutt/Rydz
Jonny Clayton v Aspinall/Jorgensen
Damon Heta v Van Barneveld/HNQ2
Stephen Bunting v Landman/HNQ3
Chris Dobey v Suljovic/Lukeman
Sunday September 28
Afternoon Session (1200 local time, 1100 BST)
Round Three
Evening Session (1800 local time, 1700 BST)
Quarter-Finals
Semi-Finals
Final